«Обжаловать арест бессмысленно»: что будет с ногой Кокорина

21 мая уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что на этой неделе отправится в СИЗО к форварду «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, которых планирует посетить 24 мая.

«В пятницу еду к мальчикам — Кокорину и Мамаеву. Меня интересует, как проводится лечение ноги Александра Кокорина»,

— цитирует Потяеву «Р-Спорт».

Здоровье Кокорина остается одним из животрепещущих вопросов в истории уже полугодичного пребывания футболиста в следственном изоляторе.

Под стражей Александр оказался, не полностью восстановившись после разрыва передней крестообразной связки, полученной им в мартовском матче плей-офф Лиги Европы против немецкого «РБ Лейпциг», из-за которой нападающий пропустил домашний для России чемпионат мира.

Незадолго до октябрьской гулянки в компании с Мамаевым и другими друзьями, что и привело футболиста на скамью подсудимых, Кокорин вернулся на поле и даже успел забить за «Зенит» астраханскому «Волгарю» в Кубке России и важнейший гол пражской «Славии» в Лиге Европы.

При этом курс лечения футболиста завершен не был, а ни о каком лечении в СИЗО-2 «Бутырка» не было и речи. Лишь когда жалобы форварда на ухудшающееся состояние колена дошли через адвокатов и близких к «Зениту» людей до прессы, ногу Кокорина осмотрели врачи следственного изолятора.

Арестанту были назначена физиотерапия, но, по словам самого Кокорина, во время проведения процедуры электрофореза в начале марта местные доктора оставили ему на колене ожог.

При этом врачи «Зенита» долгое время не могли получить разрешения на посещение своего подопечного в «Бутырке», а состоявшийся в итоге визит до сих пор остался единственным, причем никакого лечения клубные врачи проводить во время посещения не имели права, а только понаблюдали за состоянием травмированного коленного сустава.

Существуют серьезные опасения, что отсутствие качественного лечения в уже продолжительный период пребывания футболиста под стражей может нанести непоправимый вред его здоровью и повлиять на возможность продолжения Кокориным-старшим профессиональной карьеры, в то время как в «Зените» на него рассчитывают, что неоднократно подчеркивал главный тренер команды Сергей Семак.

В то же время в распоряжение журналистов «Спорт-Экспресса» попал текст апелляции адвоката Павла Мамаева Игоря Бушманова на решение Пресненского районного суда Москвы, который поставновил приговорить братьев Кокориных к году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаева и Александра Протасовицкого к срокам в 1 год и 5 месяцев.

«Проверить производство по делу в полном объеме. Повторно исследовать доказательства, о которых будет дополнительно заявлено стороной защиты на судебном заседании,

— говорится в документе.

– Изменить обвинительный приговор Пресненского районного суда г. Москвы от 8 мая 2019 года в отношении Мамаева Павла Константиновича.

– Оправдать Мамаева Павла Константиновича по осуждению в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 213 (без указания квалифицирующего пункта) и статьей 116 УК РФ за отсутствием в его действиях состава указанных преступлений на основаниям пункта 2 части 1 статьи 24, пункта 3 части 2 статьи 302 УПК РФ, признав за ним право на реабилитацию.

– Переквалифицировать действия Мамаева Павла Константиновича с пункта «а» части 2 статьи 115 УК РФ на часть 1 статьи 115 УК РФ.

– Освободить Мамаева Павла Константиновича от отбывания наказания по части 1 статьи 115 УК РФ в связи с содержанием под стражей в период с 10 октября 2018 года, незамедлительно освободив из-под стражи.

– Внести, порядке части 4 статьи 29 УПК РФ, частное постановление в адрес руководителя ГСУ при ГУ МВД России по г. Москве по выявленным фактам нарушений федерального законодательства, допущенным следствием при привлечении Мамаева П.К., Кокорина А.А., Кокорина К.К., Протасовицкого А.С., к уголовной ответственности в ходе расследования данного дела».

Кроме того в жалобе, поданной Бушмановым, говорится о том, что его подзащитный должен быть освобожден от дальнейшего отбывания наказания под стражей в связи с длительным содержанием в таких условиях:

«В апелляционной жалобе защита просит изменить обвинительный приговор суда в отношении Мамаева П.К.: оправдать по обвинениям в совершении «Хулиганства» и «Побои» за отсутствием в его действиях составов этих преступлений, признав за ним право на реабилитацию; переквалифицировать обвинение по факту причинения легкого вреда здоровья Соловчуку В.Н.,. исключив «хулиганский мотив» и освободить от отбывания наказания в связи с длительным содержанием под стражей».

Сам Бушманов рассказал, как сейчас обстоит дело в вопросе рассмотрения апелляций, которые подали адвокаты всех четырех подсудимых.

«Мы подали апелляцию по обжалованию приговора. Прокуратура в свою очередь обратилась со своими апелляционными жалобами, друг с другом обмениваемся возражениями. Затем суд направит само дело в Московский городской суд, и там уже назначат даты апелляционного разбирательства, — цитирует Бушманова «Чемпионат».

— Останутся ли ребята на это время в СИЗО? К сожалению, хотя закон у нас не запрещает отдельного апелляционного обжалования меры пресечения, Московский городской суд считает, что такого права не имеется, поэтому жалобу на меру пресечения сейчас подавать бессмысленно.

Все это время они будут находиться под стражей до апелляционного разбирательства, жалоб и представления по существу. Если апелляция будет удовлетворена, их незамедлительно освободят из-под стражи».

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