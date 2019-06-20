Скандал или триумф Лукашенко? Открытие Европейских игр. LIVE

Сама идея проведения Европейских игр возникла еще в 2011 году, когда президент Европейского олимпийского комитета Патрик Хики привел в пример тот факт, что остальные континенты уже давно проводят собственные региональные игры.
Примечательно, что Игры, которые стартуют сегодня в Минске, станут лишь вторыми по очереди. Первые соревнования состоялись четыре года назад, в 2015 году, а турнир приняла столица Азербайджана Баку. Причем Изначально планировалось, что Игры пройдут в Минске, но на 41-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов столице Белоруссии было отказано.
Европейские игры принято считать подобием Олимпиады. Отличие заключается в том, что Европейские игры проводятся исключительно летом, хотя идут активные разговоры о том, чтобы проводить и соревнования по зимним видам спорта. Также в Играх участвуют все расположенные в Европе общепризнанные страны, за исключением Ватикана.
Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня состоится церемония открытия II Европейских игр, которые проходят в Минске. Само мероприятие начнется в 20.00, а пока мы сообщим вам самые интересные факты о турнире.