Хоккейная терапия: как Мишин готовит Самодурову к ЧМ

Курсы валют$ 64.81 (+0.018) 73.50 (+0.277)
Москва: -1°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
11:30
ОренбургДинамо М
1:0
закончен
14:00
УралЦСКА
0:1
закончен
16:30
РубинРостов
0:2
закончен
19:00
АрсеналЕнисей
2:0
закончен
Испания / Примера
15:00
УэскаАлавес
1:3
закончен
18:15
Реал МадридСельта
2:0
закончен
20:30
Атлетик БАтлетико М
2:0
закончен
22:45
ЛеганесЖирона
0:2
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
ТюменьЧертаново
1:1
закончен
15:00
Краснодар-2Сочи
0:2
закончен
18:00
БалтикаСпартак-2
2:0
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецАлександрия
0:3
закончен
18:00
ЗаряШахтёр Д
0:1
закончен
Италия / Серия А
17:00
СассуолоСампдория
3:5
закончен
20:00
СПАЛРома
2:1
закончен
22:30
ТориноБолонья
2:3
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
Шальке-04РБ Лейпциг
0:1
закончен
17:30
ШтутгартХоффенхайм
1:1
закончен
17:30
АугсбургГанновер-96
3:1
закончен
17:30
ВольфсбургФортуна
5:2
закончен
20:30
ГертаБоруссия Д
2:3
закончен
Англия / Премьер-лига
18:00
БорнмутНьюкасл Юнайтед
2:2
закончен
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионКардифф Сити
перенесен
18:00
БёрнлиЛестер Сити
1:2
закончен
18:00
УотфордСаутгемптон
перенесен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедХаддерсфилд Таун
4:3
закончен
18:00
ВулверхэмптонАрсенал
перенесен
Франция / Лига 1
22:00
АнжеАмьен
0:0
закончен
22:00
КанСент-Этьен
0:5
закончен
22:00
ГенгамДижон
1:0
закончен
22:00
НимСтрасбург
2:2
закончен
КХЛ / плей-офф
14:00
БарысАвангард
4:2
закончен
15:00
АвтомобилистСалават Юлаев
2:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Питтсбург ПингвинзСент-Луис Блюз
1:5
закончен
20:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
2:1
закончен
23:00
Лос-Анджелес КингзФлорида Пантерз
3:4
закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзБаффало Сэйбрз
4:2
закончен
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
6:3
закончен
02:00
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
6:2
закончен
02:00
Монреаль КанадиенсЧикаго Блэкхоукс
0:2
закончен
02:00
Бостон БрюинзКоламбус Блю Джекетс
2:1 (ОТ)
закончен
02:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
2:1
закончен
03:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Рейнджерс
5:2
закончен
05:00
Аризона КойотсЭдмонтон Ойлерз
2:3 (ОТ)
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксНэшвилл Предаторз
2:4
закончен
Единая лига ВТБ
14:30
Локомотив-Кубань УНИКС
77:84
закончен
20:00
Зелена Гура Зенит
78:109
закончен
НБА / регулярный чемпионат
19:30
Бостон СелтиксАтланта Хоукс
129:120
закончен
02:00
Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
136:138
закончен
02:00
Вашингтон УизардсМемфис Гриззлиз
135:128
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
108:103
закончен
03:30
Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
88:110
закончен
03:30
Даллас МавериксКливленд Кавальерс
121:116
закончен
04:00
Юта ДжазБруклин Нетс
114:98
закончен
04:00
Денвер НаггетсИндиана Пэйсерс
102:100
закончен
Биатлон / Чемпионат мира
15:15
Эстафета 4х6 км, женщины
1
Норвегия
1:12.00,1
закончен
18:30
Мужская эстафета 4х7,5 км
1
Норвегия
1:12:03,7
закончен
Лыжный спорт / Этап Кубка мира в Фалуне
16:00
Мужской и женский спринт
закончен
Бокс/ММА / Бой за титул чемпиона мира по версии IBF
06:00
Эррол Спенс — Майки Гарсия
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
УфаАхмат
не начался
16:30
Локомотив МКраснодар
не начался
19:00
Спартак МЗенит
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
СКА-ХабаровскТомь
1:0
перерыв
12:00
СибирьТамбов
не начался
13:00
РоторХимки
не начался
14:00
Нижний НовгородШинник
не начался
16:00
Зенит-2Факел
не начался
17:00
МордовияЛуч
не начался
17:00
АрмавирАвангард К
не начался
Испания / Примера
14:00
ЭйбарВальядолид
не начался
18:15
ЭспаньолСевилья
не начался
20:30
ВаленсияХетафе
не начался
20:30
ВильярреалРайо Вальекано
не начался
22:45
БетисБарселона
не начался
Италия / Серия А
14:30
ДженоаЮвентус
не начался
17:00
АталантаКьево
не начался
17:00
ЭмполиФрозиноне
не начался
17:00
ЛациоПарма
не начался
20:00
НаполиУдинезе
не начался
22:30
МиланИнтер М
не начался
Англия / Премьер-лига
15:00
Тоттенхэм ХотспурКристал Пэлас
перенесен
17:15
ФулхэмЛиверпуль
не начался
19:30
ЭвертонЧелси
не начался
Германия / Бундеслига
15:30
БайерВердер
не начался
17:30
Айнтрахт ФНюрнберг
не начался
20:00
БаварияМайнц
не начался
Франция / Лига 1
16:30
ЛионМонпелье
не начался
17:00
РеймсНант
не начался
19:00
БордоРенн
не начался
23:00
ПСЖМарсель
не начался
Украина / Премьер-лига
18:00
ДеснаЛьвов
не начался
18:00
КарпатыМариуполь
не начался
20:30
Олимпик ДДинамо К
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Динамо МЦСКА
не начался
17:00
ЛокомотивСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Колорадо ЭвеланшНью-Джерси Дэвилз
не начался
00:00
Баффало СэйбрзСент-Луис Блюз
не начался
01:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:00
Даллас СтарзВанкувер Кэнакс
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Анахайм ДаксФлорида Пантерз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсЭдмонтон Ойлерз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Астана Цмоки-Минск
не начался
18:00
Калев Химки
не начался
18:00
ВЭФ Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
19:00
Нью-Йорк НиксЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
20:00
Майами ХитШарлотт Хорнетс
не начался
22:30
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
не начался
23:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
01:00
Сакраменто КингзЧикаго Буллз
не начался
01:00
Орландо МэджикАтланта Хоукс
не начался
04:00
Лос-Анджелес КлипперсБруклин Нетс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
Автоспорт / Формула-1
08:10
Гран-при Австралии
online
Украина / Премьер-лига
18:00
Арсенал КВорскла
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевАвтомобилист
не начался
19:30
АвангардБарыс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингАризона Койотс
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксВанкувер Кэнакс
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзВиннипег Джетс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсЮта Джаз
не начался
02:00
Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
не начался
02:30
Торонто РэпторсНью-Йорк Никс
не начался
02:30
Бостон СелтиксДенвер Наггетс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМайами Хит
не начался
03:30
Даллас МавериксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзЧикаго Буллз
не начался
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсИндиана Пэйсерс
не начался
Хоккейная терапия: как Мишин готовит Самодурову к ЧМ

«Пожелала удачи»: Самодурова рассказала об отношениях с Туктамышевой

Софья Самодурова с тренером Алексеем Мишиным после выступления в произвольной программе женского... Владимир Песня/РИА «Новости»
Софья Самодурова с тренером Алексеем Мишиным после выступления в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске, 25 января 2019 года
Российская фигуристка Софья Самодурова в преддверии чемпионата мира последовала примеру Елизаветы Туктамышевой и развеялась на хоккее. Спортсменка в перерыве матча петербургского СКА с «Локомотивом» в рамках плей-офф КХЛ выступила с произвольной программой.

Фигуристка сборной России Софья Самодурова продолжает подготовку к чемпионату мира, до которого остаются считанные дни. Перед важными турнирами спортсмены не всегда активничают в медиапространстве, однако это не про учеников Алексея Мишина. Именно он, по словам Самодуровой, отправил ее выступать на матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и «Локомотивом».

«Выступить тут перед чемпионатом мира меня попросил мой тренер Алексей Николаевич Мишин. Он посчитал, что это мне придаст уверенности»,

Реклама

— рассказала фигуристка в беседе со «Спорт день за днем».

16-летняя Самодурова, ставшая одним из главных открытий российского фигурного катания в этом сезоне, в статусе первого номера едет на мировое первенство. Чтобы развеяться и снять лишнее напряжение, она в перерыве матча СКА – «Локомотив» выступила на льду. Девушка показала вторую часть своей произвольной программы, которую она катает под Кристиану Агилеру.

Интересно, что для хоккейных болельщиков такое шоу в перерыве далеко не в новинку. В предыдущей встрече СКА и «Локомотива» засветилась одна из самых ярких российских одиночниц и коллега Самодуровой – Елизавета Туктамышева, исполнившая нашумевший номер с раздеванием.

После шоу на хоккее Самодурова рассказала, что ее прокат носил глубоко тренировочный характер. Накануне чемпионата мира фигуристы тщательно выстраивают подготовку, чтобы снизить риск травм. И, как заметила Софья, в преддверии поездки в Японию она чувствует себя хорошо.

«Самочувствие, тьфу-тьфу-тьфу, хорошее. Надеюсь, что чемпионат мира пройдет удачно и для меня, и для моей команды»,

— добавила она.

Интересно, что Самодурова отправилась в Японию уже 16 марта. Спортсменам предстоит акклиматизация, что нередко влияет на качество выступлений. Об этом, например, во время финала Гран-при в Ванкувере говорила Алина Загитова. Что же до Самодуровой, она полностью контролирует ситуацию.

«Акклиматизация? Нет, на самом деле о подобном никогда не думаю. На моих выступлениях это не отражается. В Японию лечу уже завтра. Единственное, что знаю, – от гостиницы до катка ехать полтора часа. Больше ничего не знаю», — отметила она.

Для группы Алексея Мишина стало большим шоком, что на чемпионат мира по итогам финала Кубка России не поедете Елизавета Туктамышева. Если место Самодуровой в сборной России благодаря титулу чемпионки Европы не подвергалось сомнения, то Елизавета после тяжелой болезни так и не смогла впечатлить тренерский штаб, который предпочел ей Евгению Медведеву. Разница в последних результатах спортсменок была незначительна, поэтому впоследствии выбор федерации неоднократно подвергался критике.

Хоть сама Туктамышева в Японию и не поедет, но будет поддерживать юную коллегу по группе.

«Мы с Лизой всегда поддерживаем друг друга на соревнованиях. Мы с ней еще успеем увидеться на тренировке. Но она уже пожелала удачи»,

— призналась Самодурова.

Перед чемпионатом мира, который обещает быть чрезвычайной трудным для сборной России, Самодурова, кажется, сохраняет полное спокойствие и концентрацию. Софью, несмотря на все еще юный возраст, называют лидером национальной команды, однако ее этот вопрос совершенно не беспокоит.

«Я об этом не думаю. Любой старт начинаешь с чистого листа. Буду настраиваться только на хорошие, чистые, качественные прокаты», — пообещала Самодурова.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в период с 18 по 24 марта в японской Сайтаме. Сборную России в лице женщин-одиночниц представят Софья Самодурова, Алина Загитова и Евгения Медведева. Однако предстоять им будут не менее мастеровитые и опасные спортсменки – в том числе и хозяйка соревнований Рика Кихира, которую называют главной претенденткой на победу.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».