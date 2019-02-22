«Зенит» и «Краснодар» узнают соперников в Европе. LIVE

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Динамо З Виктория Пльзень
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20:55
Ред Булл Зальцбург Брюгге
4:0
закончен
20:55
Наполи Цюрих
2:0
закончен
20:55
Айнтрахт Ф Шахтёр Д
4:1
закончен
20:55
Валенсия Селтик
1:0
закончен
20:55
Зенит Фенербахче
3:1
закончен
20:55
Вильярреал Спортинг
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20:55
Арсенал БАТЭ
3:0
закончен
23:00
Интер М Рапид В
4:0
закончен
23:00
Генк Славия П
1:4
закончен
23:00
Байер Краснодар
1:1
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23:00
Челси Мальмё
3:0
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23:00
Бетис Ренн
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23:00
Бенфика Галатасарай
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НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзСан-Хосе Шаркс
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03:00
Нью-Йорк РейнджерсМиннесота Уайлд
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03:00
Нью-Джерси ДэвилзОттава Сенаторз
4:0
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03:00
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
3:4
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03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВашингтон Кэпиталз
2:3
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03:30
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Нэшвилл ПредаторзЛос-Анджелес Кингз
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закончен
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Даллас СтарзСент-Луис Блюз
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Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Айлендерс
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Ванкувер КэнаксАризона Койотс
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20:00
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Барселона Баскония
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Филадельфия СиксерсМайами Хит
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03:00
Кливленд КавальерсФиникс Санз
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Милуоки БаксБостон Селтикс
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75,47
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01:00
Даллас СтарзКаролина Харрикейнз
не начался
01:30
Нэшвилл ПредаторзКолорадо Эвеланш
не начался
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«Зенит» и «Краснодар» узнают соперников в Европе. LIVE

Онлайн жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

В швейцарском Ньоне проходит жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой «Зенит» и «Краснодар» узнают своих соперников. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии.
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15:15

Есть первая пара! «Динамо» (Киев) сыграет с «Челси». Первый матч в Лондоне.

15:12

Легендарного экс-вратаря «Севильи» Андеаса Палопа пригласили вести жеребьевку: ветеран испанского футбола очень хочет, чтобы хоть одна команда из его страны дошла до финала.

15:10

О регламенте. Каждая команда может попасть на другую. Одно «но»: наши клубы не могут встретиться с киевским «Динамо». Думаю, причину объяснять не стоит.

15:00

Начинается жеребьевка в швейцарском Ньоне! Надеемся на проходимых соперников — удачи нашим клубам.

14:50

Помимо российских клубов, на этой стадии сыграют «Севилья» (Испания), «Арсенал» (Англия), «Челси» (Англия), «Интер» (Италия), «Валенсия» (Испания), «Динамо З» (Хорватия), «Вильярреал» (Испания), «Айнтрахт» (Германия), «Наполи» (Италия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Ренн» (Франция), «Славия» Прага (Чехия), «Бенфика» (Португалия), «Динамо К» (Украина). Посмотрите, сколько топ-команд: самое интересное в турнире еще впереди!

14:40

Напомним, что «Зенит» в 1/16 финала прошел турецкий «Фенербахче», а «Краснодар» — немецкий «Байер».

14:35

Начало церемонии запланировано на 15.00 мск.

14:30

Здравствуйте, уважаемые любители большого футбола. Вашему вниманию текстовая-онлайн трансляция жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

Финал турнира пройдет в Баку 29 мая.