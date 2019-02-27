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Позор федерации? Что происходит с фигурным катанием

Туктамышева: вы убили маленькую наивную девочку внутри меня

Евгения Медведева, Алина Загитова и Софья Самодурова выступят на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии. Вне основной заявки сборной России оказались Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова, оставшиеся в запасе. «Газета.Ru» разбирается, почему действия ФФККР являются губительными для отечественного фигурного катания.

Поездка Медведевой в Сайтаму прогнозировалась

Критикуемая по ходу всего сезона Медведева выдала в финале Кубка России в Великом Новгороде, пожалуй, лучшее свое выступление за год, хоть и вновь упала во время произвольной программы. Однако 222,90 балла и победа на турнире убедили тренерский совет Федерации фигурного катания России (ФФККР) включить ее в состав сборной на грядущий чемпионат мира в Сайтаме.

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Доля логики в этом имеется. Изначально федерация выбрала вариант с проведением чемпионата России, по итогам которого должен был определиться состав национальной команды на первенство Европы, а уже, опираясь на его результаты, была бы составлена заявка сборной на турнир в Японии.

Однако Медведева, проводящая свой дебютный сезон под руководством Брайана Орсера, в Саранске провалилась, заняв лишь седьмое итоговое место.

В результате на чемпионат Европы она не отобралась, в Минске выступили Софья Самодурова, завоевавшая золото, Алина Загитова, ставшая второй, и Станислава Константинова, которая не смогла пробиться в тройку призеров.

Провал Медведевой на главном отборочном турнире, а также ее отсутствие на континентальном первенстве могли поставить на сезоне фигуристки крест, однако ФФККР данный вариант явно не устраивал. Спортсменке был дан последний шанс — финал Кубка России. Побеждаешь — получаешь место в сборной и летишь в Японию.

Медведева данным шансом воспользовалась. В короткой программе Евгения откатала чисто и заняла уверенное лидерство. В произвольной же допустила ошибку при приземлении со второго прыжка в каскаде тройной сальхов + тройной риттбергер и упала, однако все равно сумела опередить преследующую ее Елизавету Туктамышеву почти на два балла и завоевала золотую медаль.

Интересно, что Международный союз конькобежцев (ИСУ) на своем сайте опубликовал составы сборных, которые выступят на чемпионате мира, однако Медведевой в основе российской команды не оказалось: она попала лишь в запас вместе с Туктамышевой.

Тренерский совет же 27 февраля неожиданно вынес решение о включении Евгении в основу сборной. За ее кандидатуру было отдано 19 голосов из 27. Таким образом, федерация лишь подтвердила свое изначальное намерение отдать путевку ученице Орсера, которая результатами и стабильными выступлениями в текущем сезоне не радовала. Исходя из поведения ФФККР, складывается ощущение, что задача взять Медведеву на чемпионат мира была поставлена еще с начала сезона, однако сама спортсменка из-за отсутствия побед эту задачу для руководства ведомства усложнила.

Впрочем, такие гиганты отечественного фигурного катания, как Татьяна Тарасова, Нина Мозер и Наталья Бестемьянова, выразили свою поддержку Медведевой и посчитали ее включение в основной состав сборной справедливым.

Вторым важным фактором за 19-летнюю фигуристку играет ее медийность. Еще до ухода от Этери Тутберидзе Медведева являлась главной российской фигуристкой современности. Даже несмотря на ее поражение на Олимпиаде в Пхенчхане ее рейтинг и популярность только росли, а переход в группу Орсера указал на то, что спортсменка видит возможность для собственного прогресса и хочет ею воспользоваться.

ФФККР понимает, что главный турнир сезона без Медведевой не привлечет столько внимания, сколько будет с ее участием.

Однако это может быть чревато и негативными последствиями. Если на мнение болельщиков и поклонников российского фигурного катания в отношении федерации можно закрыть глаза, то с Медведевой это может сыграть плохую шутку. Именно спортсменка станет объектом для критики и негатива, что в свою очередь существенно добавит давления со стороны общественности. Пока что Евгения с этим справляется, но риск, что в какой-то момент она сорвется, исключать нельзя. Гневные комментарии в адрес фигуристки следуют уже сейчас.

«Неужели тебе ни капельки не стыдно перед Лизой? Если ты говорила, что она достойнее тебя, так «уступи» ей эту путевку, а точнее отдай то, что ей принадлежит по праву и то, что ты у нее украла. Желаю тебе занять последнее место на ЧМ, твое место там — на дне, причем не только на дне турнирной таблицы, но и в жизни», — написал один из пользователей в комментариях к публикации Медведевой в инстаграме.

Туктамышеву лишили всего

Формально из трех путевок на чемпионат мира свободной была только одна, а основными претендентками на нее в большинстве своем назывались именно Медведева и Туктамышева. Первая является едва ли не лицом российского фигурного катания, вторая же в свои 22 года демонстрирует высокие результаты и отличную технику.

В текущем сезоне ученица Алексея Мишина сумела восстановить свой коронный тройной аксель, которым во взрослом женском одиночном катании владеет только она и 16-летняя японка Рика Кихира, являющаяся главной фавориткой на победу в мировом первенстве.

Вместе с «трикселем» Туктамышева выиграла два турнира серии «Челленджер», завоевала золото на этапе Гран-при в Канаде, обойдя японку Мако Ямаситу и Евгению Медведеву, стала третьей на японском этапе, а также выиграла бронзу в финале, уступив только Кихире и Загитовой.

Ожидание чемпионата России в Саранске было едва ли не самым напряженным: все ждали дуэли Туктамышевой и Загитовой (даже не Медведевой). Однако национальное первенство Елизавета была вынуждена пропустить из-за болезни, попав в больницу с воспалением легких за неделю до старта турнира, а также не сумела восстановиться и попасть в заявку на чемпионат Европы.

Чтобы спасти сезон и шанс получить путевку в Сайтаме она, попутно выиграв Dragon Trophy в Словении, заявилась на финал Кубка России, но победить не смогла. Роковым стало падение с тройного акселя в короткой программе стало решающим: фирменный прыжок Елизаветы является одним из сложнейших элементов в женском одиночном катании и оценивается так же крайне высоко, как и минусуется в случае невыполнения прыжка.

Несмотря на это, многие эксперты высказались в поддержку Туктамышевой, справедливо отметив, что по ходу всего сезона она выглядела лучше и стабильнее Медведевой и заслужила попадания в сборную России.

Немаловажную роль играет и возраст фигуристки. Сейчас ей 22 года, а уже в следующем сезоне на взрослый уровень выйдут талантливые юниорки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная, которые бьют рекорды за рекордом уже сейчас. Первые две и вовсе регулярно исполняют прыжки в четыре оборота. При их наличии места в российской команде для Туктамышевой не найдется. Это понимает и сама спортсменка.

«Внутри меня еще жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы убили ее. Но я боец и я вернусь», — написала Туктамышева у себя в твиттере.

Наплевательское отношение к Константиновой

Среди ажиотажа вокруг «противостояния» Медведевой и Туктамышевой на последний план была отброшена Станислава Константинова, которую, кажется, ни в грош не ставят вообще. Судя по результатам тренерского совета, никто из членов федерации за нее не замолвил и слова.

Станиславе уже 18 лет, но текущий сезон является для нее лучшим в карьере. Завоевав бронзу на турнире серии «Челлендер» в Словакии, она заняла второе место на этапе Гран-при в Хельсинки, уступив только Загитовой, а также стала пятой во Франции, не сумев попасть в финал.

На чемпионате России в Саранске она стала лучшей среди взрослых одиночниц, заняв четвертое место и напрямую отобравшись на континентальное первенство. Однако в Минске Станислава откровенно провалилась.

После короткой программы Константинова шла 11-й, что существенно повлияло на ее шансы завоевать медаль. Всего лишь пять баллов по итогам произвольной программы ей не хватило, чтобы опередить финку Вивека Линдфорс и войти в тройку призеров.

В то время как Самодурова и Загитова себе попадание в сборную на чемпионат мира почти гарантировали, Константинова после турнира в Минске фавориткой на получение третьей путевки являлась только на бумаге.

В действительности же никто не скрывал желания разыграть место в сборной среди Медведевой и Туктамышевой, что в корне неверно по отношению к 18-летней спортсменке. Назвать скромный финал Кубка России решающим турниром сезона, включить в него Медведеву и Туктамышеву, но не позвать, например, Самодурову с Загитовой — так федерация создает удобные условия одним и ставит на пути грабли другим.

Понимая это, Константинова решила заявиться на финал Кубка России, где она в очной борьбе с конкурентками на поездку в Сайтаму должна была доказать, что заслуживает вызова в сборную. Но эту борьбу она проиграла.

После короткой программы Станислава шла второй, уступая Медведевой 1,5 балла. В произвольной программе она выступала последней, поэтому ей для победы было необходимо чисто откатать свой номер.

Однако не выполнила заявленный каскад тройной лутц + тройной тулуп, а прыгнула только лутц в два оборота. Также Константинова сорвала тройной риттбергер и тройной флип, едва не упав после прыжков. Чистым получился только двойной аксель и тройной лутц в конце программы, за которою ученица Валентины Чеботаревой получила только 131,20 балла.

Формально фигуристка уже тогда поняла, что на чемпионат мира она не поедет. Однако в своих высказываниях она отметила, что о турнире в Японии даже и не думает, а главной задачей для нее является постоянная практика.

Теперь вместо мирового первенства Константинова примет участие в зимней Универсиаде в Красноярске, куда, по словам фигуристки, она поедет с удовольствием.

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