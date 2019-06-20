Скандал или триумф Лукашенко? Открытие Европейских игр. LIVE

Примечательно, что Игры, которые стартуют сегодня в Минске, станут лишь вторыми по очереди. Первые соревнования состоялись четыре года назад, в 2015 году, а турнир приняла столица Азербайджана Баку. Причем Изначально планировалось, что Игры пройдут в Минске, но на 41-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов столице Белоруссии было отказано.