История Игр: в России появилась олимпийская коллекция

13 июня в Инновационном центре Олимпийского комитета России (ОКР), где круглый год проводятся научные исследования для 20 спортивных федераций и осуществляется подготовка спортсменов с использованием продвинутых тренажеров, состоялось не совсем типичное для такого места событие — презентация исторических артефактов.

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Огромная беговая дорожка оказалась закрыта экраном для проектора, а за стеклом гипоксической камеры, которая создает специальные атмосферные условия для тренировки альпинистов, неожиданно зажглись огни и появились экспонаты.

Медаль призера VII летних Олимпийских игр в Антверпене 1920 года, диплом участника Игр-1904 в Сент-Луисе, факел Олимпиады-1948…

Вскоре и все помещение заполнилось представителями олимпийского движения — только уже не прошлого, а настоящего: вот двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина здоровается с четырехкратным — Алексеем Немовым, а вот президент ОКР Станислав Поздняков усаживается рядом с Александром Жуковым, который возглавлял комитет с 2010-го по 2018 год и прошел с ним огонь, воду и Игры в Сочи.

Фоторепортаж: В России собрали уникальную коллекцию артефактов со всех Олимпийских игр __is_photorep_included12413971: 1

Что же за мероприятие объединило всех этих людей? Первое представление уникальной коллекции олимпийских артефактов известного предпринимателя Владимира Потанина.

Коллекция насчитывает уже 384 экспоната, которые были собраны со всех возможных Олимпийских игр современной эпохи, — начиная с первой Олимпиады в Афинах 1896 года и заканчивая последней на данный момент — в Пхенчхане-2018.

Однако в этой выставке вы не найдете типичных экспонатов, вроде игрушек с маскотами. Здесь только медали, дипломы и факелы, за каждым из которых стоит победа конкретного человека и его история.

Собирать эту коллекцию Потанин начал совсем недавно — в 2018 году, однако, отвечая на вопрос «Газеты.Ru», предприниматель признался, что вынашивать эту идею начал еще пять лет назад — после Игр в Сочи.

«Такого рода мысли стали приходить мне в связи с сочинской Олимпиадой. Моя компания была тогда одним из учредителей организационного комитета, и мы много внимания уделили борьбе за то, что наша страна получила право проведения этих Игр.

Меня это привязало к олимпийскому движению, и с тех пор я стал много размышлять на эту тему, спонсировать многие спортивные соревнования… И вот в какой-то момент во всем этом ворохе мыслей и событий всплыла идея с этой коллекцией, и я, конечно же, решил, что ее нужно приобрести.

Очень важно, что она до сих пор пополняется и находится в хорошем состоянии, так что есть все шансы подольше ее сохранить», — отметил Потанин.

Отвечая на вопрос о том, какой артефакт является наиболее уникальным во всей коллекции, предприниматель заверил, что не оценивает экспонаты по такому признаку, поскольку за каждым из них стоит яркая история человека-победителя, у которого можно чему-то научиться.

«Ну вот что ценнее – золотая медаль лыжника Вячеслава Веденина, который в 1972 году вытащил нас в эстафете со второго места на первое, хотя норвежцы обгоняли его на целую минуту, или хоккейное золото Пхенчхана, которого мы так долго ждали и наконец дождались?» — риторически спрашивает бизнесмен.

Стоит отметить, что на самой презентации была выставлена лишь малая часть артефактов – три диплома, два факела, два памятных кубка и медали. Все вместе заняло одну стену гипоксической камеры.

Общее количество экспонатов так велико, что они в любом случае бы никак не вместились даже в помещении Инновационного центра ОКР. Вопрос об организации постоянной выставки в данный момент обсуждается, а пока что первым городом, где коллекция будет представлена широкой публике, станет Минск. Именно там пройдут II Европейские игры по 15 летним видам спорта.

Главным ответственным за организацию выставки, а также за пополнение коллекции является ректор Российского международного олимпийского университета, который был основан при поддержке Потанина, — Лев Белоусов.

«Мы выставим в городской ратуше Минска около 70 предметов, которые будут иметь отношение к 11 Олимпиадам,

— сообщил Белоусов. — Однако мы уже ведем переговоры с организаторами летних Игр в Токио – 2020, а также зимних в Пекине — 2022. Возможно, наша выставка появится и там. Если удастся договориться с Токио, то там у нас будет гораздо больше пространства, чем в Минске, — привезем в три раза больше экспонатов».

Коллекция продолжает пополняться и в данный момент. Ректор РМОУ определяет, какой экспонат следует приобрести, и поручает трем агентам начать поиски.

Некоторые экспонаты удается найти и выкупить на аукционах после упорных торгов, а некоторые до сих пор остаются неуловимы — например, факел летних Олимпийских игр 1952 года в Хельсинки.

Как оказалось, правительство этой страны запретило продажу этих факелов, поскольку считает их культурным достоянием нации. В итоге, когда подобный артефакт все же удалось однажды продать, он ушел за $450 тысяч. Больше подобного пока не повторялось.

Однако иногда новые артефакты возникают неожиданно — прямо во время презентации коллекция пополнилась на еще один экспонат, подаренный лично Потаниным.

Во время пресс-конференции предприниматель достал из-за спины широкий диплом, на которой виднелась крупная надпись Sochi, и поведал свою «трогательную личную историю».

«Когда в 2007 году в Гватемале решался вопрос о том, кто примет зимние Игры — 2014, за это право боролись Россия, Корея и Австрия. Представитель каждой страны выступал по очереди, а после получал из рук президента Международного олимпийского комитета (МОК) диплом за участие.

Капитаном нашей команды был Владимир Путин. Он получил диплом, спустился со сцены и… отдал этот диплом мне, чтобы я подержал!

— заявил Потанин под общий смех публики. — Путин не сказал, что с ним дальше делать. Думаю, ему самое место в этой коллекции. В тот момент, когда нам вручили этот диплом, мы еще не знали, какая страна получит право на Игры, так что он в полной мере отражает то огромное волнение, которые мы все тогда испытывали».

Потанин призвал олимпийцев пополнять коллекцию своими медалями и подчеркнул, что она не принадлежит лично ему, хотя и куплена на его деньги.

«Все экспонаты отданы в собственность благотворительной организации, которая управляется РМОУ. Так что, думаю, туда вполне можно пожертвовать награды», — отметил предприниматель.

Присутствовавшие в зале чемпионы пока не могли четко ответить на вопрос о передаче медалей.

«Не-а, не дам, только напрокат», — отшучивалась Хоркина.

Немов в комментарии «Газете.Ru» заверил, что его медали «ждут своего часа» и когда-нибудь дети смогут увидеть их в музее и получить новый заряд мотивации.

«Честно, я считаю, что Потанин выполнил очень важную задачу. Это важно не только для молодого поколения, но и для нас тоже, потому что иногда мы сами забываем…

Знаете, у меня вот медали лежат, и я их редко-редко-редко достаю! А здесь можно будет всегда посмотреть, почитать историю, вспомнить, как это все было», — отметил чемпион.

Когда все слова о коллекции и ее возможном будущем уже отзвучали, а почетные гости разъехались по делам, помещение вновь быстро превратилось в Инновационный центр ОКР.

Стену с экспонатами аккуратно разобрали и унесли — открылся вид на внушительный тренажер внутри гипоксической камеры, а за проектором неожиданно обнаружилась огромная беговая дорожка.

Так за красивым представлением истории невольно обнажилась повседневная жизнь российского спорта, в котором работают на новые победы прямо сейчас.

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