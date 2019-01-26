Роковой просчет Тутберидзе: Мишин выиграл тренерскую дуэль

Алина Загитова не может выиграть ни одного серьезного титула со времен золотой для нее Олимпиады в Пхенчхане.

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На первом чемпионате мира после Игр-2018 фигуристка провалила произвольную программу и заняла лишь пятое место.

В финале Гран-при сезона-2018/19 она стала второй после японки Рики Кихиры, которая является ее ровесницей, но исполняет сложнейший тройной аксель.

На недавнем чемпионате России Загитова допустила большое количество ошибок в произвольной программе и заняла пятое место, уступив не только умопомрачительным юниоркам, которые весят меньше и контролируют свое тело лучше, но и 18-летней Станиславе Константиновой, которая такими преимуществами не обладает.

На чемпионате Европы история повторилась. Хорошее выступление в короткой, провал в произвольной, итоговое отставание в 15,5 баллов от Софьи Самодуровой и лишь серебряная медаль. Алина даже извинилась перед болельщиками за такой результат.

И здесь снова нет оправдания в виде возраста, меняющегося телосложения или чего-либо еще: Самодуровой 16 лет, как и Загитовой, и у нее вполне могут быть те же проблемы.

Однако Софья, в отличие от Алины, выступает стабильно. За последние три года у нее ни разу не было такого срыва программы, который случается у Загитовой почти всегда, когда она пребывает под серьезным давлением (на Олимпиаде ученица Этери Тутберидзе была вторым номером после Евгении Медведевой и не несла на своих плечах тяжкое бремя лидера — возможно, поэтому ей и удалось победить).

Почему же теперь Загитова волнуется и ошибается, а Самодурова стабильна и уверенна? Возможно, дело в разном подходе тренеров.

Одна ошибка = провал

Как сказала в интервью «Газете.Ru» бывшая ученица Тутберидзе Анастасия Тараканова, в Хрустальном большой акцент делается на достижении стабильности. На прокате программ надо стараться делать все идеально — исправиться тебе не дадут.

«Для того, чтобы катать всегда чисто, нас ориентировали на то, что мы должны уметь сосредоточиться. Нам давали только один прокат, и больше шансов не было — как на соревнованиях.

Просишь еще возможность — не дают. Если не сделала, расстроилась, то все — пошла», — рассказывала Анастасия.

При такой методике действительно достигается желаемый результат — ученицы Тутберидзе практически не ошибаются на соревнованиях и собирают урожай из наград.

Но если вдруг что-то идет не так, то фигуристки просто не знают, как справиться с такой внештатной ситуацией. По крайней мере, этот синдром явно наблюдается у Загитовой в последний год.

При первой же более-менее серьезной ошибке олимпийская чемпионка рассыпается и допускает немало ошибок в оставшейся части программы, теряя шансы на победу.

Кажется, что у нее просто нет плана «Б». Если не идеально, то уже просто никак.

А что же Алексей Мишин? Недаром его называют профессором. Если у кого-то и должна была появиться в группе настолько стабильная фигуристка, как Софья Самодурова, то только у него.

В учебнике «Фигурное катание на коньках» под его редакцией описывается немало способов тренировки прокатов, и ни один из них не предполагает жесткого запрета на остановку в случае неудачи.

Можно упрощать элементы, можно выполнять только прыжки, только вращения или шаги, можно разбить на части и катать лишь определенные отрезки. Думается, что

при таком разнообразии Мишин находит идеальный вариант для Самодуровой, чтобы она затем спокойно чувствовала себя на стартах и не думала, что после одной ошибки все будет потеряно.

При этом в книге Мишина отмечается, что «отработку программы на тренировках следует рассматривать как второй этап ее создания». То есть это не контрольные прокаты каждый день, на которых ты отчитываешься перед тренерами, а непрекращающаяся работа над совершенствованием номера. Если хотите, творческий процесс.

Борьба с давлением

Безусловно, сейчас от Загитовой как от олимпийской чемпионки ждут очень многого, и это делает участие в любом турнире еще более трудным для нее. С другой стороны, Самодурова — дебютантка чемпионата Европы, она выходила сразу после провалившейся Загитовой и, естественно, слышала ее оценки — это тоже могло оказать давление на девушку (неважно, напугали ее ошибки конкурентки или, напротив, зародили надежду на титул).

Однако Софья откатала программу так, словно перед ней не было бурлящей «Минск-Арены», только что пережившей крах чемпионки. Здесь тоже можно увидеть грамотную работу тренера.

На чемпионате Европы Мишин всеми силами пытался снизить градус напряжения вокруг своей ученицы:

во время объявления оценок произвольной программы он сидел с абсолютно невозмутимым выражением лица и похлопал Самодурову по плечу, когда она уже готова была разрыдаться от счастья — мол, все как и ожидалось, спокойно.

На этом чемпионате Европы девушка также пропустила одну из последних тренировок накануне выступлений. Татьяна Тарасова отметила, что это было мудрым решением Мишина, — так фигуристка смогла немного расслабиться перед соревнованиями и сбросить стресс.

Загитова не посетила только первые запланированные тренировки, на которых не было также ни Самодуровой, ни Константиновой — все прилетели в Минск позже.

В остальном фигуристка подолгу занималась, падала с коронного каскада тройной лутц + тройной риттбергер, получала наставления, и однажды ушла в явно плохом настроении, не став общаться с ожидавшими ее поклонниками.

Давление на олимпийскую чемпионку не снижалось, а прибавлялось по нарастающей с каждым днем, что могло вылиться в нервные ошибки в произвольной программе.

Распределение физических нагрузок

Не исключено, что проблема Загитовой еще и в физической усталости, которая по ходу сезона накапливается, как снежный ком. К тому же у Тутберидзе многие работают на износ. От таких нагрузок Алина раньше убегала в коньках в поле и хотела закончить со спортом.

Сейчас, когда подобная работа принесла олимпийскую медаль, фигуристка уже явно не думает об уходе от своего наставника, однако ее организму от этого не легче.

«Начинала Алина этот сезон, не задумываясь ни над одним из элементов, блистательно каталась. А сейчас она как будто устала, — говорила Тарасова в эфире Первого канала. — Она и на разминке упала. Это потеря концентрации. Или невозможность себя заставить…

С каждым это может случиться, как и с Женей Медведевой, так и с Алиной. Они обе выдающиеся спортсменки.

Так будет со следующими девочками, следующим поколением, что-то нужно менять. Не их, а подготовку. Что-то в Загитовой надломилось».

Сама Тутберидзе осенью признавала, что ее ученице в данный момент трудно совладать со своим телом.

«Из-за взросления Загитовой пришлось тяжело. Была потеря координации, да она и сейчас есть.

У нее многое не получалось, хоть она и делала весь объем работы, все равно будто бежала на месте. Как будто мчалась во всю силу, но сдвинуться с места не могла.

Из-за изменений в ее теле Алине теперь каждый раз необходимо 30 или 40 минут тренировок, чтобы начать нормально прыгать.

У ее нового тела пока нет мышечной памяти», — цитировал Тутберидзе Sports.ru со ссылкой на издание The IFS Magazine.

Выходит, что сейчас, в самый сложный для организма период, Загитова работает еще больше, чтобы сохранить свой прежний уровень и продолжать завоевывать медали. Паузу в группе Тутберидзе взять нельзя. Естественно, что в теле накапливается невероятная усталость.

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Как обстоят дела с переходным периодом у Самодуровой, сказать трудно. Девушка сама по себе миниатюрна, так что, возможно, у нее это проходит легче, чем у стремительно растущей Загитовой.

Однако и Мишин сам по себе кажется гораздо более терпеливым наставником, чем Тутберидзе, которая открыто заявляет, что ее самая любимая часть в работе тренера — это результат. Не планомерная подготовка спортсмена, не создание программы — а итоговый результат.

Мишин не столь категоричен. Он ждал возвращения тройного акселя Елизаветы Туктамышевой несколько лет и снова вернул ее в элиту фигурного катания, когда этого уже никто не ждал.

Нет сомнений, что профессор проявил терпение и распределил нагрузки так, чтобы и Софья Самодурова была в своей лучшей форме к чемпионату Европы, а не чувствовала себя загнанной лошадкой.

У Тутберидзе же пока не очень много опыта именно такой работы — с повзрослевшими звездами, которым уже нельзя пахать до потери пульса в виду выработанности организма в предыдущие годы.

С Медведевой и Юлией Липницкой вышла неудача — одна уже завершила карьеру, другая после перелома стопы от излишних нагрузок и последовавшего серебра на Олимпиаде ушла к Брайану Орсеру.

Так что теперь надо исправляться в работе с Загитовой. Если олимпийская сможет наладить стабильность в программах, то даже Самодурова будет ей не страшна — по сложности контента Алина пока уступает разве что Рике Кихире. Однако кажется, что вносить коррективы в свою работу нужно уже не столько Загитовой, сколько ее тренеру.

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