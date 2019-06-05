«Думал, ничего не выйдет»: 20 лет победе России над Францией

Сборная России в своей новейшей истории не балует болельщиков завоеванием всевозможных кубков, а ее высшими достижениями являются бронза чемпионата Европы и четвертьфинал чемпионата мира, между которыми пролегли десять лет — от 2008-го до 2018 года.

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Но в России всегда умели ценить подвиг — вне зависимости от того, привело ли это к итоговой победе в турнире или каким-то медалям.

По этой причине навсегда запомнится триумф над испанцами в «Лужниках» в 1/8 финала домашнего мундиаля.

И по этой причине до сих пор вспоминают победу над сборной Франции в отборочном турнире Евро-2000 на переполненном стадионе «Стад де Франс», который в тот вечер посетили 78788 зрителей.

Тогда французы (впрочем, как и сейчас) были действующими чемпионами мира, не знали поражений 14 месяцев подряд, а игра проходила в пригороде Парижа, Сен-Дени, на той же самой арене, где менее года назад «трехцветные» оформили победу на мундиале.

После пяти игр квалификации подопечные Роже Лемерра возглавляли группу с 11-ю очками, а вот Россия была лишь на четвертом месте с шестью баллами — помимо чемпионов мира, ее обгоняли украинцы и даже исландцы.

Тот отбор вообще начался для сборной России неудачно — с трех поражений, из-за чего с поста главного тренера был уволен Анатолий Бышовец и пришел Олег Романцев.

Для того, чтобы сохранить математические шансы попасть на Евро, команде было необходимо побеждать грозную Францию на ее поле.

Дополнительный ажиотаж и без того принципиальному матчу придавал тот факт, что на следующий день, 6 июня, вся страна отмечала 200 лет со дня рождения Александра Пушкина. Как российские, так и французские СМИ пестрели заголовками о столкновении «потомков Пушкина с потомками Дантеса». Градус напряжения стремительно достигал критического значения.

Составы

В составе французов на матч вышли сразу шесть человек, которые принимали участие в финальной встрече чемпионата мира против Бразилии, — вратарь Фабьен Бартез, защитники Лилиан Тюрам и Марсель Десайи, полузащитники Дидье Дешам (ныне — главный тренер сборной Франции, с которой он выиграл ЧМ-2018), Эмманюэль Пети и Юрий Джоркаефф. Для полного счастья не хватало только Зинедина Зидана.

У сборной России на игру не вышел приболевший хавбек Дмитрий Аленичев, а также вне заявки неожиданно оказались опытные нападающие Александр Ширко и Сергей Юран.

Зато на поле с первых минут появился молодой форвард Александр Панов, который тогда блестяще провел весну и принес петербургскому «Зениту» (в то время — довольно средней команде без мощного финансирования) победу в Кубке России, оформив дубль в матче против московского «Динамо» (3:1).

Тем не менее в Европе Панов был вообще неизвестен, да и на родине, пожалуй, только начал раскрывать свой потенциал. Потому его выход в старте удивил даже самого футболиста.

«Романцев взял и поставил меня, а Владимир Бесчастных — один из лучших бомбардиров в истории сборной — остался в запасе. Чудеса какие-то…

Когда Романцев назвал стартовый состав, я сразу не поверил! Еще переспросил у Чугайнова: а точно ли я в составе? Он кивнул. Нет, я, конечно, предполагал, что окажусь в заявке, но чтобы выйти одним нападающим, да еще и при таких конкурентах…» — приводит слова Панова «СЭ».

Тем не менее решение Романцева оказалось весьма дальновидным — французы просто не знали, что делать с юрким нападающим (165 см ростом), который разгонялся, как электричка, и оказывался в нужный момент в нужном месте.

Травма Мостового и чудо Панова

Поначалу сборная России действовала чрезвычайно робко, а вот хозяева поля без конца наседали и расстреливали вратаря Александра Филимонова из самых разных позиций в пределах штрафной. Даже был забит один мяч — к счастью, из положения «вне игры».

Однако на 26-й минуте случилось событие, которое переломило ход встречи: нападающий Александр Мостовой попросил замену из-за травмы, и Романцев выпустил вместо него полузащитника Дмитрия Хохлова, который при необходимости мог неплохо сыграть в обороне.

«Конечно, когда нужно было выходить на поле вместо Мостового, было волнение. Не думал, что придется войти в игру так быстро.

Однако по ходу матча чувствовалось, что мы можем играть не хуже французов. Был какой-то сумасшедший заряд на игру, причем у каждого футболиста команды», — вспоминал Хохлов.

С его выходом на поле средняя линия сборной перестала быть проходным двором, начала гораздо лучше предупреждать атаки французов и создавать свои собственные.

Это привело к тому, что под конец первого тайма, на 38-й минуте, никому не известный Панов влетел во вратарскую чемпионов мира и с прострела Титова занес мяч в сетку.

Стоит отметить, что до этого мяч ударился в руку Кандела, и, если бы не гол Панова, судья поставил бы пенальти.

Кошмар Семака

Поняв, что со сборной России расслабляться не стоит, французы вышли на второй тайм предельно заряженными. Уже спустя три минуты на табло горели цифры 1:1.

Впрочем, гол французов получился несколько курьезным и вряд ли состоялся бы без доли везения.

Пети нанес сильный удар низом со штрафного, полузащитник Сергей Семак подставил ногу, пытаясь направить мяч в сторону от ворот, но снаряд в итоге пошел по центру. Так Семак обхитрил собственного вратаря, который прыгнул в другой угол и уже ничего не смог поделать с изменившим свою траекторию мячом — 1:1.

Спустя всего пять минут молниеносный нападающий Вильтор получил мяч в центре поля, на огромной скорости пронесся мимо всех игроков сборной России, легко ушел от защитника Виктора Онопки и пробил между ног Филимонову — 2:1. Казалось, что все летит в тартарары.

Крах на 87-й минуте

Отступать сборной России было некуда — поражение превращало бы весь отбор на Евро в формальность. Так что даже после второго пропущенного мяча команда не опустила руки, упрямо продолжая пытаться хоть что-то сделать.

В итоге на 75-й минуте встречи Дмитрий Хлестов выполнил длинную передачу верхом в чужую штрафную, где находились готовые обороняться игроки соперника, однако неуловимый Панов сумел принять мяч и мощно пробил в ближнюю «девятку» — не спас даже чемпион мира Бартез.

«Помню второй гол Панова — Хлестов сделал длинный пас на Сашу... Я за голову схватился, думал, ничего не выйдет... Но Саша забил!»

— удивлялся тогда капитан команды Онопко.

Действительно — так легко разобраться с защитниками «трехцветных», когда на кону стоит судьба отбора, может далеко не каждый.

«Потом я понял, что для победы над Францией нам нужен был как раз такой человек, — вспоминал комментатор той встречи Виктор Гусев. — Человек, которому, грубо говоря, все по фигу.

Которому было все равно, что французы выиграли чемпионат мира. Он бегал такой лихой и забил два мяча. Весело, с улыбкой».

«После второго гола французов трибуны заревели так, что даже меня пробило и зарядило энергией, — цитирует самого Панова «Чемпионат.com». — Я понимал, что это поддержка не нашей команде, но стало приятно просто участвовать в таком матче, вокруг которого огромный болельщицкий ажиотаж. Вся эта атмосфера вдохновила меня на второй гол, мне захотелось совершить подвиг и заставить болельщиков испытать горечь».

По ходу встречи Романцев убрал с поля Семака, который невольно стал причиной первого пропущенного гола, выпустил свежего нападающего Бесчастных, а также полузащитника Илью Цымбаларя.

Эти игроки и организовали победный гол сборной в тот момент, когда недовольно бурчащие французы были в принципе согласны на ничью, а российские болельщики почти смирились с тем, что их команда не пробьется на Евро.

На 87-й минуте встречи Онопко дал передачу на ход Бесчастных, тот вступил в борьбу с Лораном Бланом и выиграл ее, несмотря на то что изначально француз находился ближе к мячу метра на полтора.

Затем последовала передача на Цымбаларя, а тот уже из пределов штрафной отдал пас на Карпина, про которого защита чемпионов мира совсем забыла. Полузащитник «Сельты» вылетел на ударную позицию и расстрелял пустой угол ворот — 3:2!

«Матч с французами, конечно же, стал самым запоминающим в моей карьере, — говорил впоследствии Карпин.

— Можно по-разному относиться к его итогам, судить о важности победы или нет, учитывая последующую ничью с Украиной (которая не позволила России выйти на Евро-2000. — «Газета.Ru»). Но, тем не менее, это была особая игра — и для нас, футболистов, и для болельщиков».

Оставшиеся минуты основного времени и еще четыре добавленных показались вечностью. Романцев на послематчевой пресс-конференции признавался, что впервые в жизни считал секунды до конца.

Но финальный свисток судьи ознаменовал победу сборной России.

В 1999 году, когда в стране царили упаднические настроения, наблюдались серьезные проблемы в экономике и еще очень остро ощущались последствия недавнего распада СССР, эта победа словно напомнила всей нации — мы можем добиваться великих побед.

И пусть сборная в итоге даже не вышла на тот чемпионат Европы, чудо, которое совершили российские парни на Сен-Дени, так много значило для всех в тот момент, что о нем вспоминают до сих пор.

Французы тоже никак не могли забыть то досадное поражение. Они даже сами обратились к руководству российского футбола с просьбой провести матч-реванш, который в итоге состоялся в 2002 году на том же самом стадионе. Однако победить «трехцветным» снова не удалось — встреча закончилась ничьей (0:0).

В настоящее время сборная России участвует в отборе на Евро-2020, и хочется верить, что подопечные Станислава Черчесова также смогут порадовать болельщиков яркими победами. Совсем скоро команда проведет два матча квалификации — против Кипра и Сан-Марино.

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