Назло Медведевой? Загитова показала новый номер

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представила новый номер. Она исполнила прокат в ледовом шоу Fantasy on Ice, которое проходит в нескольких городах Японии.

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Фигуристка выступила под песню Билли Айлиш «Bad guy». Этот номер в новом сезоне спортсменка будет исполнять в показательной программе. В прошедшем образом Алины была «Лара Крофт», которая полюбилась зрителям за раскованность.

Теперь же Загитова кардинально поменяла амплуа. На японском льду она появилась в хулиганском образе: обтягивающие черные леггинсы с несколькими прорезями на ногах и короткая красная толстовка. Волосы фигуристка закрутила в два озорных пучка.

Никаких сложных элементов в шоу Алина включать не стала, однако ее катание и без этого приковало к себе внимание.

С этим номером была связана одна весьма неприятная история, из-за которой Загитову даже обвинили в воровстве.

Выбор композиции не устроил поклонников еще одной звездной российской фигуристки — Евгении Медведевой, которую можно назвать принципиальной соперницей Загитовой. Стоит отметить, что она тоже принимает участие в шоу в Японии вместе с Алиной.

В одном из своих недавних интервью Медведева рассказала, что именно песня Билли Айлиш «Bad guy» является одной из ее любимых композиций. А через несколько дней после появления высказывания стало известно, что Загитова ставит показательный номер именно под эту композицию.

Поклонники Медведевой тут же возмутились подобным поведением олимпийской чемпионки. На Алину вновь вылилось много грязи в социальных сетях, некоторые даже обвинили фигуристку в воровстве.

«Как аккуратно украсть показательный у другого человека», — написал один из пользователей.

«Это просто ущербно, вы все интервью Жени, видимо, смотрите и на ее вкус ориентируетесь. Это просто мерзко — взять и поставить номер под любимую песню Жени! Во всем пытаетесь ей насолить?» — отреагировал другой.

На это отреагировал хореограф Загитовой Даниил Глейхенгауз, в инстаграме которого и появилось небольшое видео с тренировки. Он заявил, что композиция была выбрана еще до интервью Медведевой.

В стороне от этих обвинений не осталась и сама олимпийская чемпионка.

20 мая в сторис инстаграма она опубликовала скриншот с YouTube. Она отметила количество просмотров ролика с песней «Bad guy» – 186 млн и подписала: «Вы серьезно», намекая, что вместе с Медведевой песней интересуются миллионы человек.

Ожесточенное соперничество между фигуристками и их фанатами началось еще с Олимпийских игр – 2018. Медведева ехала туда в качестве фаворита, уже на тот момент она была двукратной чемпионкой мира. О Загитовой тогда мало кто знал, хотя обе спортсменки занимались в группе у одного тренера – Этери Тутберидзе.

Золото в очень напряженной борьбе досталось Алине, которая опередила соперницу чуть больше, чем на один балл. Для многих это стало неожиданностью.

В мае 2018 года Медведева сенсационно прекратила работу с Тутберидзе. Она не попрощалась с тренером и переехала в Канаду, где начала работать в группе у местного специалиста Брайана Орсера.

Спустя некоторое время появилась информация, что причиной ухода Медведевой от Тутберидзе стала именно Загитова. По словам Тутберидзе, Евгения обвинила наставницу в том, что Алина опередила ее на Олимпиаде. Она якобы огрызнулась, что Загитову можно было бы оставить в юниорах еще на год.

Однако сама Медведева опровергла информацию, отметив, что никогда не просила Тутберидзе об этом.

На прошедшем чемпионате мира – 2019 Загитова вновь опередила Медведеву, заняв первое место. Евгения стала обладателем бронзовой награды. Однако на мировом первенстве фигуристки вели себя не как подруги, но как вполне себе неплохие приятельницы. Это дало надежду болельщикам, что вражда осталась позади. Но, вполне вероятно, что новый номер Загитовой станет очередным поводом для ссор.

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