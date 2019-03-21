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Крах в Брюсселе: Россия теряет игроков и надежду

Сборная России проиграла Бельгии в отборе к Евро-2020

Сборная России уступила Бельгии в отборочном раунде чемпионата Европы — 2020. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу «красных дьяволов», и теперь подопечным Станислава Черчесова предстоит сложный матч в Казахстане без одного из лидеров команды — Александра Головина.

Стартовый матч отбора к Евро-2020 был важен не только для россиян. Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар признавался, что у бронзовых призеров чемпионата мира 2018 года будет крайне непростая встреча с подопечными Станислава Черчесова.

«На бумаге мы можем выглядеть сильнее, но в современном футболе это вообще ничего не значит. Матч действительно будет крайне сложным. Скорее всего, это наш главный соперник по группе, а потому победа будет отличным стартом отборочного цикла. И мы, и болельщики сборной Бельгии хотим выйти в финальную стадию.

Так что наша первая задача — выиграть у России в четверг. Нужен удачный старт в квалификации, после чего мы попробуем развить успех. У сборной Бельгии есть все для победы на крупном международном турнире», — отмечал Азар.

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Матч и правда получился нелегким для хозяев поля. Россияне не отсиживались в обороне, и, несмотря на пробоины в защите, вызванные травмами спартаковцев Ильи Кутепова и Романа Зобнина, огрызались на стремительные атаки братьев Азаров и компании.

События встречи развивались стремительно. Уже на 14-й минуте первый мяч влетел в ворота сборной России. Юри Тилеманс завершил прекрасный стремительный выход «красных дьяволов» из обороны в атаку: Азар — Кастань — Теллеманс, и счет открыт. Мяч залетел в сетку впритирку со штангой.

Однако уже спустя пару минут стадион в Брюсселе, не успевший толком отпраздновать успех своих любимцев, погрузился в тишину. Это вратарь Тибо Куртуа, проводящий не самый лучший сезон в мадридском «Реале», «привез» гол в свои ворота. Он завозился с мячом, не зная – отдать пас, сильно выбить или вовсе обыграть побежавшего прессинговать Дзюбу.

Артему же было все равно! Давление на стража ворот сработало, и снаряд отскочил к Черышеву, которому оставалось только не промахнуться по пустым воротам.

Не дотерпели до перерыва игроки сборной России всего ничего: на 44-й минуте оборона гостей провалилась, Федор Кудряшов потерял позицию, а Эден Азар, в штрафной мастерски обыгравший Жиркова и нарвавшийся на подножку, заработал пенальти.

Сам полузащитник «Челси» 11-метровый и реализовал, уверенно разведя Гилерме и мяч по разным углам.

Стоит отметить, что в середине первой половины встречи очередная травма смешала карту тренерскому штабу Черчесова. Кузяева после неприятного стыка пришлось заменить на Антона Миранчука.

После перерыва ритм игры не изменился: команды продолжали перетягивать одеяло на себя, проводя то фланговые атаки, то комбинируя через центр. И если выходы на на поле двух Федоров — Чалова и Смолова — не смогли принести результата, а удаление после отмашки Александра Головина еще больше ослабило и без того обескровленный состав, то бельгийцы свой момент в концовке использовали.

Упустили мяч в центре поля гости – Батшуайи не смог толково обработать передачу неугомонного Мертенса, но после рикошета мяч выкатился точно на ногу Эдену Азару – 3:1.

«Знаем, как играют бельгийцы, что представляют из себя. Это нас не радует и не огорчает. Понятно, что первая игра на выезде и игра против соперника с первым рейтингом в мире.

Мы знаем, что мы хотим и как хотим, в любой игре, не проявляя своих качеств, не добиться результата. У нас есть идеи, которые мы хотим воплотить в жизнь»,

— говорил Черчесов перед матчем.

Идеи были, команда показывала добротный футбол. Да, поражение есть поражение, но если вынести за скобки то, что играли на поле фаворита без двух-трех футболистов основы против одной из лучших сборных Европы, становится понятно: у сборной есть перспективы в этой группе.

Теперь командам предстоит готовиться ко вторым матчам отборочного турнира.

Россияне 24 марта проведут на выезде встречу с казахстанцами, сенсационно разгромившими Шотландию (3:0), тогда как подопечные Роберто Мартинеса также на выезде проэкзаменуют киприотов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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