Любовь и фигуристы: 6 главных пар чемпионата мира

Виктория Синицина и Никита Кацалапов

Лучшая танцевальная пара России на данный момент не сразу рассказала общественности о своих отношениях. Долгое время Виктория и Никита старались не афишировать свою личную жизнь. Более того, в сети распространено мнение о том, что возлюбленной Кацалапова была Елена Ильина, его бывшая партнерша, в дуэте с которой он добился наивысших достижений в карьере: золото Игр-2014, а также серебро и бронза мировых первенств.

Реклама

Однако сезон-2014/15 Никита уже начал в паре с Викторией. Первого успеха фигуристы добились спустя четыре года, победив на Мемориале Ондрея Непелы в Словакии, а затем завоевав золотые медали национального первенства в Саранске.

На чемпионат Европы Синицина и Кацалапов отправлялись в качестве фаворитов если не на победу, то на медали точно, однако из-за неудачного проката в ритм-танце в тройку призеров им войти не удалось. В итоге золото завоевали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, серебро досталось другому российскому дуэту Александре Степановой и Ивану Букину, а третье место заняли Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии.

Несмотря на это пара, занимающаяся под руководством Александра Жулина, практически не расстается друг с другом даже в свободное от фигурного катания время.



Одна из самых известных пар в мировом фигурном катании. Правда, теперь эта пара является исключительно спортивной. История взаимоотношений Евгении и Владимира одновременно романтична и грустна.

В один период этот дуэт был парой не только на льду, но и вне его. Влюбленные не скрывали своих отношений. Тарасова и Морозов дважды подряд выиграли чемпионат Европы и рассчитывали добиться успеха на Олимпиаде в Пхенчхане. Однако на Играх они довольствовались лишь серебром в командных соревнованиях и четвертым местом в индивидуальных. Именно после возвращения домой из Южной Кореи в сети начались активные разговоры о том, что пара разошлась, но при этом продолжила спортивные отношения.

«Слухи о распаде нашей спортивной пары? Притянули за уши все что можно — и плохо откатались на Играх, и прекратились наши личные отношения. Все это раздувалось, и пошла молва о распаде пары. Люди думали, что если мы расстались в жизни, то должны расстаться и на льду.

Но между мной и Володей даже речи не было о том, чтобы закончить совместную работу. Мы-то между собой все выяснили — разошлись в жизни, всякое бывает. Но спорт тут при чем?

Он хороший партнер, я хорошая партнерша, вместе мы можем побеждать. Зачем нам это все губить?» — цитирует Тарасову РИА «Новости».

При этом сама фигуристка не исключила, что натянутые личные отношения с партнером могли косвенно повлиять на их результаты, а также заявила, что выступление в паре с бывшим возлюбленным можно назвать мазохизмом.

Мэдисон Чок и Эван Бейтс

Американский танцевальный дуэт имеет нерушимую связь уже восемь лет. За спиной у фигуристов пройденные вместе две Олимпиады, шесть чемпионатов мира, множество национальных первенств и этапов Гран-при, а также несколько медалей, в том числе и золотых.

Познакомились фигуристы еще до того, как стали партнерами на льду. В возрасте 16 лет Бейтс пригласил Чок на свой день рождения. Причем для Эвана это было равносильно первому свиданию с будущей возлюбленной. С тех пор пара находится в тесных отношениях, хотя и первые годы карьеры они катались с другими фигуристами в дуэте.

Необходимость в том, чтобы наконец воссоединиться на льду, подчеркнули оба спортсмена, заявив, что так можно добиться улучшения результатов и достичь новых успехов.

«Кататься в паре с Эваном гораздо комфортнее. Мы отлично ладим и понимаем друг друга. Мы можем откровенно обсудить между собой наши сильные и слабые стороны», — цитирует Чок The Guardian.

Интересно, что несмотря на длительные отношения еще с подросткового возраста, спортсмены не торопятся играть свадьбу, хотя во времени они нисколько не ограничены. По крайней мере, так утверждает Бейтс, утверждающий, что помимо фигурного катания он успевает наслаждаться активным отдыхом и путешествиями по другим странам вместе со своей возлюбленной.

Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью

Еще один американский танцевальный дуэт, которого помимо фигурного катания связывает и личная жизнь. Точнее, связывала. История Мэдисон и Захари очертаниями схожа с Тарасовой и Морозовым.

Пара находилась в отношениях в течение нескольких лет и регулярно становилась призером национальных первенств, а также завоевывала медали на различных этапах Гран-при. Определяющим стал олимпийский сезон.

Хаббелл и Донохью приняли решение расстаться прямо накануне зимней Олимпиады в Пхенчхане. Основной причиной разрыва отношений фигуристы видели то, что им не удается уделить должное внимание спорту.

«Нам пришлось расстаться. Для достижения высоких результатов необходимо усердно и регулярно работать, отрабатывать каждый элемент своей программы. В какой-то момент мы поняли, что находиться друг с другом в такой обстановке каждую минуту взрывоопасно. Мы спросили друг друга, что для нас важнее: фигурное катание или отношения. И мы оба выбрали первое», — признавались фигуристы.

Примечательно, что спортсмены нисколько не обращают внимания на свой прошлый роман: и у Хаббелл, и Донохью имеются пары, которые не дают им думать о чем-то другом, кроме фигурного катания и танцах на льду.

Мари-Жаде Лорио и Ромен Ле Гак

И вновь случай, когда танцы на льду способствуют созданию новой пары возлюбленных. На этот раз из Франции. До 2014 года Мари-Жаде и Ромен катались в паре с другими партнерами, однако после того, как фигуристы стали выступать вместе, их жизнь кардинально изменилась.

В первый же год совместного катания Лорио и Ле Гак приняли решение сыграть свадьбу. Столь молниеносный ход событий удивил даже спортсменов: в интервью они неоднократно признавались в том, что в ходе всей своей карьеры отрицали какую-либо возможность выступать в паре с возлюбленным.

«Действительно, это оказалось крайне сложным решением. Однако любовь оказалась сильнее всего», — говорила канадка, получившая французское гражданство только в декабре 2017 года.

До чемпионата мира дуэт выступил и на континентальном первенстве, однако занял только место в первой десятке, набрав в общей сумме 172,33 балла.

У сборной Канады имеется одна из больших квот в танцах на льду для выступления на чемпионате мира. В итоговую заявку команды попали известные россиянам Кейтлин Уивер и Эндрю Поже.

В паре с Поже Уивер выступает аж с 2006 года. Тогда же она сменила спортивное гражданство США на канадское. Однако свою первую Олимпиаду они провели только в Сочи, не сумев отобраться на Игры в Ванкувере.

В России дуэт выступил неудачно, заняв итоговое седьмое место, однако постолимпийский сезон для канадской пары выдался триумфальным: победа в двух этапах Гран-при, в финале, золото чемпионата Канады, а также бронза мирового первенства. То же самое дуэт повторил и в сезоне-2015/16, на этот раз завоевав золото на этапе Гран-при в России, но не сумев стать призером чемпионата мира.

После этого результаты Уивер и Поже резко ухудшились, а в текущем сезоне они выиграли предсезонный турнир Осенней классики, а также заняли первое на чемпионате Канады.

Однако пара несмотря на все неудачи и частые травмы хорошо гармонирует друг с другом. У Уивер, и Поже признавались, что фигурное катание отнимает у них слишком много времени, из-за чего спортсмены не имеют друзей. В результате своими переживаниями они делятся друг с другом.

«Я слишком занят, чтобы искать какие-либо новые связи и отношения. Кейт — замечательный человек, честный, та, с кем я могу легко обсудить любые проблемы», — говорил Поже.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».