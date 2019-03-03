Допинг-шлагбаум? Васильеву могут лишить ЧМ

3 марта тренерский штаб сборной России по биатлону объявил состав на чемпионат мира.

Турнир пройдет с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде.

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От мужчин на соревнования поедут Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын и Никита Поршнев, который присоединится к команде 8 марта. Седьмой участник чемпионата мира будет заявлен позднее.

В список женской команды попали Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина.

Биатлонистка Маргарита Васильева выступит на турнире, если избежит наказания за пропуск трех допинг-тестов.

Ситуацию со спортсменкой уже прокомментировал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев. Он отметил, что окончательное решение по Васильевой будет принято в ближайшие дни.

«Решение по Васильевой ждем 4-5 марта — без него ее взять на чемпионат мира мы не можем»,

— приводит слова Драчева ТАСС.

И пока Васильева не отстранена от соревнований, она в субботу уже успела принять участие в спринте на этапе Кубка IBU, где пришла к финишу седьмой, и может выступить в следующих гонках этого турнира.

К сожалению, третий флажок в системе АДАМС, где спортсмены отмечают места своего ежедневного пребывания (каждый день спортсмен из пула тестирования обязан быть доступен в течение часа для допинг-офицеров), фактически означает дисквалификацию.

Метка напротив фамилии Васильевой появилась перед этапом Кубка мира в канадском Кэнморе, прошедшего с 7 по 11 февраля. Допинг-офицеры прибыли к ней домой в Красноярск, в то время как спортсменка уже вылетала из местного аэропорта на соревнования.

Однако, несмотря на появление третьего предупреждения в системе, означающего реальные проблемы, спортсменка бежала обе личные гонки в Канаде, а на этапе Кубка IBU в Солт-Лейк-Сити принимала участие в смешанной эстафете и стала седьмой в спринте в Отепя.

Девушка тогда быстро отреагировала на случившийся с ней скандал, опубликовав пост в инстаграме с объяснением инцидента.

«Так дело не пойдет, не могу молчать и держать всех в неведении. Прошу всех болельщиков успокоиться.

Первый визит ко мне был в мае, когда все спортсмены отдыхали, в том числе и я. Я поставила часовой интервал «дома в семь утра» и должна была в это время ждать комиссаров, но уехала в институт и забыла про антидопинговую организацию.

Второй визит был в Белокурихе на восстановительном сборе. Мне надо было срочно лететь в Красноярск, мы купили билет, и я улетела, а утром ко мне приехали комиссары.

Третий визит был, когда я улетела в Америку: я не учла часовые пояса, и ко мне приехали домой в Красноярск. А уже на следующий день комиссары приехали ко мне в Канаду, но мне уже поставили пропуск»,

— посетовала атлетка.

Васильеву могут дисквалифицировать сроком до двух лет с аннулированием ее результатов после получения третьего флажка, и это будет иметь печальные последствия для сборной в Кубке наций, где Россия борется со Швецией за сохранение максимальной квоты спортсменок в личных гонках на следующий сезон.

Необходимо заметить, что в заявке сборной не оказалось и чемпиона мира 2017 года в эстафете Антона Бабикова, проведшего большую часть стартов нынешнего сезона в Кубке IBU.

Это второе по значимости биатлонное соревнование, где россиянин сейчас возглавляет общий зачет. Следующий этап данного турнира пройдет в итальянском Валь-Мартелло с 14 по 17 марта.

Виктор Никитин, личный тренер российского биатлониста, отметил, что выступление вместо чемпионата мира на этапе Кубка IBU не является решением его подопечного.

«На чемпионат мира он не едет.

Решение принимали тренерский штаб во главе с Анатолием Хованцевым и главой Союза биатлонистов России Владимиром Драчевым. Это их решение, а не Антона. Да, у него есть шанс занять первое место в общем зачете Кубка IBU, но это коммерческий старт, а чемпионат мира есть чемпионат мира. Там спортсмен представляет страну»,

— сказал специалист.

Стоит отметить, что вместо чемпионата мира на Кубок IBU также поедет и чемпионка Европы 2016 года в сингл-миксте Виктория Сливко, которая лидирует в женском общем зачете соревнований.

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