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Падение за падением: почему Загитова выбрала «Кармен»

Загитова объяснила выбор произвольной программы

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поделилась, почему исполняет свою произвольную программу под музыку «Кармен». Она призналась, что эта музыка отражает ее внутреннее состояние. Однако с этим прокатом у фигуристки были не лучшие отношения на важных стартах.

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала, почему для своей произвольной программы, которую показывает по ходу всего сезона, она выбрала именно музыку «Кармен».

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Фигуристка поделилась, что эта программа полностью соответствует ее внутреннему состоянию на протяжении всей жизни, а также характеру.

«Мне давно хотелось попробовать что-то более страстное и взрослое. В этой программе мне нравится абсолютно все: от музыки до элементов. Мы чем-то похожи с Кармен. Порой я такая же резкая и вспыльчивая. У меня получается хорошо отразить эти эмоции», — рассказала Загитова в интервью японскому телевидению.

При этом стоит отметить, что с этой программой у спортсменки складывались не лучшие отношения во время важных стартов.

На чемпионате России в Саранске Алина лидировала после короткой программы. Но затем дважды упала во время произвольного проката, что не позволило ей войти даже в тройку лидеров по сумме двух прокатов. Загитова осталась пятой, пропустив вперед юниорок Анну Щербакову, Александру Трусову и Алену Косторную, а также Станиславу Константинову.

На чемпионате Европы Алина уступила золото своей соотечественнице Софье Самодуровой, вновь наделав ошибок в произвольном выступлении. Она упала во время исполнения тройного тулупа, который был включен в каскад с тройным лутцем. Загитова также коснулась рукой льда после сольного тройного лутца.

Фигуристка вошла в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Японии с 18 по 24 марта.

На мировом первенстве она выступит вместе с Софьей Самодуровой и Евгенией Медведевой.

Загитова попала в рейтинг самых известных спортсменок мира по версии ESPN. Российская фигуристка заняла 25-е место. Еще в этот список вошла другая россиянка — теннисистка Мария Шарапова.

А вот в рейтинге российских женщин года по версии «Медиалогии» Алина заняла 20-е место. Она уступила еще одной фигуристке Евгении Медведевой, которая оказалась на 15-й строчке.

Перед мировым первенством Загитова не теряет время зря и погружается в японскую культуру.

Она приняла участие в фестивале «Сакура», который прошел в Москве. Мероприятие проводилось в рамках года Японии в России и было направлено на то, чтобы подчеркнуть дружественные отношения между странами.

Алина стала участником торжественной части фестиваля вместе со своей собакой Масару. Стоит отметить, что пса породы акита-ину Загитовой презентовали в Японии за победу на Олимпийских играх в Пхенчхане.

«Мы с Масару с большим удовольствием приняли участие в фестивале «Сакура», который прошел в Москве в рамках года Японии в России. Я имела честь встретиться и получить приветственные подарки от представителей различных префектур Японии. Спасибо большое Посольству Японии за приглашение и честь быть в кругу уважаемых гостей», — написала фигуристка в инстаграме, делясь впечатлениями от мероприятия.

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Мы с Масару с большим удовольствием приняли участие в фестивале "Сакура" , который прошёл в Москве в рамках года Японии в России. Я имела честь встретиться и получить приветственные подарки от представителей различных префектур Японии. Спасибо большое Посольству Японии за приглашение и честь быть в кругу уважаемых гостей . # # # # # #сакура #япония #годяпониивроссии #масару #japan #sakura #masaru Me and Masaru had pleasure in taking part in the "Sakura" fest, held in Moscow in connection with The Year of Japan in Russia. It was my honor to meet and get welcome gifts from the representatives of different Prefectures of Japan . I would like to thank the Embassy of Japan for the invitation and for being part of this event with so honored guests .

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

Стоит отметить, что фигуристка рассматривает вариант показательного выступления в Японии вместе со своей собакой. Она отметила, что этот вопрос нужно будет обсудить с наставниками.

«Пока таких мыслей нет, посмотрим. Это нужно с тренерами обсудить, пока не обсуждали. Собаку зовут Масару, она живет дома со мной. Пока не знаю, захвачу ли ее на чемпионат мира в Японию, посмотрим», — цитирует Загитову РИА «Новости».

Также Загитова, которая тренируется у российского специалиста Этери Тутберидзе, посетила церемонию вручения премии «Серебряная лань». Мероприятие проводится ежегодно Федерацией спортивных журналистов России.

Загитова получила награду как один из лучших спортсменов года.

Вместе с ней были награждены лыжник Александр Большунов, футболист «Зенита» Артем Дзюба, хоккеист СКА Павел Дацюк, легкоатлетка Мария Ласицкене, гимнаст Артур Далалоян, пловец Климент Колесников, паралимпиец Екатерина Румянцева, борец Абдулрашид Садулаев и велогонщица Дарья Шмелева.

Загитова является примером для многих молодых фигуристок. Одна из учениц Тутберидзе, Камила Валиева, рассказала, что старается равняться на олимпийскую чемпионку 2018 года.

«Да, конечно. Это Алина Загитова. Еще мне нравится, как прыгает Алена Косторная — очень высоко. Вообще мне очень нравятся все девочки из нашей группы. Каждая по-своему. Хочу равняться на них», — заявила девочка.

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