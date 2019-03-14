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Побить Плющенко: Тутберидзе готовит необычное шоу с Загитовой

Конец тренера? Тутберидзе уходит в шоу с Загитовой и Трусовой

Этери Тутберидзе неожиданно объявила о постановке собственного ледового шоу с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой, рекордсменки по четверным прыжкам Александры Трусовой и снявшегося с чемпионата мира Максима Ковтуна. Это первая попытка известного тренера монетизировать свои успехи на ледовой арене. Теперь Тутберидзе может стать серьезным конкурентом Евгения Плющенко, который уже несколько лет занимается организацией шоу.

Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе решила податься в бизнес: теперь у наставницы, воспитавшей Евгению Медведеву и Алину Загитову, будет собственное ледовое шоу.

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Премьера действа под названием «Чемпионы на льду» запланирована на 20 апреля, но, что любопытно, состоится она не в Москве или Санкт-Петербурге, которые славятся мощными школами фигурного катания и, соответственно, широкой аудиторией.

Тутберидзе решила пойти более кружным путем и начнет наступление на индустрию шоу с южного города Краснодар. В чем заключается план опытного тренера, пока не очень понятно.

Возможно, Этери желает хотя бы на первых порах избежать напряженной конкуренции с более раскрученными игроками на этом рынке — Ильей Авербухом или Евгением Плющенко.

При этом стоит отметить, что Краснодар — это довольно крупный город с населением более миллиона человек, так что заполнить все места на ледовой арене Ice Palace вместимостью всего в 3,5 тысячи мест не должно стать проблемой.

Любители фигурного катания в этом городе тоже обязательно найдутся, тем более что пока Краснодар не очень избалован ледовыми постановками.

А Тутберидзе определенно есть что показать. Она уже анонсировала, что привезет на шоу олимпийскую чемпионку Загитову и юного гения Александру Трусову,

которая исполняла на официальных турнирах три вида четверных прыжков — лутц, тулуп и сальхов — и совсем недавно стала второй двукратной чемпионкой мира среди юниоров в истории.

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Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova)

Также в шоу известной наставницы примет участие еще одна талантливая юниорка Анна Щербакова, которая, в отличие от Трусовой, владеет «лишь» одним четверным, но зато самым сложным — лутцом.

В декабре именно эта спортсменка победила на чемпионате России среди взрослых, куда юных учениц Тутберидзе допустили в качестве исключения.

Напомним, тогда Щербакова обошла не только свою гениальную ровесницу Трусову, но и Загитову с Медведевой.

Также в представлении примет участие взрослая ученица Тутберидзе Элизабет Турсынбаева, выступающая за Казахстан. После нескольких лет сотрудничества с канадским специалистом Брайаном Орсером (к которому, кстати, перешла Евгения Медведева) эта девушка решила вернуться в группу к Тутберидзе и в первый же сезон после переезда в Москву добилась лучшего достижения в своей жизни — завоевала серебро на чемпионате четырех континентов.

Кроме того, Элизабет уже вовсю исполняет на тренировках четверной сальхов и даже пыталась показать его на официальном старте, однако допустила падение.

Если на грядущем чемпионате мира Турсынбаевой удастся продемонстрировать этот элемент, она станет первой взрослой фигуристкой, приземлившей четверной на соревнованиях.

В представлении также примет участие дочь Тутберидзе Диана Дэвис (необычная фамилия у нее от отца-американца), которая выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным.

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Публикация от Диша (@di__davis)

Кроме того, тренер позвала на шоу своих талантливых юниоров Алену Косторную, Камилу Валиеву и Даниила Самсонова, а также выступающего на взрослом уровне Мориса Квителашвили.

Глядя на этот подбор фигуристов, невольно хочется задаться вопросом, почему известная наставница не задумалась о создании собственного шоу раньше.

Нет сомнений, что на правах тренера Тутберидзе может договориться с любым из своих учеников о более щадящих суммах гонораров, чем они запросили бы у других организаторов.

Та же Загитова явно получит более серьезные деньги за выступление на японском представлении Stars on Ice, чем за прокат на льду трехтысячной краснодарской арены. Однако олимпийская чемпионка не откажет своему наставнику — и в этом огромное преимущество Тутберидзе перед остальными постановщиками.

Будут на шоу и фигуристы, которые не занимаются в группе Тутберидзе. Среди них — главная спортивная пара России на данный момент Евгения Тарасова и Владимир Морозов, яркий дуэт в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин, а также вернувшийся в этом сезоне на приличный уровень одиночник Максим Ковтун, который является четырехкратным чемпионом России.

Остается лишь один вопрос: не повредят ли апрельские гастроли подготовке учеников Тутберидзе к сезону?

В прошлом году хореограф этой группы Даниил Глейхенгауз уже 1 мая выкладывал фото с Загитовой, сообщая об активной работе над короткой программой.

А сейчас к началу мая фигуристы только вернутся с гастролей, организованных Тутберидзе, и должны будут получить хоть немного отдыха, учитывая, что некоторые из них выступят на чемпионате мира, который завершится буквально за месяц до этого — 24 марта.

С другой стороны, многие спортсмены проводят в разъездах по различным представлениям всю весну и начало лета, а до олимпийского сезона, к которому нужно готовиться с двойной ответственностью, еще далеко.

Почему бы не последовать примеру других коллег и не приступить к тренировкам чуть позже на этот раз?

В конце концов, Тутберидзе и ее ученики довольно часто добиваются высоких результатов на турнирах и неслучайно снискали себе серьезную популярность. Пора пожинать плоды.

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