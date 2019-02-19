Судейский скандал? Тутберидзе возмущена серебром дочери

В Великом Новгороде, где проходит финал Кубка России по фигурному катанию, разыграны первые медали. В категории танцевальных пар среди юниоров дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис в дуэте с Глебом Смолкиным не смогла удержать лидерство, захваченное после ритм-танца, и они стали только вторыми.

Пара уступила лишь 0,18 баллов победившим Ирине Хаврониной и Дарио Чиризано.

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Свое несогласие с судейством выразила Этери Тутберидзе, поддержав Диану. Тренер считает, что ее дочь и Смолкин — бесспорные победители соревнований.

«Для меня эта пара абсолютные победители финала Кубка России. Победители без вопросов», — написала Тутберидзе в своем инстаграме под фото с Дианой и Смолкиным.

Интересно, что произвольный танец Дэвис и Смолкин исполнили идеально, выполнив все элементы на плюсы. Итоговое решение судей вызвало немало споров и среди любителей фигурного катания, которые отмечали, что не понимают, почему победа в итоге была отдана Хаврониной и Чиризано.

Напомним, что после ритм-танца, который открывал турнир, пара Дэвис и Смолкина лидировала, набрав 65,29 балла. Вторыми шли Хавронина и Чиризано, в активе которых было 64,29 балла. Уже по итогам ритм-танца стало ясно, что именно между этими парами развернется основная борьба.

Танцы на льду (юниоры). Итоговое положение

1. Ирина Хавронина / Дарио Чиризано – 163,54 балла

2. Диана Дэвис / Глеб Смолкин – 163,36

3. Соня Камышанова / Дмитрий Бовин – 147,98

16-летняя Дэвис хоть и стала второй, но улучшила свои текущие результаты.

В свой первый сезон в танцах на льду — 2017/18, когда Диана еще выступала в паре с Федором Варламовым, их дуэт занимал второе и третье места на этапах Кубка России, а в финале турнира стал только шестым. Теперь Дэвис катается уже со Смолкиным и достигает куда больших успехов, благодаря чему слияние пары можно назвать большой удачей друг для друга.

Удалось молодым фигуристам закрыть неудачное выступление в первенстве России среди юниоров, прошедший в начале февраля. Там пара Дэвис и Смолкина показала девятый результат (154,09), уступив лидерам Софье Шевченко и Игорю Еременко больше 30-ти пунктов (184,97).

После юниоров решалась судьба и у взрослых танцевальных дуэтов. Первое место заняла пара Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро. По сумме ритм-танца и произвольного танца они набрали 195,02 балла. Вторыми стали Бетина Попова и Сергей Морозов (182,22), а замкнули тройку лучших Аннабель Морозов и Андрей Багин (180,01).

Танцы на льду. Итоговое положение

1. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро – 195,02 балла

2. Бетина Попова / Сергей Мозгов – 182,22

3. Аннабель Морозов / Андрей Багин – 180,01

У взрослых пар основная борьба развернулась между Загорски / Гурейро и Поповой / Морозовым. Побороться за золото вторым помешала одна единственная ошибка — на одном из вращений Бетина споткнулась и едва избежала падения, оперевшись на лед. За это пара получила минусы от судей и взяла только серебро.

Для Загорски и Гурейро эта победа в рамках финалов Кубка России стала третьей в карьере.

Ранее пара брала золото на турнире в 2016 и 2017 году. Среди прочих достижений Загорски и Гурейро можно вспомнить, что на этапах Гран-при в текущем сезоне они завоевали серебро (Япония) и бронзу (США), а на чемпионате страны стали седьмыми.

Финал Кубка России завершится 22 февраля. По итогам соревнований тренерский совет сборной России определится с заявкой на приближающийся чемпионат мира в Японии, который пойдет с 18 по 24 марта.

Наибольшее внимание в финале Кубка России приковано к выступлению фигуристок-одиночниц. В Великом Новгороде в первый день продаж были раскуплены все билеты на короткую и произвольную программы у женщин. Приезд олимпийской чемпионки Алины Загитовой, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, а также Елизаветы Туктамышевой вызвал огромный ажиотаж вокруг турнира. Именно между этой троицей развернется борьба не только за золото соревнований, но за попадание на первенство мира в Японии.

21 февраля девушки выступят с короткой программой, а закроется турнир произвольными номерами у фигуристок-одиночниц, которые они покажут 22 февраля.

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