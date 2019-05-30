«Купите Мхитаряну памперсы»: что творилось в финале Лиги Европы

Финал Лиги Европы в Баку вышел, пожалуй, одним из самых неоднозначных за всю историю турнира.
С одной стороны, хорошо, что такое крупное мероприятие доверили Азербайджану, где лишь в 2017 году первый футбольный клуб вышел на групповую стадию Лиги чемпионов («Карабах» тогда даже отобрал очки у мадридского «Атлетико», дважды сыграв с испанцами вничью). Этот выбор должен подстегнуть развитие футбола в стране.
С другой стороны, у многих гостей главного матча еврокубкового турнира возникли претензии из-за не самых лучших условий проведения.
Так, бывший игрок сборной Англии, а ныне — известный телевизионный журналист Гари Линекер раскритиковал 70-тысячный стадион «Олимпийский», на котором прошла встреча.
«Ты проделываешь большой путь, чтобы посмотреть на финал Лиги Европы, однако твое место на стадионе ненамного ближе к полю, чем если бы ты остался дома»,
— написал Линекер в твиттере.
Спустя час бывший нападающий написал еще одну колкость:
«У меня есть ощущение, что финал Лиги чемпионов, который состоится в субботу, будет больше соответствовать статусу крупного спортивного события, и стадион там будет находиться в том же самом городе, что и поле».
О чем же говорит Линекер? Ему очень не понравились широкие беговые дорожки, которые отделяли трибуны от поля, из-за чего разглядеть игроков было трудно даже с первых рядов.
В целом на стадионе было довольно тихо — многие английские болельщики не добрались до Баку из-за отсутствия удобных рейсов и дорогого жилья (гостиницы взвинтили цены), из-за чего на трибунах зияли дыры. А местные зрители пока не умеют создавать атмосферу большого футбола, так что шумно было только на голах.
«Много пустых мест, из-за чего почти нет атмосферы матча, — как будто бы Баку не самое удобное место, до которого можно добраться!» — шутил твиттер Paddy Power.
Первый тайм встречи, после которого на табло горели унылые нули, окончательно усыпил зрителей, однако во втором команды постарались оправдать надежды тех, кто все-таки добрался до финала, и забили пять мячей.
Правда, четыре из них влетели в ворота одной команды — «Арсенала», так что создать особой интриги не получилось. Дубль оформил Эден Азар, который, по информации СМИ, уже 3 июня будет представлен как новый игрок мадридского «Реала».
«Думаю, что это был мой прощальный матч… но ты никогда не можешь знать все на 100%,
— заявил футболист после матча. — В первом тайме и мы, и «Арсенал» немного нервничали, ведь это финал. Но когда Оливье Жиру забил первый мяч, я подумал, что это начало грандиозного вечера. В целом мы держали нити игры в своих руках, и я рад, что взял трофей с этими ребятами».
О возможном уходе Азара также высказался главный тренер «Челси» Маурицио Сарри:
«Это восхитительный футболист. Мне потребовалось два или три месяца, чтобы понять его как человека, и теперь я знаю, что это потрясающий парень. Я в курсе, что он хочет покинуть клуб, и с уважением отношусь к его решению».
Также специалист поделился своим мнением о том, почему в первые 45 минут игры соперникам не удалось показать свой лучший футбол:
«Для нас это был 64-й матч в сезоне, плюс было очень жарко и физически сложно играть. Так что первый тайм вышел трудным.
Но в перерыве я попросил футболистов сыграть смелее, пусть даже это и могло повысить риск поражения. Однако мы показали хорошую игру в матче с «Арсеналом», который очень опасно контратакует.
Мы чувствовали, что заслуживаем победы. Этот трофей очень важен для клуба», — приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.
Это вторая победа в Лиге Европы в истории «Челси». А вот главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери выигрывал этот трофей три раза подряд — правда, когда стоял у руля испанской «Севильи».
Во главе «канониров» баскскому специалисту Лига Европы пока не покорилась — и это первый раз, когда он проиграл в финале этого турнира.
«Во-первых, хотелось бы поздравить «Челси». В первом тайме у нас были хорошие моменты, чтобы обеспечить себе хороший результат. Мы добирались до штрафной, были неплохие варианты и шансы, чтобы забить, но первый гол изменил игру.
Мы пытались остаться в игре, но второй гол «Челси» все усложнил. Их ситуация стала лучше, а когда мы попытались что-то придумать, мы не смогли найти что-то, нужное для голов. Они заслужили победу», — признал Эмери.
Особенно грустным вышел этот матч для голкипера «канониров» Петера Чеха, который с большой долей вероятности завершит великую карьеру на этой печальной ноте.
«Легко сказать, что мы остались ни с чем, проиграли финал и остались без кубка.
Однако могу заверить, что проделанная в этом сезоне работа сделает нас сильнее. Я хотел поднять кубок, присесть и подумать. До 30-го числа я все еще футболист «Арсенала» и никаких решений принимать не буду», — заявил вратарь.
В составе «Челси» также заслужил звание лучшего бомбардира Лиги Европы нападающий Оливье Жиру (бывший игрок «Арсенала»), который открыл счет в матче.
«В этой Лиге Европы у меня было много игрового времени, и я старался принести команде пользу. Я очень рад, что смог забить больше всех мячей — это отличный бонус к победе, которая много для нас значит.
Мы ведь очень хотели выиграть трофей в этом году. В конце сезона у нас было две цели: финишировать в первой четверке Премьер-лиги и напрямую пробиться в Лигу чемпионов, а также выиграть Лигу Европы», — подытожил француз.
Полузащитник «Челси» Педро Родригес, который забил второй, победный мяч «Челси», стал первым в мире игроком, который собрал все главные международные трофеи — как на клубном уровне, так и в составе сборной.
Так, с «Барселоной» и «Челси» он побеждал в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, а со сборной Испании брал кубок Евро и чемпионата мира.
«Во втором тайме игра стала более открытой. Мы действовали очень хорошо, быстро перемещали мяч между линиями. Я испытал непередаваемые чувства, потому что завоевал очередной европейский трофей и провел очередной гол в финале», — признался Педро.
Наверное, впервые в истории финала еврокубков очень много слов было посвящено игроку, который даже не принял в нем участия. Армянский полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян отказался лететь в Баку из соображений безопасности — между его родиной и Азербайджаном давно не прекращается конфликт по поводу принадлежности Нагорного Карабаха.
Английские фанаты «Арсенала» распевали на улицах Баку кричалки в поддержку игрока…
… однако далеко не все поддержали его решение.
Так, бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис даже обвинил Генриха в трусости.
«Как бы ни складывались отношения между Азербайджаном и Арменией, ты должен ехать и играть. В конце концов, тебя никто пальцем здесь не тронет! Ну, может, свистели бы, кричали… На Марадону тоже свистели за то, что он забил рукой в ворота сборной Англии. Марадона ведь живой!
Если же Мхитарян так испугался, то пусть купит себе памперсы»,
— цитирует Канчельскиса Rusfootball.info.
Также не поддержал решение Мхитаряна азербайджанский футболист и воспитанник «Зенита» Рамиль Шейдаев.
«Считаю, это ненормально, — цитирует игрока Sport24.ru. — Нельзя политику смешивать со спортом. Тот факт, что Генриху была гарантирована безопасность со всех сторон, а он решил не ехать, говорит о том, что он относится к ситуации именно с политической точки зрения. Я не помню, чтобы в Баку где-то когда-то кого-то трогали. Наверное, нашлись бы какие-то провокаторы, которые что-то ему покричали бы… Но такое случается везде».
Тем не менее в преддверии игры выяснилось, что на стадион не пускают людей с футболками Мхитаряна.
Так, российскому журналисту сказали оставить футболку за пределами стадиона, объяснив, что это «приказ правительства».
«Я решил поставить эксперимент. Попробовал пройти на стадион с майкой Мхитаряна в рюкзаке. Ее у меня отобрали на входе. Сказали, что в соответствии с правилами правительства Азербайджана это запрещено. Либо с майкой к друзьям, либо на стадион без нее», — написал журналист в твиттере.
Если уж на таком уровне запрещали проносить футболки, опасаясь реакции публики, то что было бы, если бы сам игрок оказался на стадионе?
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