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Православная школа и страстный бурлеск: как шокирует Самодурова

Прогуляла школу, победила Загитову: необычная история Самодуровой

Случайное попадание в группу к тренеру олимпийских чемпионов Алексею Мишину, победа над Алиной Загитовой в первый же сезон на взрослом уровне, занятия в православной школе и горы учебников в чемодане — «Газета.Ru» рассказывает необычную историю Софьи Самодуровой.

В преддверии чемпионата мира по фигурному катанию Первый канал выпустил фильм «Королевы льда», который оказался почти полностью посвящен тренеру Алексею Мишину и его ученице Софье Самодуровой.

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Почему же не Евгении Медведевой или Алине Загитовой, которые также попали в состав сборной на ЧМ? Ответ прост: о Самодуровой пока известно меньше всего, и есть много интересных вещей, о которых можно рассказать.

Софья дебютировала на взрослом уровне только в этом сезоне и уже стала чемпионкой Европы, так что массовому зрителю будет совсем не лишним ознакомиться с историей 16-летней спортсменки.

«Не стесняйся добавить больше воздуха! — кричит Мишин на первых минутах фильма, разводя руки Самодуровой на внушительное расстояние друг от друга. Девушка должна изобразить жестом рамку для фото, как того требует сюжет ее произвольной программы под песню Кристины Агилеры из фильма «Бурлеск». — Ты так сжимаешь, что у тебя начинаются «мазилки» по носу».

«Раз, два… конечно!.. три! Это надо нарепетировать!» — настаивает Мишин, добиваясь того, чтобы танцевальные движения Софьи казались плавными и неземными.

Нужно скрыть, с каким трудом даются все эти взмахи руками после множества прыжковых элементов.

В такой работе прошли все дни накануне чемпионата мира. Тренер жестко оградил Самодурову от общения с прессой на время подготовки к важнейшему турниру, сделав исключение только ради съемок программы.

«Я думаю, что Мишин уже в совокупности для меня и как папа, и как дедушка, и даже как мама бывает,

— признавалась Самодурова. — Он уже член нашей семьи».

Вспоминая свой победный прокат на чемпионате Европы, Софья также не забыла упомянуть наставника:

«После последнего прыжкового элемента я пошла кататься на разрыв аорты. Отдала всю себя на льду. Наверное, из-за этого у меня появились слезы после выступления: я смогла откатать хорошо, показать себя и порадовать тренера».

Сам Мишин громких слов о себе не любит — в картине неоднократно мелькают кадры того, как специалиста поздравляют после победы Самодуровой (на секундочку, она увела золото чемпионата Европы у олимпийской чемпионки Загитовой), однако специалист недовольно отмахивается, словно говоря: «Это все пустяки, не стоит».

Зато о своей ученице тренер говорит охотно, выделяя ее сильные стороны:

«Знаете, есть разные грани таланта. Ум и интеллект — это тоже такая грань. У Самодуровой это выражено о-о-очень ярко. И лучше я об этом сказать не могу».

Любопытно, что Софья оказалась в группе Мишина едва ли не случайно. Изначально она занималась у тренера Марии Николаевой, однако, когда девочке было десять лет, та решила уйти в декрет. Чтобы не оставлять способную ученицу на произвол судьбы, женщина привела ее на просмотр к Мишину, который на тот момент воспитал уже трех олимпийских чемпионов, — и он дал добро.

Хотя, если быть совсем точным, первой талант Самодуровой оценила супруга известного тренера — Татьяна, у которой поразительное чутье на потенциальных чемпионов, как отмечал сам Мишин.

«Софья не столько могла на тот момент, сколько хотела. Такое вот большое было желание у нее. Ну, и еще было сразу видно, что она боевая по своей натуре», — вспоминала специалист.

Самодурова призналась, что не верила собственному счастью, когда услышала от четы Мишиных «Да, мы тебя берем».

«Для меня мой переход стал неожиданностью. Я до конца не верила, что попала в группу к Алексею Николаевичу. Он сразу сказал, что у меня хорошая техника и я неплохо обучена. Помню, за первый прыжок он подарил мне вкусные духи, и они до сих пор стоят у меня в шкафу — для памяти», — с улыбкой рассказала фигуристка.

Также в программе была немного приоткрыта завеса с жизни Самодуровой вне льда. Оказалось, что

девушка учится в православной школе, где в холле висят иконы, а косметика запрещена даже в старших классах.

Софья тренируется на катке дважды в день и на уроки приезжает только к 16:00.

К тому же первые две недели третьей четверти ей пришлось пропустить из-за участия в чемпионате Европы, однако администрация учебного заведения составила для спортсменки индивидуальный график занятий, так что проблем с отъездом не возникло.

Более того, на следующий день после возвращения с турнира, где она завоевала золотую медаль, Самодуровой устроили сюрприз в школе.

Стоило ей толкнуть тяжелую деревянную дверь и войти в холл, как собравшиеся там ученики начали скандировать «Поздравляем!» и взрывать хлопушки с цветным конфетти.

Софье вручили цветы, с которыми она радостно прыгала, позируя для фото.

После окончания официальной части чествования фигуристка неожиданно подозвала к себе младшеклассников: «Обниматься идем?»

«Да-а!» — закричали дети.

«У Сонечки гибкое расписание, — рассказала преподаватель английского языка Анна Ремез. — Она занимается так, как удобно ей.

Наша школа подстраивается под график Самодуровой, потому что мы понимаем, что фигурное катание — это смысл и цель ее жизни.

Мы все должны на эту цель работать и ей помогать, а не мешать».

Учителя отметили, что особых претензий к фигуристке у них нет. В том числе и по английскому языку — Софья довольно бойко дает интервью иностранной прессе.

«На соревнования Соня всегда берет неподъемный чемодан, потому что у нее с собой куча учебников. Когда была помладше, она и в поезде, и в самолете что-то читала, решала…» — отметила мать Самодуровой Алена.

Остается только предполагать, какой багаж взяла с собой Софья в японскую Сайтаму:

в целях акклиматизации она вылетела туда за несколько дней до начала официальных тренировок на турнире, а значит, придется пропустить еще больше уроков в школе.

Впрочем, если ученица Мишина привезет медаль и с чемпионата мира, то нет сомнений, что в учебном заведении ее поймут. И даже встретят с конфетти.

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