Допинг-скандал ударил по футболу: РУСАДА добралось до ФНЛ

Допинг-скандалы добрались до второго по значимости футбольного дивизиона страны.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило в Российский футбольный союз (РФС) письмо о возбуждении дисциплинарного дела по возможному нарушению антидопинговых правил представителем Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Как сообщил официальный сайт РФС, в документе имена футболиста и представляемого им клуба не были указаны.

Позже пресс-служба Российского футбольного союза внесла ясность в резонансную ситуацию: по данным РУСАДА, во взятой после одного из матчей допинг-пробе игрока члены агентства нашли запрещенную субстанцию. По этой причине РФС вместе с ФНЛ проведет внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в дисциплинарный комитет агенства.

Имя обвиняемого игрока быстро стало известно общественности, передает «Матч ТВ».

Не сдал допинг-тест полузащитник курского «Авангарда» Дмитрий Коробов. Его проба показала положительный результат после игры 33-го тура ФНЛ с «Чертаново» (1:2).

Как итог, на прошедший 19 мая матч 37-го тура против «Сибири» (0:1) в Новосибирск игрок не полетел.

Стоит отметить, что Коробов не единственный спортсмен, пойманный 20 мая Российским антидопинговым агентством за нарушение антидопинговых правил.

РУСАДА также дисквалифицировало гребца Александра Корнилова, тяжелоатлетку Екатерину Макарову и стрелка Владимира Зайцева, сообщает ТАСС

Чемпион Европы — 2007 Корнилов дисквалифицирован на два года, потому что спортсмен не предоставил в требуемые сроки информацию о своем местонахождении. Макарова отстранена на три месяца: в ее пробе найдено запрещенное вещество. Зайцев же за аналогичное нарушение дисквалифицирован аж на четыре года.

В контексте случая проваленного допинг-теста футболистом нельзя обойти стороной и инцидент, о котором стало известно сразу после того, как петербургский «Зенит» официально оформил свое пятое чемпионство в первенстве России.

Это капитан сине-бело-голубых Бранислав Иванович устроил скандал с сотрудниками Российского антидопингового агентства, которые прибыли в расположение «Зенита», чтобы взять анализы мочи у нескольких игроков. Произошло это накануне важного матча первенства против московского «Динамо» (2:0). Серб не желал сдавать допинг-тесты и даже пытался прогнать офицеров из туалета.

Препирательства заняли около часа, после чего футболист все-таки пошел навстречу — спортсмен сдал допинг-тест по всем правилам, не нарушив инструкций, в том числе и о наблюдении за процессом со стороны допинг-офицеров.

Но, несмотря на то, что конфликт в итоге сошел на нет, сотрудники агентства после данного инцидента прислали руководству «Зенита» письмо рекомендательного характера, в котором просили провести беседу с Ивановичем по поводу его поведения. Что касается сербского футболиста, то его поведение, по информации Sport24, объяснялось тем, что сотрудники РУСАДА очень часто выбирают для проверки анализов именно его.

Как итог, руководство «Зенита» ответило на письмо сотрудников РУСАДА, и стороны мирно урегулировали конфликт.

«РУСАДА считает исчерпанным инцидент, связанный с некорректным поведением игрока «Зенита» Ивановича во время проведения тестирования. Российский футбольный союз и сам клуб уже проинформировали нас о принятых мерах. Спортсмен будет оштрафован», — заявила тогда заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая.

На отношениях защитника с клубом данный инцидент никак не сказался: чемпион России — 2019 всем доволен в Санкт-Петербурге и продолжает дожидаться нового контракта с сине-бело-голубыми.

«Как говорится, ты никогда не знаешь, что может произойти в будущем. Но я готов: я всем доволен и, конечно, очень хочу остаться», — делился планами выступающий за «Зенит» с 2017 года Иванович.

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