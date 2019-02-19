Дочь Тутберидзе в произвольном танце на Кубке России. LIVE

Курсы валют$ 66.18 (-0.016) 74.66 (-0.219)
Москва: 0°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Кубок Англии
22:30
ЧелсиМанчестер Юнайтед
0:2
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
НюрнбергБоруссия Д
0:0
закончен
Италия / Серия А
22:30
РомаБолонья
2:1
закончен
Испания / Примера
23:00
УэскаАтлетик Б
0:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралБарыс
2:1
закончен
12:30
АмурКуньлунь Ред Стар
7:2
закончен
17:00
АвтомобилистНефтехимик
5:3
закончен
19:30
Динамо МТрактор
0:1
закончен
19:30
Ак БарсМеталлург Мг
5:4
закончен
19:30
СКАЛокомотив
4:0
закончен
19:30
ЦСКАВитязь
6:1
закончен
19:30
ЙокеритСпартак
5:4
закончен
20:30
Динамо РСлован
5:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Калгари ФлэймзАризона Койотс
5:2
закончен
03:30
Коламбус Блю ДжекетсТампа-Бэй Лайтнинг
1:5
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксОттава Сенаторз
8:7
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
3:0
закончен
06:00
Сан-Хосе ШарксБостон Брюинз
5:6 (ОТ)
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзВашингтон Кэпиталз
2:3
закончен
Фигурное катание / Кубок России по фигурному катанию, юниоры
18:50
Танцы на льду, ритм-танец
1
Дэвис / Смолкин
65,29
2
Хавронина / Чиризано
64,29
3
Дайнеко / Окин
60,33
закончен
Фигурное катание / Кубок России по фигурному катанию
20:35
Танцы на льду, ритм-танец
1
Загорски / Гурейро
77,35
2
Попова / Мозгов
72,33
3
Морозов / Багин
69,06
закончен
Товарищеские матчи (клубы)
17:00
Спартак М Оренбург
не начался
Лига чемпионов
23:00
Лион Барселона
не начался
23:00
Ливерпуль Бавария
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Флорида ПантерзБаффало Сэйбрз
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсКоламбус Блю Джекетс
не начался
04:00
Миннесота УайлдАнахайм Дакс
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:30
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзАризона Койотс
не начался
Фигурное катание / Финал Кубка России
14:30
Юноши, короткая программа
1
Андрей Мозалев
86,08
закончен
16:00
Юниоры. Произвольный танец
online
Лига чемпионов
23:00
Шальке-04 Манчестер Сити
не начался
23:00
Атлетико М Ювентус
не начался
Лига Европы
20:00
Севилья Лацио
не начался
Франция / Лига 1
21:00
БордоГенгам
не начался
23:00
ПСЖМонпелье
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурБарыс
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарАдмирал
не начался
15:30
СибирьАвтомобилист
не начался
17:00
Салават ЮлаевАк Барс
не начался
19:00
ТорпедоТрактор
не начался
19:00
НефтехимикСКА
не начался
19:00
СеверстальДинамо Р
не начался
19:30
ВитязьДинамо Мн
не начался
19:30
Динамо ММеталлург Мг
не начался
19:30
ХК СочиСпартак
не начался
19:30
ЦСКАЛокомотив
не начался
19:30
ЙокеритСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Детройт Ред УингзЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:30
Колорадо ЭвеланшВиннипег Джетс
не начался
05:30
Калгари ФлэймзНью-Йорк Айлендерс
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсБостон Брюинз
не начался
Дочь Тутберидзе в произвольном танце на Кубке России. LIVE

Онлайн-трансляция произвольного танца юниоров в финале Кубка России

В финале Кубка России в Великом Новгороде дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис соревнуется в произвольном танце. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
16:32

Ольга Мамченкова и Марк Волков появляются на льду!

16:30

Небольшой перерыв у нас, после чего на льду появится следующая группа спортсменов.

16:29

109,33 балла — очень слабо. Тренер юниоров активно им что-то высказывает в зоне kiss and cry. Надо понимать, что недовольна она.

16:25

Очень нежный танец, но совсем уж простой. Вращения — никакие. Скорости слабые, в музыку не попали. Но за артистизм свой балл они получат.

16:23

Пасечник и Колосовский выступают вторыми!

16:22

Получают за свой прокат 124,27 балла молодые люди. По лицам ребят видно, что довольны они.

16:15

Алиса Абдуллина и Максим Нуралиев первыми вышли на лед! Не самое быстрое скольжение у них было, допускали ошибки в простых моментах. Неплохо, не более того.

16:15

Спортсмены уже готовы выходить на лед. Напомним, что после первого дня соревнований лидирует пара Дэвис / Смолкин.

16:10

Сегодня выступят следующие пары:

1) Алиса Абдуллина / Максим Нуралиев 2) Елизавета Пасечник / Егор Колосовский 3) Ольга Мамченкова / Марк Волков 4) София Алексова / Илья Владимиров 5) Маргарита Свистунова / Дмитрий Студеникин 6) Софья Леонтьева / Даниил Горелкин 7) Соня Камышанова / Дмитрий Бовин 8) Ника Дайнеко / Леонид Окин 9) Ирина Хавронина / Дарио Чиризано 10) Диана Дэвис / Глеб Смолкин.

16:00

В Великом Новгороде проходит финал Кубка России по фигурному катанию. Юниоры соревнуются в произвольном танце.