Три звезды: Тарасенко, Георгиев и Кучеров взорвали НХЛ

«Нэшвилл Предаторз» — «Сент-Луис Блюз» — 4:5 ОТ

Уступив «Блюзменам» накануне, «Нэшвилл» надеялся взять реванш на своей площадке. Однако в очередной раз поклонники «Предаторз» были вынуждены наблюдать триумф соседей из Сент-Луиса, а также голевую феерию Владимира Тарасенко.

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Первый период встречи на «Бриджстоун-Арене» прошел без голов, зато во второй 20-минутке команды наколотили на двоих четыре шайбы. Три из них, правда, побывали в воротах Юусе Сароса.

Счет открыл защитник «Блюз» Алекс Пьетранджело, а через пару минут свое имя на табло зажег Тарасенко.

Российский форвард получил шайбу в чужой зоне, прорвался по левому краю и беспрепятственно бросил дальний угол.

Менее чем через минуту хозяева один гол усилиями Виктора Арвидссона отквитали, однако в следующей же атаке «Сент-Луис» преимущество в две шайбы вернул.

Третий период команды также начали бодро, отметившись тремя голами за семь минут. В стартовом отрезке тайма Роман Йози и Арвидссон, оформивший дубль, вернули «Нэшвилл» в игру и счет сравняли. Однако «Блюз» усилиями все того же Тарасенко вновь вышли вперед.

Райан О'Райлли выполнил классную поперечную передачу на российского нападающего, а тот, выждав секундный момент, мощно щелкнул издали.

За семь минут до конца основного времени шведский форвард «Предаторз» Филип Форсберг подкараулил ошибку защитников и, сравняв счет, перевел игру в овертайм. Однако уже на 16-й секунде дополнительной пятиминутки Владимир Тарасенко заставил трибуны Нэшвилла опустеть.

О'Райлли совершил потерю в центре площадки, однако россиянин быстро подхватил шайбу, прошел вдоль правого борта, сместился в центр, обыграв защитника, и с близкого расстояния бросил в противоход голкиперу.

You: I wish I could watch all three of Tarasenko's goals from tonight back-to-back-to-back

Us: pic.twitter.com/Bp6gRW6dBY — St. Louis Blues (@StLouisBlues) 10 февраля 2019 г.

Таким образом, Тарасенко принес «Сент-Луису» очередную победу, а также оформил хет-трик, ставший для него четвертым в карьере и первым с 2016 года. Кроме того, третий гол стал для российского форварда юбилейным: Владимир достиг отметки в 200 шайб в НХЛ, став 16-м россиянином в истории лиги и восьмым в клубе, кому удалось данное достижение. Сам Тарасенко проявил скромность, заявив, что личная статистика для него не является приоритетной.

«Вы же знаете, я не хочу оценивать собственную игру. Для «Сент-Луиса» наступает самое важное время сезона. Всем лидерам, всем хоккеистам нужно сделать шаг вперёд. Мы хотим попасть в плей-офф. Сейчас у нас каждый матч похож на игру плей-офф. Нужно выходить на лед и выкладываться на сто процентов. Когда мы побеждаем в таких матчах, у каждого прибавляется уверенность в своих силах», — приводит слова ставшего первой звездой игрового дня Тарасенко пресс-служба «Блюз».

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:1

Еще одну феерию устроил российский хоккеист. На сей раз не голевую, а наоборот. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев едва не побил рекорд клуба, совершив 55 сейвов за одну игру. Больше в истории франшизы только на счету у Майка Рихтера, который в 1991 отразил 59 бросков в створ своих ворот.

Хотя до рекорда лиги, принадлежащего Сэму Лопести (80 сейвов) россиянину болгарского происхождения далековато.

Во многом надежная игра Георгиева позволила «Нью-Йорку» одержать уверенную победу над «Торонто», а сам голкипер в итоге стал главным игроком встречи и второй звездой дня. 10 февраля россиянин, кстати, отмечает свой День рождения. Ему исполнилось 23 года. Победа, 55 сейва, второе место в тройке звезд игрового дня — отличный подарок самому себе.

«Это был особенный день рождения, потому я старался не концентрироваться на поздравлениях — передо мной была важная игра. Очень рад, что все закончилось так, как закончилось», — цитирует Георгиева пресс-служба «Рейнджерс».

«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:5

Лидер регулярного чемпионата гостил у одного из аутсайдеров Восточной конференции и добился уверенной победы.

Уже на пятой минуте встречи форвард «Тампы» Никита Кучеров открыл счет в матче.

Российский нападающий получил передачу от Виктора Хедмана на левом краю у ворот и незамедлительно бросил в сторону дальнего угла. Джеймс Раймер на щелчок Кучерова не среагировал.

Таким образом, россиянин прервал 10-матчевую безголевую серию. В последний раз Кучеров отмечался голом почти месяц назад в победной игре с «Баффало Сэйбрз» (5:3).

Самым насыщенным оказался второй период. Стивен Стэмкос удвоил преимущество «молний», однако через Фрэнк Ватрано отставание в счете сократил. Похожий трюк спустя пять минут провернули Райан Кэллахан и Денис Мальгин. На этом голевые действия хозяев льда завершились.

В третьей 20-минутке «Тампа» забросила в ворота Роберто Луонго, сменившего Раймера, еще две шайбы. В обоих голах поучаствовал Кучеров.

Сначала российский форвард отдал результативную передачу на Брейдена Пойнта, а затем закрепил успех «Лайтнинг» дублем. Таким образом, Кучеров, набрав три очка (2+1), вновь единолично возглавил гонку бомбардиров «регулярки» с 84 очками (24+60). Позади него только Патрик Кейн из «Чикаго Блэкхоукс», набравший 81 балл (33+48). Помимо этого, российский нападающий был признан третьей звездой дня.

«Бостон Брюинз» — «Колорадо Эвеланш» — 2:1 ОТ

У Тарасенко, Георгиева и Кучерова день удался сполна, чего нельзя сказать о голкипере «Колорадо» Семене Варламове.

Его «Эвеланш» потерпел обидное поражение от «Бостона» в гостях.

Причем счет открыли именно хоккеисты из Колорадо. Натан Маккиннон технично увернулся от Брэндона Карло, сместился в центр и бросил в дальнюю «девятку».

Варламову же на протяжении всей встречи постоянно приходилось вступать игру. Защита «Эвеланш» не справлялась с давлением хозяев, позволяя нападающим «Бостона» почти каждую атаку завершать броском.

Их всего по воротам Варламова пришлось аж 35. С двумя из них российский голкипер не справился. Первую шайбу «Эвеланш» пропустил на старте второго периода, а затем Брэд Маршан за минуту до окончания овертайма к результативной передаче приплюсовал и гол. Это поражение стало для «Колорад» седьмым кряду.

Помимо этого игра едва не обернулась для Варламова курьезным пропущенным голом.

Защитник «Бостона» Джон Мур получил шайбу в своей зоне на правом краю и бросил по воротам от красной линии. Шайба во время броска задела борт и отрикошетила прямо под перекладину, чего не ожидал Варламов. Правда, этот гол не был засчитан. Судьи зафиксировали, что шайба после щелчка Мура покинула пределы площадки.

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