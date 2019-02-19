Дочь Тутберидзе в произвольном танце на Кубке России. LIVE

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Ольга Мамченкова и Марк Волков появляются на льду!
Небольшой перерыв у нас, после чего на льду появится следующая группа спортсменов.
109,33 балла — очень слабо. Тренер юниоров активно им что-то высказывает в зоне kiss and cry. Надо понимать, что недовольна она.
Очень нежный танец, но совсем уж простой. Вращения — никакие. Скорости слабые, в музыку не попали. Но за артистизм свой балл они получат.
Пасечник и Колосовский выступают вторыми!
Получают за свой прокат 124,27 балла молодые люди. По лицам ребят видно, что довольны они.
Алиса Абдуллина и Максим Нуралиев первыми вышли на лед! Не самое быстрое скольжение у них было, допускали ошибки в простых моментах. Неплохо, не более того.
Спортсмены уже готовы выходить на лед. Напомним, что после первого дня соревнований лидирует пара Дэвис / Смолкин.
Сегодня выступят следующие пары:
1) Алиса Абдуллина / Максим Нуралиев 2) Елизавета Пасечник / Егор Колосовский 3) Ольга Мамченкова / Марк Волков 4) София Алексова / Илья Владимиров 5) Маргарита Свистунова / Дмитрий Студеникин 6) Софья Леонтьева / Даниил Горелкин 7) Соня Камышанова / Дмитрий Бовин 8) Ника Дайнеко / Леонид Окин 9) Ирина Хавронина / Дарио Чиризано 10) Диана Дэвис / Глеб Смолкин.
В Великом Новгороде проходит финал Кубка России по фигурному катанию. Юниоры соревнуются в произвольном танце.