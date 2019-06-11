Уничтожил тренера Медведевой: кого Тутберидзе назвала лучшим

Самый успешный российский тренер последних лет Этери Тутберидзе неизменно называет своим любимым фигуристом Брайана Бойтано.

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«У него было все — катание, прыжки, подводки… И в программах всегда прослеживался сюжет — даже в то время! Помню его показательный номер в образе птицы. Это было прекрасно», — говорила Тутберидзе в интервью Youtube-каналу Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Позднее она повторила то же самое в беседе с Владимиром Познером на Первом канале.

Что же так привлекло российского специалиста в американском спортсмене, чей пик пришелся на 80-е годы, когда мужчины только выводили на стабильный уровень тройные прыжки?

Техническая одаренность и тяга к четверным

Бойтано всегда считался настоящим талантом именно в плане техники. Он даже сам называл себя прыжковым роботом (jumping robot).

В девять лет американец начал заниматься под руководством тренера Линды Левер, которая помогла ему раскрыть потенциал в полной мере и привела ко всем главным медалям в карьере.

Первую серьезную награду Бойтано уже завоевал в 1978 году, когда взял бронзу на юниорском чемпионате мира. В борьбе за эту медаль он обошел канадца Брайана Орсера, который остался на четвертом месте.

Тогда еще никто не знал, что два этих юниора в конце 80-х поставят на уши все фигурное катание и устроят «битву двух Брайанов» на Олимпиаде в Калгари.

После успешного выступления на ЮЧМ Бойтано продолжил поступательное развитие и внес немалый вклад в повышение технической сложности у одиночников. В ту пору мужчины активно покоряли тройные прыжки, однако одаренный американец быстро освоил их все и принялся работать над акселем в три с половиной оборота. Это уже был практически четверной.

В 1982 году Бойтано стал первым фигуристом из США, которому удалось приземлить чистый «триксель».

Также спортсмен усложнил исполнение и без того непростого прыжка — тройного лутца: он начал поднимать в полете одну руку. Сейчас этот прием называется «тано» и активно используется многими фигуристами, однако

в ту пору, когда мужчины только начинали стабильно исполнять тройные прыжки, это было серьезным новшеством и даже получило название «тройной лутц Бойтано».

В конце концов американец замахнулся даже на четверной. Он пытался показать тулуп в четыре оборота на протяжении сезона-1986/87, однако так и не добился чистого приземления на официальных соревнованиях (хотя на разминках и тренировках это иногда удавалось). На чемпионате мира 1988 года он вновь вернулся к попыткам, но каждый раз допускал приземление на две ноги — степ-аут.

Тем не менее упорство Бойтано привело к тому, что и другие спортсмены активно пытались исполнять четверные и «триксели». В фигурном катании началась настоящая гонка вооружений, что помогало виду спорта прогрессировать.

Бойтано же в это время единолично доминировал в США: с 1984 по 1988-й год он четыре раза подряд взял золото национального чемпионата.

На международной арене американец также всегда был одним из фаворитов соревнований, но встречал там более достойное сопротивление в лице советского фигуриста Александра Фадеева и все того же канадца Орсера.

Так, на чемпионатах мира Бойтано становился седьмым, шестым, третьим, вторым и только дважды одержал победу.

Однако эти неудачи на мировых первенствах в итоге все равно сыграли на руку американцу: благодаря им он серьезно задумался над тем, что необходимо улучшить для победы на главном старте в карьере — Олимпийских играх.

Прогресс в артистизме и олимпийский триумф

На чемпионате мира сезона-1986/87 Бойтано завоевал серебро, уступив лишь Орсеру. В техническом плане он был немного сильнее своего оппонента, однако явно проигрывал по музыкальности и умению вжиться в образ, теряя на этом много баллов.

В итоге перед Олимпиадой в Калгари — 1988 наставница Бойтано Линда Левер пригласила к сотрудничеству талантливого хореографа Сандру Безик, чтобы та поставила фигуристу такие программы, которые раскрыли бы всю его харизму и при этом позволили проявить в полной мере технические навыки. Безик блестяще справилась с задачей.

В коротком выступлении Брайан предстал в образе дерзкого молодого человека из XIX века, который заигрывает с изумленной публикой, демонстрируя сложные трюки на льду.

Программа была поставлена под композицию из балета Джакомо Мейербера Les Patineurs («фигуристы» в переводе с французского).

В этой программе Бойтано также показал интересную находку постановщика: в какой-то момент он набирал в руки крошки льда, а затем взлетал в тройном акселе и осыпал самого себя этим импровизированным конфетти.

В произвольном выступлении американец предстал в образе Наполеона под воинственную музыку из одноименного фильма.

По ходу программы он демонстрировал различные эпизоды из жизни французского полководца, уходя на войну и возвращаясь с победой.

Грамотно поставленные программы позволили Бойтано вывести на один уровень технику и артистизм, что превратило его в настоящую машину. На чемпионате США восемь из девяти судей поставили ему высшую оценку за интерпретацию в короткой программе. Такого Брайан раньше не добивался.

Олимпиада в Калгари стала пиком его карьеры. Там американец встретился со своим извечным соперником Орсером и в напряженной борьбе одержал победу.

При этом после короткого выступления Бойтано шел вторым, а канадец — первым. Однако в произвольной программе его «Наполеон» был неотразим: американец выполнил в совокупности восемь тройных прыжков, два акселя в три с половиной оборота и каскад три + три.

А вот Орсер дрогнул, не исполнив один из двух заявленных «трикселей» и допустив небольшую помарку на другом прыжке.

Это позволило Бойтано выиграть знаменитую «битву двух Брайанов» и стать олимпийским чемпионом.

Для Орсера же тот вечер превратился в настоящую катастрофу. Однако именно это подтолкнуло канадца впоследствии встать на путь тренера — он чувствовал, что еще не сказал своего последнего слова в фигурном катании.

В качестве наставника он воспитал двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю, а также бронзового призера Игр и семикратного чемпиона Европы Хавьера Фернандеса.

Теперь Орсер тренирует российскую звезду Евгению Медведеву, которая перешла к нему от Тутберидзе. Так что то поражение от Бойтано на Играх-1988, возможно, невольно стало лучшим событием в жизни канадца и помогло ему найти себя.

Однако тот факт, что Тутберидзе называет своим любимым фигуристом именно Бойтано, выглядит довольно забавным совпадением.

Яркий любитель

После триумфа на Олимпиаде Бойтано победил также на чемпионате мира — 1988 и завершил спортивную карьеру. Однако он не повесил коньки на гвоздь окончательно, продолжив выступать в различных шоу и соревнованиях среди тех, кто не участвует в турнирах на высоком уровне.

Ему продолжали ставить новые программы, а сам фигурист не особенно снижал степень сложности, показывая «триксель» и каскады из тройных прыжков.

Многим любителям фигурного катания запомнились такие его номера, как «Карусель»…

… «Весна в Аппалачах»…

… и «Музыка ночи».

Также Бойтано снялся в фильме «Кармен на льду» вместе с Орсером и двукратной олимпийской чемпионкой Катариной Витт. Фигуристы отыгрывали роли Дона Хосе (Бойтано), Эскамильо (Орсер) и Кармен (Витт) без единого слова, только при помощи движений и музыки. Все трое позже удостоились престижной телевизионной премии США «Эмми».

Провальное возвращение

Стоит отметить, что Бойтано ненадолго возобновлял карьеру, чтобы принять участие в Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере.

В июне 1993 года ИСУ внес в правила фигурного катания поправку, известную теперь как «правило Бойтано», которая позволила спортсменам возвращаться в спорт после официального завершения карьеры.

После этого Брайан стал вторым на чемпионате США и честно заслужил поездку на Игры.

Однако на Олимпиаде спортсмен провалил короткую программу, не сумев исполнить каскад с тройным акселем — впервые в карьере. Из-за этой ошибки Бойтано стал лишь шестым, хотя отлично выступил в произвольной программе.

Персонаж из «Южного парка»

Тем не менее Бойтано до сих пор не забывают не только поклонники фигурного катания, но и широкая аудитория. Так, фигурист стал одним из персонажей полнометражного фильма «Южный парк: большой, длинный, без купюр» (South Park: Bigger, Longer & Uncut), где ему посвятили песню «What Would Brian Boitano Do?» («Что бы сделал Брайан Бойтано?»).

В фильме Бойтано представлен в роли супергероя, который защищает людей от медведей в Альпах, путешествует во времени и спасает египетские пирамиды.

Нетрадиционная ориентация

Бойтано всегда держал личную жизнь в секрете, однако в 2013 году неожиданно объявил о том, что является геем. Это произошло через день после того, как занимавший в ту пору пост президента США Барак Обама включил его в официальную делегацию страны на Олимпийские игры в Сочи.

Тогда на Западе вызвало бурную реакцию принятие в России закона о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. Ходили даже слухи о том, что Америка может пропустить Олимпиаду-2014 в знак протеста. Этого не произошло, однако в делегацию США были включены три открытых представителя нетрадиционной сексуальной ориентации. Возможно, это стоило расценивать как политический жест, особенно учитывая, что на Игры впервые с 2000 года не приехал ни президент Америки, ни первая леди, ни вице-президент.

И, возможно, именно поэтому Бойтано решил совершить каминг-аут в тот момент.

«Прежде всего, я американский атлет, и я горд жить в стране, которая поощряет открытость, толерантность и разнообразие, — сказал фигурист в заявлении. — Как спортсмен, я надеюсь, что на первом месте будет олимпийский дух, который приветствуют достижения людей любых наций».

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