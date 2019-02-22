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Погоня за сенсацией: «Зенит» и «Краснодар» рвутся в Европу

«Зенит» встретится в Лиге Европы с «Вильярреалом»

«Зенит» и «Краснодар» узнали своих соперников по 1/8 финала Лиги Европы. Петербуржцы померятся силами с «Вильярреалом», а южанам предстоят встречи с «Валенсией». После жеребьевки наставник сине-бело-голубых Сергей Семак отметил силу оппонента, а экс-нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал о хороших шансах «Краснодара» на новую сенсацию.

Сергей Семак, несмотря на то, что его команде не достались ведущие гранды турнира, с осторожностью отнесся к жребию. Он отметил, что неудачи «Вильярреала» в чемпионате Испании лишь подхлестнут оппонента показать лучшую игру с сине-бело-голубыми.

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«Все испанские клубы очень хорошо контролируют мяч и уверенно выступают у себя дома. Это сильный чемпионат, один из лучших. Так что нас ждут две очередные тяжелые встречи. Посмотрим, как все сложится. Надеюсь, мы будем выглядеть лучше и в плане качества, и в плане состояния, появится тонус, и мы сможем сыграть как можно увереннее.

Думаю, что турнирная ситуация в чемпионате не влияет на состояние соперника. Напротив, не самое удачное выступление в лиге становится серьезной мотивацией к тому, чтобы реабилитироваться и сильно выступить в другом турнире»,

— отметил специалист.

Напомним, что «Вильярреал» после 24 туров находится на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, рискуя вылететь в Сегунду.

Кроме того, Сергей Богданович посетовал на первую домашнюю игру в двухматчевой дуэли.

«Конечно, всегда лучше начинать на выезде, ведь тогда появляется возможность уже на своем поле варьировать рисунок, понимая, что именно нужно. Однако в любом случае противостояние состоит из двух матчей, поэтому большого значения тот факт, что мы начнем дома, не имеет», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Народный артист России и известный футбольный болельщик Михаил Боярский как остался доволен жребием, так и игрой новичка «Зенита» Сердара Азмуна в матче с «Фенербахче» (3:1) – на счету иранца дубль и голевая передача, что позволило ему стать лучшим игроком прошедшей недели в Лиге Европы.

«Не самый плохой жребий для «Зенита». Им «Вильярреал» по зубам — обязаны их проходить. Испанцы точно не сильнее «Фенербахче». Не знаю, как будет в 1/8, однако с «Фенербахче»

«Зенит» сыграл выше всяческих похвал. Наши дебютанты потрясающе отыграли. По Азмуну вообще без слов. У него скорость потрясающая. Его дебют стал выигрышным для нас.

Команда целиком держалась очень хорошо. В дальнейшем есть перспективы нарабатывать не только центр поля, но и нападение. Тем более, что Азмун с Дзюбой в паре выглядят очень симпатично», — заявил известный поклонник клуба с берегов Невы в интервью «СЭ».

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, узнав о результатах жеребьевки, лишь отметил готовность команды к нелегкому оппоненту, передает ТАСС.

«Вильярреал» — серьезный соперник, хотя на этой стадии турнира слабых команд уже нет, любой жребий дал бы нам сильного соперника. У нас есть две недели на подготовку и еще одна игра в чемпионате — думаю, к матчам с «желтой субмариной» команда будет хорошо готова тактически и физически. Постараемся пройти дальше», — сказал спортсмен.

Ерохин добавил, что не думал о том, какую команду хотел бы видеть в соперниках.

«Во-первых, на этом этапе уже не так много команд осталось, а во-вторых, все достаточно сильные. Да, есть «Челси», «Арсенал», «Интер», однако и «Вильярреал» тоже сильный соперник, который требует правильного отношения и хорошей подготовки. Теперь мы знаем соперника и будем к нему готовиться»,

— добавил футболист.

Бывший форвард «Зенита» и национальной сборной Александр Кержаков также не обошел стороной итоги жеребьевки. «Главный русский бомбардир» надеется на успех как петербуржцев, так и краснодарцев.

«Не очень хорошо, что первый матч «Зенит» проведет дома, но «Вильярреал» — проходимый соперник. У россиян очень хорошие шансы на выход в четвертьфинал.

А вот «Валенсия» куда более опасный соперник, чем «Вильярреал», у которого сейчас проблемы в чемпионате Испании, клуб идет в зоне вылета.

Для «Вильярреала» сейчас приоритет — выживание в испанской лиге.

У «Валенсии» тоже есть свои задачи в чемпионате, но это более опытная команда, которая обладает более сильными индивидуально футболистами. Однако после игр с «Байером» я бы не отводил «Краснодару» роль аутсайдера — у «быков» нормальные шансы для того, чтобы сотворить еще одну мини-сенсацию в еврокубках», — сказал Кержаков.

Того же мнения придерживается и наставник южан Мурад Мусаев. По его словам, команда может расти только в матчах с высококлассными оппонентами.

«Валенсия» — это клуб с большой историей и игроками серьезного европейского уровня. Команда показывает хорошие результаты как в Лиге Европы, так и Кубке Испании, где дошел до полуфинала и сражается за выход в финал.

Мы рады этому жребию: только встречаясь с соперниками такого уровня можем расти, прибавлять в мастерстве, как индивидуально, так и как команда в целом», — заявил Мусаев пресс-службе «быков».

Вторит своему тренеру полузащитник «Краснодара» Вандерсон. Он считает, что «быкам» придется очень непросто в противостоянии с испанцами.

«В составе «Валенсии», которая любит и умеет контролировать мяч, собраны хорошие футболисты. Это классная команда и нам будет очень непросто, но шансы у нас, конечно же есть», — надеется на лучшее бразилец.

Первые матчи 1/8 финала турнира состоятся 7 марта, а ответные пройдут 14 марта.

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