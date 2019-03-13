Худший результат в карьере: почему провалились Логинов и Фуркад

В шведском Эстерсунде завершилась мужская индивидуальная гонка на 20 км в рамках чемпионата мира по биатлону.

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На первом месте оказался немецкий спортсмен Арнд Пайффер. Он показал результат 52:42,4. Ближайший его преследователь, представитель Болгарии Владимир Илиев, который сенсационно занял второе место, отстал от немца на 1:08,7. Бронзу вырвал норвежец Тарьей Бё, который проиграл Илиеву десятые доли секунды. Его отставание от лидера составило 1:09,1.

Гонка обещала быть трудной с самого начала. В Швеции шел сильный снег, а на огневых рубежах биатлонистам мешал порывистый ветер.

Россию в гонке представляли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Александр Поварницын. Отечественные спортсмены провели не самую лучшую гонку.

Самый высокий результат среди россиян показал Гараничев, который на этот раз не опоздал на старт, обошелся без лишних штрафных кругов и занял в итоге седьмое место. Евгений допустил всего один промах на стрельбе, но на последних километрах силы его оставили, и скорость резко упала.

У Логинова гонка не складывалась с самого начала. Он допустил три промаха на четырех огневых рубежах, а скорость не позволила ему бороться за попадание в десятку сильнейших.

Спортсмен показал всего лишь 14-й результат.

Поршнев, который неделю назад выиграл такую же гонку на Универсиаде в Красноярске, и Поварницын допустили по четыре промаха. Итог — 36-е и 45-е места соответственно.

Стоит отметить, что фавориты гонки Мартен Фуркад и Йоханнес Бё тоже не показали все, на что способны.

Француз провалился по всем фронтам — допустил четыре осечки и показал довольно медленный ход. Мартен пришел лишь 39-м, окончательно бросив бороться после четвертой стрельбы.

Для него это худший результат в карьере на главных стартах — Олимпиадах и чемпионатах мира.

Что касается Бё, то он начал гонку восхитительно. Норвежец был лидером после первого огневого рубежа, на котором ни разу не промахнулся. Однако затем у него начались проблемы, — хотя и не такие серьезные, как у Фуркада. На второй стрельбе он промахнулся дважды, на третьей не попал еще один раз. Тем не менее Бё сумел отстреляться чисто на четвертом рубеже, что и позволило ему оказаться в десятке лучших по результатам гонки — он стал девятым.

Победивший в гонке Пайффер отметил, что эта золотая медаль очень важна для него, поскольку именно в этой дисциплине он ни разу не поднимался на пьедестал.

«Я очень счастлив. Я никогда не был на подиуме в индивидуальной гонке. С этой дистанцией у меня всегда были проблемы.

В прошлые годы мне удалось несколько раз неплохо выступить на 20 км, но я всегда допускал один-два промаха на заключительном рубеже. Сегодня я отстрелял чисто, и для меня это великий момент», — поделился эмоциями биатлонист в эфире NRK.

Также он отметил, что на последнем этапе ему здорово помог француз Симон Дестье. Пайффер равнялся на его скорость.

«На последнем круге я получил преимущество, потому что бежал с Дестье. Он был быстрейшим на лыжне сегодня. Я пытался не отставать от него и очень страдал, но это дало мне преимущество», — заключил немецкий спортсмен.

Не менее счастлив был и болгарин Илиев, который сенсационно занял второе место, оставив позади многих именитых биатлонистов. Дмитрий Губерниев, который комментировал гонку, даже вспомнил по такому случаю певца Филиппа Киркорова, который тоже родом из Болгарии.

«На этом рубеже Илиев третий, но как же ликует сейчас Киркоров!»

— заявил Дмитрий в эфире «Матч ТВ».

Сам болгарский биатлонист признался, что последний круг стал для него самым тяжелым в жизни.

«Сразу после финиша я понял, что могу оказаться на подиуме. Но знал, что сзади бегут еще два сильных конкурента, так что нервничал до самого конца. На последнем круге понимал, что, вероятно, бегу за медалью, которая могла стать исторической для Болгарии. Я отдал все силы. Это был самый тяжелый последний круг в моей жизни», — передает слова Илиева «Чемпионат.com».

Тарьей Бё, говоря о своем результате, заявил, что после финиша ему было очень тяжело. Также он объяснил, почему принял решение не ехать на этап Кубка мира в Америке, который предшествовал чемпионату мира.

«Конечно, последний круг был сложным. На второй части дистанции я понимал, что у меня нет шансов догнать Пайффера. После финиша я не видел ничего, все было черным. Я практически «вырубился».

Я решил не ехать в Америку, потому что мне плевать на общий зачет Кубка мира. Думаю, что это было правильным решением», — подытожил норвежец.

Поршнев, который показал 36-й результат, заявил, что рассчитывал пройти стрельбу из положения лежа чисто, но ветер был достаточно сильным, что сказалось на результатах.

«Не так сильно волновался, потому что до этого были чемпионаты мира по юниорам, Универсиада. Настраивался на свою работу.

Конечно, хотел поблагодарить всех, кто болел. Хотелось выступить лучше, но сегодня я показал тот результат, на который способен. При удачной стрельбе могло быть получше, но вот так получилось.

Рассчитывал лежку пройти чисто, потому что с ней особых проблем не было. Мазал первым выстрелом, немного передерживал. Чувствовал, что идет ветер. Но от того, что пережидал, становилось хуже. С ветром предстоит много работы, но пока так», — рассказал Поршнев в эфире «Матч ТВ».

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев остался недоволен результатами гонки.

Специалист отметил, что скорость, которую показали российские биатлонисты, оставляет желать лучшего.

«Сегодня я недоволен скоростью. Логинов бежал абсолютно не так, как может. Будем разбираться, в чем причины. Будем разговаривать с ребятами, с сервисерами. Гараничев на финишном круге тоже не должен столько проигрывать. Возможно, у нас вновь была небольшая проблема с лыжами из-за снегопада», — заявил наставник.

Также он признался, что рассчитывал на борьбу Гараничева и Логинова за медали.

«С Гараничевым и Логиновым мы связывали основные надежды на награды. У Евгения на второй лежке не прошел обидный габарит, без этого промаха он железно занял бы второе место.

Логинову, чтобы попасть в призы, можно было допустить только один промах», — заключил Хованцев.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев также высказался о результатах индивидуальной гонки. Как и Хованцев, он отметил, что Логинов и Гараничев сработали уверенно, но не показали того хода, который от них ждали.

«У Логинова немного не получилось, все-таки три промаха — это многовато для такой гонки, хоть и погода очень сложная, лотерейная. Кому из лидеров подфартило, те с погодой и справились, а Гараничеву снова не хватило маленького шага, одного выстрела.

Сегодня в очередной раз был шанс получить медаль, но она улыбнулась нам и ушла к товарищам из других сборных.

У Гараничева был ход слабее, чем в пасьюте, нужно проанализировать, почему так случилось. Я думаю, что он такой человек, на которого не влияют предыдущие ошибки, он продолжает работать в своем режиме», — рассказал Драчев ТАСС.

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