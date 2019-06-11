«В России для меня нет места»: история фигуристки Кураковой

Екатерина Куракова родилась в 2002 году и с самого детства занималась фигурным катанием. Юная спортсменка тренировалась в СШОР «Москвич» у Натальи Дубинской, а в сезоне-2017/18 перешла в СШОР ЦСКА им. С.А. Жука (Москва). Карьера развивалась успешно: постоянное участие на международных соревнованиях и этапах Кубка России, однако в столь молодом возрасте она решила кардинально сменить обстановку.

После года занятий в ЦСКА Кураковой предложили принять польское гражданство. Она его приняла и, более того, теперь тренируется в группе у канадского специалиста Брайана Орсера.

Именно там, куда чуть более года назад уехала Евгения Медведева после разрыва с Этери Тутберидзе. Хотя, как признавалась Екатерина, тренера ей выбирала спонсорская компания, а не она сама, да и переход к Орсеру был согласован еще раньше, чем туда попала Медведева. Тогда 16-летняя Куракова объяснила свой выборе тем, что в России для нее «нет места».

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«Наверное, будет хорошо, если я объясню так: например, есть замечательный хирург, он может и хочет спасать жизни людей. Приходит этот хирург устраиваться на работу в больницу, а там все знают, что он хороший и талантливый, но у них в больнице нет свободных мест… Ну, совсем нет. Тогда этот хирург идет и устраивается на работу в другую больницу и спасает людей там.

Польшу я выбрала, потому что почувствовала большой интерес к себе, я почувствовала, что я очень нужна, а это так здорово. Быть нужной!» — говорила она в интервью Sport24.

Сейчас Екатерина выступает преимущественно на соревнованиях в Польше. И, между прочим, довольно успешно.

В декабре прошлого года она выиграла престижный турнир – Чемпионат четырех стран, в котором принимают участие спортсмены из Польши, Венгрии, Словакии и Чехии. И не просто выиграла, а тотально доминировала. Хотя соревнование само по себе мало кому знакомо, однако там выступают одни из сильнейших юниоров своих стран, поэтому победа там говорит о большем, чем можно представить.

Отличительная черта Кураковой – четверные прыжки, которые она прыгает с 14 лет. Она владеет всеми квадами, но пока не включает их в свои программы. Четверной сальхов Екатерина начала учить еще под руководством Дубинской. Вместе с другим известным отечественным специалистом Инной Гончаренко она тренировала тяжелейшие каскады.

Хотя Екатерина демонстрирует свои четверные в инстаграме, но на официальных соревнованиях она их еще не показывала. Во многом и потому, что некоторое время она не могла выступать из-за смены гражданства. Со следующего сезона, вполне вероятно, Куракова воплотит их в реальность.

В широких кругах Куракова пока не так известна, как Медведева или Елизавета Туктамышева, на которых она равняется. После переезда в Польшу в России о ней и вовсе практически не вспоминают, хотя, справедливости ради, поводов для этого она не дает. Если предположить, со следующего сезона она сможет полноценно выступать на взрослых соревнованиях, то и наверняка будет задействовать четверные.

Сейчас в мире фигурного катания не так много фигуристок-одиночниц, которые владеют квадами. Это россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, которые закончили свой юниорский этап карьеры, а также к активному изучению четверных приступили Алина Загитова и Медведева. Кто знает, быть может, именно Куракова сможет составить им конкуренцию. А ее позиция на то, какую она представляет страну, не может не радовать.

«На мой взгляд, фигурное катание — это искусство, а оно не имеет национальности! Для меня это возможность выразить себя в движении, я стараюсь передать свои мысли и чувства зрителю, и если удается, я просто счастлива! Я верю, что искусство и спорт призваны объединять людей, они вне политики, вне национальности», — уверена Куракова.

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