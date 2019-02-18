«В СССР не имел метра жилья»: как беглый россиянин стал героем в США

Александр Могильный — первый российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в истории. Он до сих пор занимает третье место среди отечественных игроков по числу заброшенных шайб (473) и набранных очков (1032) в регулярных чемпионатах НХЛ, уступая только Сергею Федорову и Александру Овечкину.

Всего Могильный провел в лучшей лиге мира 990 (!) матчей и сумел завоевать главный трофей — Кубок Стэнли.

В конце концов, именно его стали впервые называть в НХЛ Александром Великим — и только потом это же прозвище присвоили Овечкину.

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Однако начало этой блестящей заокеанской карьеры было отнюдь не таким радужным.

Успехи в СССР

Могильный до 15 лет выступал в хабаровском клубе СКА, причем играл на таком уровне, что оттуда попал сразу в главную команду страны — ЦСКА. На тот момент армейцы уже много лет подряд выигрывали чемпионат СССР. С юным нападающим они сделали это еще три раза кряду.

Всего Александр провел за красно-синих 98 матчей, в которых забросил 38 шайб и сделал 20 голевых передач.

Неудивительно, что с такой статистикой его начали вызывать в сборную страны — причем во взрослую и в молодежную одновременно.

На молодежном чемпионате мира 1988 года, где команда СССР взяла серебряные медали, Могильный набрал 18 очков (девять шайб + девять ассистов в семи матчах) и стал лучшим нападающим турнира. В тот же год он поехал на Олимпиаду уже в составе взрослой «Красной машины» и завоевал там золото.

В 1989-м Могильный выиграл с основной командой СССР чемпионат мира, который проходил в Стокгольме, однако выступил там неважно, набрав всего три очка в десяти матчах. Как рассказывал позже руководитель той делегации Юрий Королев, нападающий весь турнир напевал «Не сыпь мне соль на рану», чем изрядно надоел партнерам.

Побег из отеля

Причина плохой игры и нервных песнопений выяснилась довольно быстро: Могильный постоянно раздумывал о скором отъезде и в конце концов сбежал из отеля, чтобы сесть на самолет в США.

За год до этого команда НХЛ «Баффало Сэйбрз» задрафтовала советского игрока под общим 89-м номером. Вскоре глава скаутского департамента «клинков» Дон Люс разыскал нападающего на молодежном чемпионате мира, который проходил на Аляске, и вручил ему свою визитку. Ответа пришлось ждать долго.

Но во время мирового первенства в Швеции Могильный все-таки решился. Его менеджер позвонил Люсу, и тот немедленно прилетел в Швецию, чтобы начать приготовления к побегу.

В посольстве США были оперативно оформлены документы для перелета нападающего. Все время до рейса Могильный провел в машине, которая хаотично перемещалась по пригороду Стокгольма, время от времени заезжая в разные отели, чтобы сбить возможных преследователей.

Как только побег был осуществлен, Могильный получил в США разрешение на работу и подписал контракт с «Баффало».

В СССР его тут же окрестили предателем и дезертиром, поскольку игроки ЦСКА в ту пору считались действующими военнослужащими. Вся команда была допрошена КГБ на предмет возможной помощи беглецу.

В отношении Могильного было также возбуждено уголовное дело, в связи с чем ему пришлось просить у США политическое убежище.

Иронично, что он сделал это 9 мая, в День Победы, что еще больше подогрело полемику вокруг его имени.

Сам Могильный позднее признавался, что совершенно не пожалел о своем поступке.

«Мне страшно представить, что было бы, если б я этого не сделал! — приводит слова легендарного спортсмена «СЭ». — Нет, по советским меркам, у меня все было нормально. Но хотелось большего.

Я видел, какое отношение к старшим товарищам, понимал, что со мной будет, когда дойду до этого возраста. Заканчивая карьеру, они оставались ни с чем. Побег никакого мужества не требовал. Смешно, когда говорят, что я сжигал мосты.

Потому что уезжал из Москвы нищим человеком. Я был олимпийским чемпионом, чемпионом мира, трехкратным чемпионом СССР. При этом не имел даже метра жилья. Кому нужны эти грамоты с медалями?»

Карьера в НХЛ

В лучшей лиге мира у Могильного все получилось. Свою первую шайбу он забросил уже на 20-й секунде дебютного матча в составе «Баффало». Позже он стал капитаном этого клуба — первым в истории российским капитаном команды НХЛ.

В сезоне-1992/93 нападающий записал на свой счет невероятные 76 голов.

Кроме него, это удавалось только Уэйну Гретцки, Бретту Халлу, Марио Лемье, Фило Эспозито и Теему Селянне.

Также Могильному принадлежит бомбардирский рекорд среди россиян в НХЛ — 127 очков за сезон. Прошло уже 26 лет, и только сейчас лидер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров покушается на это достижение: в нынешнем сезоне на его счету уже 94 балла за результативность.

Что касается титулов, то и тут Могильный не ушел с пустыми руками — в составе «Нью-Джерси» он завоевал Кубок Стэнли.

Фоторепортаж: Сбежал из страны, но стал великим: Могильному -- 50 __is_photorep_included12191839: 1

Напоминания о предательстве

Могильный снова получил разрешение посетить родину только спустя пять лет после побега — помог развал СССР. С тех пор отношение к нему изрядно изменилось, и предателем его уже никто не считает, кроме, пожалуй, некоторых болельщиков ЦСКА.

Так, в 2015 году на церемонии чествования хоккеиста перед матчем КХЛ между армейцами и хабаровским «Амуром», президентом которого Могильный сейчас является, фанаты ЦСКА освистали его прямо на льду. Позднее болельщики выступили с критическим заявлением на своем официальном сайте.

«Могильный, не отыграв даже ста матчей за ЦСКА (менее трех сезонов), сбежал из расположения сборной во время одного из чемпионатов мира за океан.

Будучи военнослужащим и имеющим трудовые обязательства перед ЦСКА, нарушил воинскую присягу и подставил товарищей по команде. Остается непонятным, как руководство хоккейного клуба смогло допустить появление стяга с именем «данной персоны» рядом с такими легендами как Третьяк, Рагулин, Михайлов, Харламов, Фирсов, Фетисов, вклад которых в историю ЦСКА несоизмеримо выше.

Также считаем абсурдным чествование армейским клубом дезертира, в свое время изменившего родине», — написали фанаты.

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