Скандал или триумф Лукашенко? Открытие Европейских игр. LIVE

Онлайн-трансляция церемонии открытия II Европейских игр в Минске

В Минске проходит церемония открытия II Европейских игр, в рамках которых состоятся соревнования по 15-ти летним видам спорта. На турнир прибыли атлеты из 50-ти стран. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
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18:40

Сама идея проведения Европейских игр возникла еще в 2011 году, когда президент Европейского олимпийского комитета Патрик Хики привел в пример тот факт, что остальные континенты уже давно проводят собственные региональные игры.

18:25

Примечательно, что Игры, которые стартуют сегодня в Минске, станут лишь вторыми по очереди. Первые соревнования состоялись четыре года назад, в 2015 году, а турнир приняла столица Азербайджана Баку. Причем Изначально планировалось, что Игры пройдут в Минске, но на 41-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов столице Белоруссии было отказано.

18:10

Европейские игры принято считать подобием Олимпиады. Отличие заключается в том, что Европейские игры проводятся исключительно летом, хотя идут активные разговоры о том, чтобы проводить и соревнования по зимним видам спорта. Также в Играх участвуют все расположенные в Европе общепризнанные страны, за исключением Ватикана.

18:00

Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня состоится церемония открытия II Европейских игр, которые проходят в Минске. Само мероприятие начнется в 20.00, а пока мы сообщим вам самые интересные факты о турнире.

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Салют над стадионом во время церемонии закрытия I Европейских игр в Баку.

Салют над стадионом во время церемонии закрытия I Европейских игр в Баку.

РИА Новости