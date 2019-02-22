«Зенит» и «Краснодар» узнают соперников в Европе. LIVE

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Есть первая пара! «Динамо» (Киев) сыграет с «Челси». Первый матч в Лондоне.
Легендарного экс-вратаря «Севильи» Андеаса Палопа пригласили вести жеребьевку: ветеран испанского футбола очень хочет, чтобы хоть одна команда из его страны дошла до финала.
О регламенте. Каждая команда может попасть на другую. Одно «но»: наши клубы не могут встретиться с киевским «Динамо». Думаю, причину объяснять не стоит.
Начинается жеребьевка в швейцарском Ньоне! Надеемся на проходимых соперников — удачи нашим клубам.
Помимо российских клубов, на этой стадии сыграют «Севилья» (Испания), «Арсенал» (Англия), «Челси» (Англия), «Интер» (Италия), «Валенсия» (Испания), «Динамо З» (Хорватия), «Вильярреал» (Испания), «Айнтрахт» (Германия), «Наполи» (Италия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Ренн» (Франция), «Славия» Прага (Чехия), «Бенфика» (Португалия), «Динамо К» (Украина). Посмотрите, сколько топ-команд: самое интересное в турнире еще впереди!
Напомним, что «Зенит» в 1/16 финала прошел турецкий «Фенербахче», а «Краснодар» — немецкий «Байер».
Начало церемонии запланировано на 15.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители большого футбола. Вашему вниманию текстовая-онлайн трансляция жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.
Финал турнира пройдет в Баку 29 мая.