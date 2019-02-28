«Твое место на дне»: фанаты затравили Медведеву

Российская фигуристка Евгения Медведева переживает один из сложнейших периодов в своей карьере. На спортсменку обрушился гнев со стороны болельщиков и поклонников отечественного фигурного катания. Поводом для этого послужило включение Медведевой в основной состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет с 18 по 24 марта в японской Сайтаме.

«Как же тебе повезло. На турнире против тебя будет болеть большая половина населения страны»,

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— написала подписчица с никнеймом tatiana_6347 в комментариях под одной из публикаций 19-летней фигуристки в инстаграме.

Сама Медведева на это пока никак не реагирует. Тем более что негативные отзывы в ее адрес поступают на протяжении практически целого года после того, как она покинула группу Этери Тутберидзе и переехала в Торонто, где теперь занимается под руководством канадского тренера Брайана Орсера.

Высоких результатов в текущем сезоне спортсменка пока так и не добилась. На этапе Гран-при в Канаде она взяла бронзу, на прокатах во Франции стала только четвертой и не смогла пробиться в финал соревнований. По итогам национального первенства Медведева также провалилась и заняла лишь седьмое место, не сумев отобраться на чемпионат Европы. Заключительным турниром, который мог решить судьбу попадания спортсменки в состав сборной для поездки в Сайтаму, был финал Кубка России, где она победила и взяла свое первое золото в сезоне.

Именно по итогам турнира в Великом Новгороде тренерский совет Федерации фигурного катания России (ФФККР) путем голосования отдал Медведевой третью путевку на чемпионат мира: за фигуристку проголосовали 19 человек из 27.

Главной ее конкуренткой за место в национальной команде была Елизавета Туктамышева, которая в текущем сезоне выступала стабильнее и демонстрировала результаты выше Медведевой. В частности, в ее активе победы в двух турнирах серии «Челленеджер», золото на этапе Гран-при в Канаде, бронза в Японии, а также третье место в финале Гран-при.

В самый ненужный момент 22-летнюю фигуристку подвело здоровье, и из-за воспаления легких она пропустила важнейший чемпионат России и не смогла отобраться на первенство Европы. В конечном итоге финал Кубка стал определяющим турниром для определения заявки в Сайтаму, но Туктамышева заняла второе место, уступив Медведевой 1,5 балла, и оказалась только в числе запасных на мировое первенство.

Фанаты считают, что данное поражение не является весомым поводом для невключения ученицы Алексея Мишина в состав сборной на чемпионат мира.

Некоторые подписчики отмечают, что в Японию должна ехать тройка Загитова — Самодурова — Туктамышева. Именно эти три российские фигуристки, по мнению поклонников фигурного катания, в текущем сезоне выступают стабильнее всех и имеют в своем арсенале лучшие технические элементы.

«Алина прыгает каскад тройной лутц + тройной риттбергер, один из самых сложных у женщин. Соня прыгает тройной лутц + тройной тулуп. Не самый сложный, но у нее бешеная крутка, и она самая стабильная из россиянок в этом году. Про Лизу я вообще молчу, у нее самый сложный технический контент — тройной аксель и каскад тройной лутц + тройной тулуп», — пишет подписчица karin_lovetoo.

Среди остальных комментариев этот является наиболее адекватным и демократичным. Остальные фанаты же ополчились на Медведеву, считая, что ее попадание в сборную несправедливо. Некоторые даже припомнили фигуристке уход от Тутберидзе.

«Мерзость какая. Из народной любимки превратиться в существо, которое ничто не остановит. Закрывай комментарии или удаляй их, все равно от людей не скроешься, и мерзость твоего поступка всегда будет висеть на твоей шее. Как с Этери, так и с Лизой»,

— написала пользователь с никнеймом allopula.

Примечательно, что сама Медведева сразу после победы в финале Кубка России высказалась в отношении Туктамышевой, заявив, что именно Елизавета заслужила поехать на чемпионат мира.

«Вижу, что Лиза вкладывает огромное желание и очень много сил в свое катание. Честно говоря, я думаю, что Лиза заслужила поездку на чемпионат мира. Буду рада, если так судьба сложится. Я тоже была в очень сложной ситуации в олимпийский сезон, знаю, каково это», — цитирует Медведеву пресс-служба ФФККР.

Однако федерация сделала иной выбор, и болельщики потребовали от фигуристки добровольно отдать свою путевку Туктамышевой. В противном случае Медведевой желают неудачи и провала на грядущем турнире.

«Неужели тебе ни капельки не стыдно перед Лизой? Если ты говорила, что она достойнее тебя, так уступи ей эту путевку, отдай то, что ей принадлежит по праву и то, что ты у нее украла. Желаю тебе занять последнее место на чемпионате мира. Твое место там — на дне, причем не только на дне турнирной таблицы, но и в жизни»,

— сурово выразилась uwel_88.

Среди подписчиков оказалась и доля тех, кто поддержал Медведеву. Один из пользователей отметил важную деталь — решение о поездке на чемпионат мира приняла не сама фигуристка, а федерация. Именно в адрес ФФККР необходимо предъявлять имеющиеся претензии, а не спортсменке.

Сама же Медведева пообещала, что выложится на максимум своих возможностей, чтобы успешно выступить в Сайтаме.

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