Повторить успех: Загитова рвется к золоту Европы. LIVE

Последняя тренировка Загитовой накануне произвольной программы ЧЕ прошла довольно успешно. Проведя долгую разминку, девушка продемонстрировала все элементы из своей «Кармен», а также внушительный каскад тройной флип + тройной тулуп + тройной риттбергер.

Стоит отметить, что ученица Этери Тутберидзе один раз смазала приземление со второго прыжка в своем фирменном каскаде тройной лутц + тройной риттбергер.

В остальном все было идеально.