«Политика навсегда»: как наказали Хабиба за массовую драку

29 января состоялось итоговое заседание Атлетической комиссии Невады (NSAC) по делу о потасовке между командами российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и ирландского бойца Конора Макгрегора на UFC 229.

Согласно решению комиссии Нурмагомедов получил девять месяцев дисквалификации и должен будет заплатить $500 тысяч.

Именно Хабиб признан зачинщиком массовой драки после боя с ирландцем. В отличие от россиянина, Конор отделался шестимесячной дисквалификацией и штрафом в $50 тысяч.

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Напомним, что потасовка произошла после боя между Нурмагомедовым и Макгрегором, когда Дагестанский Орел вступил в словесную перепалку с тренерами и представителями команды ирландца, перелез через ограждение и ногами вперед прыгнул на секунданта Макгрегора Диллона Дэнис, спровоцировав массовую драку.

Макгрегор в свою очередь остался в сетке, а его попытка убежать за россиянином была прервана организаторами турнира. При этом в октагон забрались Абубакар Нурмагомедов, брат Хабиба, и Зубайра Тухугов, которые подрались с ирландским бойцом. За это они получили по одному году дисквалификации и оштрафованы на $25 тысяч каждый.

Стоит отметить, что сроки отстранения спортсменов будут отсчитываться с момента инцидента – 6 октября 2018 года.

В своем твиттере Хабиб уже прокомментировал результат заседания.

politics forever — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 29 января 2019 г.

«Политика навсегда», — написал он.

Поединок ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова был одним из самых ожидаемых боев прошлой осени. Он состоялся в рамках турнира UFC 229 6 октября.

Перед поединком бойцы не раз вступали в словесные перепалки и угрожали друг другу.

В самом бое сильнее оказался Нурмагомедов. В четвертом раунде он применил удушающий прием на своем сопернике, чем вынудил его сдаться. Поединок был завершен досрочно.

Российский боец защитил чемпионский титул UFC в легкой весовой категории и остался непобежденным бойцом. Однако вручить пояс в октагоне россиянину не смогли из-за массовой драки.

В последствии Хабиб объяснял свой поступок тем, что представители Макгрегора оскорбляли его. Однако позднее российский чемпион промоушена высказался иначе.

«Я не слышал его во время боя. Я прыгнул на него, потому что остальные секунданты и тренеры Макгрегора слишком старые. А он почти моего возраста, поэтому я выбрал его. Я бы не прыгнул на Джона Кавану, он не может со мной драться.

Во время боя я не слышал Дэниса, было слишком шумно. Но мне не нравится вся команда Макгрегора. Я прыгнул на него потому, что остальные тренеры Макгрегора — почти ровесники моего отца»,

— цитирует Нурмагомедова MMA Junkie.

В это же время в клетку ворвались брат Нурмгомедова Абубакар, спарринг-партнер Зубайра Тухугов и один из тренеров по борьбе Эседулла Эмирагаев. Они напали на Макгрегора.

В дело даже пришлось вмешаться представителям полиции штата Невада.

Бойцов под охраной вывели за пределы зала в подтрибунное помещение.

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после поединка заявил, что считает инцидент самым отвратительным за всю историю промоушена. Также он отметил, что Атлетическая комиссия штата Невада завела дисциплинарное дело по итогам этого поединка.

«Хабиб выскочил из октагона и бросился на одного из представителей команды Конора, который ранее нелицеприятно о нем высказывался. Хабиб не смог сдержаться. Даже не знаю, что сказать. Мне просто противно от всего этого, это было отвратительно.

Атлетическая комиссия штата Невады участвует в расследовании. Какие санкции будут со стороны UFC? Я считаю, что такие бойцы не заслуживают права выступать в нашем промоушне»,

— заявил тогда Уайт.

Сам Нурмагомедов во время общения с журналистами после боя принес извинения за свой поступок, однако отметил, что Конор довел его, неоднократно оскорбляя его, а также семью и религию.

«Хочу извиниться перед комиссией Невады. Извиниться перед Лас-Вегасом. Знаю, показал себя не с лучшей стороны.

Я нормальный человек и понимаю, почему сейчас столько разговоров о том, как так можно прыгнуть с клетки и вести себя подобным образом. Но подождите — Макгрегор и его окружение многократно оскорбляли меня, мою семью, религию, которой я придерживаюсь.

Отец учил меня, что я должен всегда проявлять уважение. Вся моя команда знает, кто я такой, все мои друзья знают, кто я такой.

Я говорил, что он и вся его команда просто несут пургу», — сказал Нурмагомедов.

При этом отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов жестко раскритиковал поведение своего сына после поединка. Он отметил, что за этот поступок российского бойца будут ждать очень жесткие санкции. По его словам, Хабиб не имел права поддаваться эмоциям и устраивать потасовку за пределами октагона, где могли пострадать невинные люди.

Сам Абдулманап, который является тренером бойца, не присутствовал на поединке сына из-за того, что не смог получить визу в США.

Позднее за Нурмагомедова-младшего вступился президент России Владимир Путин.

На встрече с Хабибом и Абдулманапом, которая состоялась в Кремле, глава государства поздравил бойца с победой над Макгрегором, а также попросил его отца не строго наказывать за развязанную потасовку.

В своей карьере Хабиб Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения, проведя 27 поединков, восемь из которых завершились победой россиянина нокаутом.

Конор Макгрегор в 25 боях одержал 21 победу (18 — нокаутом), а также четырежды проиграл.

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