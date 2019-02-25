«Как запасная?!» Медведева и Туктамышева остались вне сборной

Поклонники фигурного катания с нетерпением ждали 25 февраля: именно в этот день Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) должна была объявить состав сборной на чемпионат мира в японской Сайтаме. Однако, несмотря на пересуды,

спортивные чиновники не стали ничего менять. В национальной команде остались те же фигуристы, что были заявлены на чемпионат Европы в Минске, включая запасных,

сообщил в интервью ТАСС президент ФФККР Александр Горшков.

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«После финала Кубка России времени для детального обсуждения состава сборной тренерским советом и утверждения его исполкомом ФФККР практически не было. Однако нарушать сроки, установленные правилами Международного союза конькобежцев (ИСУ) мы не имеем права. Заявочный состав, включая запасных, остался прежним.

Регламент ИСУ позволяет нам внести возможные изменения в основном составе до старта чемпионата мира»,

— рассказал Горшков.

В итоге Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева все-таки не смогли пробиться в основу, формально уступив вакантные места выступающей более стабильно в этом сезоне Самодуровой и олимпийской чемпионке Загитовой.

Серебряная призерка Олимпиады-2018 в Пхенчхане уже поделилась мнением о заявке на мировое первенство. Медведева отметила, что даже в запасе поедет на турнир с мыслями о победе.

«Друзья, просто хочу сказать, что я еду на каждое соревнование с мыслью о победе. Этот сезон не исключение.

Если я буду выбрана для участия на чемпионате мира, моя цель — быть в моей лучшей кондиции на этих соревнованиях в Сайтаме.

Спасибо за вашу поддержку. Ваша Женя», — написала Евгения в инстаграме.

Наставник Туктамышевой Алексей Мишин, помимо Елизаветы тренирующий попавшую в основу Софью Самодурову, жестко отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать место своей подопечной в запасе.

«Откуда вам это известно? Как запасная?! Что сказал Горшков? У вас есть текст перед глазами? Читайте, читайте! Это ничего не значит!» — сказал специалист.

Слова Мишина помогло объяснить высказывание гендиректора ФФККР Александра Когана. Он заметил, что пока нет ни основных, ни запасных — только список девушек, которые отправятся в Японию.

«Мы сейчас не делим состав на основных и запасных. Сейчас весь список подан в алфавитном порядке. Состав сборной вместе с запасными был подан в Международный союз конькобежцев в соответствии с правилами.

Вот он такой и есть», — сказал Коган.

Не остался в стороне от обсуждений и хореограф, серебряный призер Олимпийских игр — 2002 Илья Авербух. Он назвал решение ФФККР объективным, так как, по его мнению, Медведева и Туктамышева, хоть и завоевали в финале Кубка России золото и серебро, все равно выступили не так, как от них ожидали болельщики.

«Это правильное решение, потому что выступления Жени и Лизы не были безупречными и безошибочными. Поэтому было решено именно такой заявочный лист объявить, который был сформирован по выступлениям на чемпионате России.

Именно национальное первенство всегда является определяющим в выборе состава. Я думаю, что федерация руководствовалась таким принципом, и думаю, что отчасти это правильно. Заявка нашей команды выглядит объективной»,

— приводит слова Авербуха Sport24.

Что касается Константиновой, то она также значится в заявке на зимнюю Универсиаду в Красноярске. К тому же, ее результаты совсем не внушают доверие в преддверии чемпионата мира: четвертое место в финале Кубка России и аналогичные показатели на первенстве континента. После чемпионата Европы эксперты отмечали, что Станислава потеряла шансы на сохранение места в сборной, однако, если федерации все же не удастся внести изменения в заявку, то она сможет выступить на мировом первенстве.

Мировое первенство будет проходить с 18 по 24 марта.

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