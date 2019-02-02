Овечкин не нужен: «Вашингтон» прервал серию без побед

Звездный час Кузнецова

«Вашингтон Кэпиталз» прервал затянувшуюся серию поражений, которая насчитывала уже семь матчей, в игре против «Калгари Флэймз».

К матчу с «Калгари» действующие чемпионы подходили не только с серией без побед, но и без своего капитана Александра Овечкина – россиянин пропускал поединок из-за дисквалификации, полученной за отказ ехать на Матч звезд.

Ключевую роль в победе «Вашингтона» сыграл другой российский нападающий — Евгений Кузнецов, в последние месяцы напоминавший лишь тень самого себя образца чемпионского сезона.

Реклама

26-летний уроженец Урала наконец смог взять на себя полноценную роль лидера, что и отразилось на конечном результате.

Изначально россиянин ассистировал Тому Уилсону, когда тот укрепил преимущество «столичных» в начале второго периода. А за 57 секунд до истечения основного времени взял инициативу на себя и после эффектного прохода и гроссмейстерской паузы реализовал большинство, принеся «Вашингтону» долгожданную победу.

Для Кузнецова эта шайба стала десятой в сезоне.

«Наверное, в любом другом моменте я бы отдал передачу на Ти Джея Оши. Но в данном случае я не был уверен в этой передаче, потому что шайба не до конца легла на крюк. Позиция для паса показалась мне не самой удачной, поэтому я решил бросить сам», — рассказал Кузнецов о своем голе для Washington Post.

В составе «столичных» также шайбы на свой счет записали Ник Дауд, Уилсон и Дмитрий Яшкин.

По окончании поединка Кузнецов был признан первой звездой матча.

Второй звездой встречи стал одноклубник россиянина чешский форвард «Вашингтона» Яшкин, а замкнул тройку лучших форвард гостей Элиас Линдхольм, записавший на свой счет один гол.

Отметили «столичные» победу не бурными празднованиями в раздевалке, а массовой дракой. Форвард «Вашингтона» Никлас Бекстрем после финального свистка применил силовой прием на Джонни Годро, из-за чего между игроками возникла потасовку, в которую были втянуты все хоккеисты на льду.

Чудо Василевского

Блистал в этот игровой день не только Кузнецов, но и российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Его «Тампа» гостила у «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротца, под руководством которого «Айлс» всерьез начали бояться.

Встреча сама по себе получилась скорее напряженной, чем зрелищной. Мощная атака «молний» во главе с россиянином Никитой Кучеровым так и не смогла пробить немецкого вратаря «Айлендерс» Томаса Грайсса. Но был хорош и его коллега Василевский, подчищавший огрехи своих защитников после сокрушающих атак подопечных Тротца.

Основное время и овертайм обошлись без голов, а

Василевский отразил 36 бросков, оформив четвертый шат-аут в сезоне, и в 16-й раз в карьере сыграл на «ноль».

А один из сейвов российского вратаря и вовсе получился как по учебнику. Во втором периоде он спас «молний» в эффектной растяжке и не позволил «островитянам» открыть счет. Этот момент еще долго будет приходить в кошмарах финскому нападающему «Нью-Йорка» Валттери Фильппуле.

В серии послематчевых буллитов Василевский был не менее хорош, чем в основное время. Россиянин отразил три удара соперника, а победу «молниям» принес точный бросок защитника Виктора Хедмана.

«Василевский сыграл великолепно, был сегодня настоящей скалой»,

— сказал главный тренер «молний» Джон Купер для Tampa Bay Times после игры.

24-летний Василевский был признан не только лучшим игроком встречи, но и стал первой звездой игрового дня в НХЛ, опередив форварда «Питтсбург Пингвинз» Джейка Гюнцеля и нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна, который добыл свой 900-е очков в лиге.

Интересно, что Василевский в этом сезоне выиграл девять матчей после поражений, ни разу не проиграв дважды подряд. Напомним, в прошлом поединке «Тампа» уступила «Питтсбургу».

«Тампа» одержала две победы в трех встречах и продолжает возглавлять турнирную таблицу лиги, набрав 78 очков.

Травма Малкина и феномен Баклунда

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не смог помочь своей команде в игре с «Оттавой Сенаторз» по совсем глупой причине – россиянин получил травму верхней части тела во время драки со Стивеном Стэмкосом во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Отсутствие Малкина не помешало «Пенс» одержать победу — дубли оформили Брайан Раст и Джейк Гюнцель.

«Нэшвилл Предаторз» на выезде сломил «Флориду Пантерз» со счетом 4:1, в составе которого

россиянин Евгений Дадонов записал на свой счет результативную передачу.

В параллельном поединке клуб «Каролина Харрикейнз» дома одержал уверенную победу над «Вегас Голден Найтс» — 5:2. Андрей Свечкинов завершил игру с показателем полезности «+2».

«Даллас Старз» на домашнем льду взял верх над «Миннесотой Уайлд» со счетом 3:1, одержав третью победу кряду. Помогли в этом команде из Техаса россияне Александр Радулов и Валерий Ничушкин – у них показатели «+2» и «+1» соответственно.

Украсил этот игровой день гол в исполнении шведского форварда «Калгари» Микаэля Баклунда.

В концовке первого периода нападающий «Флэймз» получил шайбу в своей зоне, обыграл четырех соперников, ворвался в зону атаки и не оставил шансов вратарю «столичных» Брейдену Холтби.

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Реерден на примере своих защитников смело может рассказывать в хоккейных школах, как играть в обороне не надо.