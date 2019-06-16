Конец Загитовой? Медведева прыгнула четверной

Российская фигуристка Евгения Медведева не перестает быть объектом повышенного внимания даже во время межсезонья. Накануне двукратная чемпионка мира и Европы вновь заявила о себе. Но на этот раз не шокирующим внешним видом или откровенными танцами с Елизаветой Туктамышевой, а результатами работы под руководством Брайана Орсера спустя год после начала сотрудничества с канадским тренером.

Во время ледового шоу Fantasy on Ice 19-летняя россиянка впервые попробовала сделать четверной прыжок на публике.

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Видеозаписей, которые могли бы подтвердить данный факт, в Сети пока нет, однако об этом активно пишут японские болельщики, присутствовавшие на одном из шоу. Так, японцы в соцсетях утверждают, что Медведева трижды попыталась исполнить сальхов в четыре оборота во время прыжковых соревнований. По словам болельщиков, все три прыжка оказались неудачными.

Сначала Медведева упала после четверного сальхова, а со второй попытки приземлилась на обе ноги (эта ошибка называется степ-аут). На третий раз россиянка также упала. Однако тот факт, что фигуристка уже исполняет этот прыжок на льду без страховки и даже была близка к успеху (степ-аут не является очень серьезным недочетом) внушает определенные надежды.

О намерении включить четверные прыжки в свою программу Медведева говорила неоднократно по ходу прошедшего сезона, ставшего для нее дебютным в группе Орсера. Причем, как признавалась Евгения в интервью Weixin, о прыжках в четыре оборота она начала задумываться еще во время своего сотрудничества с Этери Тутберидзе.

«Последние два-три сезона у меня была идея прыгнуть четверной, я пару раз пробовала, но в конце концов находились другие идеи, которые нужно было воплощать.

Предыдущие травмы были очень тяжелыми, но сейчас восстановление идет быстро, намного быстрее, чем ожидалось. Я тренировалась в обычном режиме и восстановила все прыжки, даже каскады с риттбергером», — говорила фигуристка.

В прошедшем сезоне Медведева после неудачи на этапах Гран-при и чемпионате России выиграла финал Кубка страны, добыв путевку на первенство мира. В японской Сайтаме она заняла третье место, уступив двум подопечным Тутберидзе: своей соотечественнице Алине Загитовой и Элизабет Турсынбаевой из Казахстана. Тогда же Медведева заявила о твердом намерении в следующем сезоне уже начать прыгать четверные. В частности, Евгения заострила внимание на сальхове и тулупе.

«Главная цель — четверные сальхов и тулуп. Без них будет сложно бороться в следующем сезоне. Я должна научиться исполнять сложные элементы на соревнованиях, а потом и на официальных стартах»,

— приводит слова Медведевой пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

О серьезном желании россиянки действительно освоить четверной прыжок говорил и известный российский хореограф Илья Авербух, выразивший готовность помочь фигуристке. По его мнению, Медведева обладает всеми данными, необходимыми для выполнения сложнейших элементов, вошедших в тренд современного фигурного катания. С противоположной точкой зрения по этому поводу выступил чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин, выразивший сомнение по поводу того, что Медведева в свои 19 лет сумеет довести прыжок в четыре оборота до стабильности.

«Четверные прыжки как в женском, так и в мужском катании появились не потому, что люди эволюционировали и стали круче, нет. Я тренировался, глядя на тройные, и процесс развития был дольше. Теперь юниоры видят одни четверные, они уже понимают, что тройными никого не удивишь. Для них это реальность, в которой они существуют. Молодежь видит, впитывает и психологически готова к дальнейшим прорывам.

Но когда тебе 18-19, изучать что-то новое, чего у тебя не было… Я очень хочу увидеть это, но считаю, что это практически нереально»,

— цитирует Ягудина Nevasport.

Кроме забот об усложнении программ на будущий сезон, Медведева не забывает и отдыхать во время отпуска, который скоро подойдет к концу. Помимо участия в ледовых шоу, где фигуристка за один месяц успела пережить землетрясение и столкнуться с гневными письмами и угрозами от фанатов, Евгения выступает и в развлекательных передачах.

Так, в рамках Fantasy on Ice Медведева посоревновалась с Елизаветой Туктамышевой и Алиной Загитовой в кулинарии. Выпечка, правда, оказалась незамысловатой: фигуристкам уже испекли коржи для тортов, а им оставалось просто их украсить.

«Мне нравятся милые тортики. Понравились блестящие шарики, положила как можно больше блесток и цветочков. Пыталась сделать его милым», — говорила Медведева.

Шоу в Тояме стало для российской фигуристки последним в рамках японского турне Fantasy on Ice. Теперь у подопечной Брайана Орсера есть немного времени на отдых, чтобы собраться с силами и начать подготовку к следующему сезону.

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