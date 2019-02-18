«Их время блистать»: Орсер признал мощь учениц Тутберидзе

В Великом Новгороде стартовал финал Кубка России по фигурному катанию. В этот раз он имеет особенное значение, поскольку серьезно повлияет на распределение мест в составе сборной России для выступления на главном старте сезона — чемпионате мира.

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Состав женской команды, к примеру, до сих пор не ясен. Изначально выступать на мировом первенстве в японской Сайтаме должны были Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова, занявшие три первых места среди взрослых на чемпионате России.

Однако их прокаты на континентальном чемпионате вышли недостаточно убедительными, и если места Загитовой и Самодуровой, выигравших серебро и золото Евро, вряд ли можно поставить под сомнение, то провалившая короткую программу Константинова рискует не попасть в Сайтаму.

В финале Кубка России она будет сражаться с бронзовым призером финала Гран-при сезона-2018/19 Елизаветой Туктамышевой и Евгенией Медведевой.

Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане ушла перед стартом сезона от Этери Тутберидзе, переехала в Канаду и стала работать с Брайаном Орсером, но пока без особых успехов.

Тем не менее в Великий Новгород Медведева прилетела, чтобы бороться за путевку на ЧМ до конца, — причем прилетела без своего наставника. Вместо него помогать Евгении будет помощница Орсера Трейси Уилсон.

В то же время сам Орсер перед стартом соревнований рассказал о совместной работе с Медведевой в интервью «Российской газете».

«Я знал, что для меня работа с Медведевой будет новым вызовом. Особенная задача. И я не собираюсь сдаваться.

Уже вижу, что у нас что-то начинает получаться. Чтобы добиться желаемого результата, нужно время. Женя должна пережить переход от катания девочки к катанию взрослой девушки.

Когда ей было 15-16 лет, она выигрывала буквально каждый старт, победы шли одна за другой. Сейчас, в 19, этого нет, — рассказал Орсер. — Однако я верю, что она понимает, почему так происходит. Женя проходит через процесс обновления, если хотите, перерождения.

Она привыкает к переменам: в физиологии, в технике, в тренерской системе, в окружении, в жизни в другой стране, в конце концов. Но она очень терпелива. И я ей за это очень благодарен.

Потому что могу представить, как тяжело вдруг перестать побеждать. Кстати, я сразу ей сказал, что вначале у нас могут быть неудачи, но, как только мы пройдем самый сложный отрезок пути, все наладится».

Конечно, не могло обойтись без вопросов о новом образе фигуристки и короткой программе, которую изначально Медведевой поставили хореографы Орсера, но перед чемпионатом России заменили на постановку узбекистанца Миши Ге. Танец веселой влюбленной девушки, зажигающей под джаз, уступил место более привычной для россиянки драматической истории.

«Не думаю, что это была ошибка. Хотя, возможно, такие перемены действительно были слишком радикальными. Как тренеры мы, вероятно, немного поспешили. Мы хотели показать новую, другую Евгению Медведеву. Но она прекрасна такой, как есть, — это ее катание, ее душа, — признал Орсер.

— Программа «Тоска», которую поставил Миша Ге, подходит Жене больше. Это был хороший урок для всех нас. Но в любом случае процесс подготовки короткой программы на музыку джазовой певицы Натали Коул пошел на пользу.

Женя поработала с хореографами Дэвидом Уилсоном и Сандрой Безик, попробовала себя в новой роли. Как для взрослой фигуристки это было здорово. Да, это не сработало на соревнованиях. Но у меня нет сожалений, что мы попробовали».

Напоследок Орсер рассказал, за счет чего, по его мнению, взрослая фигуристка сможет бороться с юными соперницами, способными на гораздо более сложные элементы в техническом плане. В первую очередь имелись в виду юниорки Этери Тутберидзе — Александра Трусова и Анна Щербакова, которые уже умеют исполнять самый сложный прыжок в фигурном катании — четверной лутц, — и с сезона-2019/20 перейдут во взрослые соревнования, став прямыми конкурентками Медведевой.

«Эти девочки удивительные и очень трудолюбивые.

Сейчас их время блистать. Нам же с Евгенией необходимо работать над скоростью и качеством элементов — прыжков, вращений, дорожек. Ну, и, конечно, показывать взрослое катание, запоминающиеся выступления. Этим нужно выделяться.

В женском одиночном катании нам вообще следует подумать о долголетии. Нам нужны такие фигуристки, как Каролина Костнер, выступления которой и в 30 лет никого не оставляли равнодушным», — подытожил канадец.

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