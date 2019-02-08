«Нашли лазейку»: Зеппельт осудил восстановление паралимпийцев

Паралимпийский комитет России (ПКР) условно восстановлен в правах Международным олимпийским комитетом (МПК). Это решение вновь позволит отечественным паралимпийцам выступать под российским флагом. Однако ПКР до 31 декабря 2022 года придется выполнить ряд условий, чтобы избежать повторных санкций. Одно из них – компенсировать растраты МПК.

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Как рассказал президент российской организации Владимир Лукин,

ПКР готов выполнить все финансовые обязательства МПК в связи с компенсацией расходов на образовательную деятельность и тестирование спортсменов.

«Изначально были приняты условия дорожной карты о том, что рабочая группа МПК активно работает с нами в сфере образования, контроля и так далее. Все эти решения выполняются, все это требует определенных издержек, мы заранее обговаривали этот вопрос», — рассказал Лукин в интервью ТАСС.

«Мы выполняли и будем выполнять обязательства, это непросто, но это нам удается, в настоящий момент цифры и программы согласованы на ближайшие три года», — подчеркнул он.

Напомним, что ПКР было лишено членства в МПК летом 2016-го, когда был опубликован доклад Ричарда Макларена. Из-за лишения статуса российские паралимпийцы не смогли выступить на летних Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, а в 2018 году на зимней Олимпиаде в Пхенчхане лишь нескольким российским атлетам было позволено выступить в нейтральном статусе.

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, прославившийся рядом материалов о допинге в российском спорте, считает, что международные федерации были недостаточно тверды, из-за чего ПКР и был восстановлен.

«МПК отменил отстранение ПКР. Но я не верю тому, что они утверждают — что Россия никогда не примет доклад Макларена. Единственная причина, по которой Россия смогла найти лазейку, — отсутствие единого решительного ответа со стороны руководителей международных спортивных ассоциаций»,

— написал Зеппельт в своем твиттере.

Министр спорта России Павел Колобков поздравил ПКР с этим «долгожданным решением». По его словам, во много восстановление организации зависело от возвращения статуса Российскому антидопингову агентству (РУСАДА).

«На самом деле, очень долгожданное решение. Безусловно, конечно, на решение МОК повлияло решение о восстановлении РУСАДА, которое совсем недавно прошло 20 сентября 2018 года, и подтверждено восстановление уже в январе. Поэтому, действительно, мы планомерно двигались к этому событию. И поздравляю всех! В первую очередь, конечно, паралимпийцев», — сказал Колобков пресс-службе ПКР.

Российским спортсменам в легкой атлетике, плавании, пулевой стрельбе и пауэрлифтинге придется заново проходить международную функциональную классификацию и участвовать в квалификационных рейтинговых соревнованиях. Однако это вряд ли испортило настроение паралимпийцам после трехлетнего отстранения.

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев считает, что

Россия стала ведущей страной в борьбе с допингом из-за скандалов, преследовавших отечественный спорт на протяжении последних лет.

«Я считаю, что наших паралимпийцев можно только поздравить. Наша страна стала ведущей в мире в борьбе с допингом, приняты весомые шаги, в том числе законодательные, чтобы применение запрещенных препаратов в спорте было исключено», — приводит слова Газзаева его пресс-служба.

Российской стороне удалось выполнить 69 из 70 пунктов дорожной карты, которая была согласована сторонами после дисквалификации ПКР в августе 2016 года. Единственным разногласием стало требование признать те факты, о которых говорилось в докладе Макларена. В итоге МПК и ПКР нашли компромиссное решение. Однако глава МПК Эндрю Парсонс считает, что Россия никогда не признает выводы Макларена.

Председатель Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Михаил Терентьев считает, что возвращение российским спортсменам флага и гимна говорит о выходе отечественного паралимпийзма из кризиса.

«Поздравляю всех с долгожданным решением. Успехов спортсменам на международных стартах. Это выход из кризиса в международном паралимпийском движении. Победа всех, кто участвовал в работе по восстановлению», — заявил Терентьев в интервью РИА «Новости».

Решение об условном восстановлении ПКР вступит в силу 15 марта.

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