Повторить успех: Загитова рвется к золоту Европы. LIVE

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Последняя тренировка Загитовой накануне произвольной программы ЧЕ прошла довольно успешно. Проведя долгую разминку, девушка продемонстрировала все элементы из своей «Кармен», а также внушительный каскад тройной флип + тройной тулуп + тройной риттбергер.
Стоит отметить, что ученица Этери Тутберидзе один раз смазала приземление со второго прыжка в своем фирменном каскаде тройной лутц + тройной риттбергер.
В остальном все было идеально.
Полное расписание сегодняшних выступлений выглядит так:
Константинова попала в предпоследнюю, третью разминку. Ее выступление мы увидим раньше всех остальных россиянок — в 20:19.
Загитова и Самодурова попали в сильнейшую разминку, участницы которой выходят на лед последними — как гвоздь программы. Так что Алину мы сможем увидеть только в 21:30, а Софью — в 21:38.
Первая десятка результатов выглядит так:
1. Алина Загитова (Россия) – 75,00 2. Софья Самодурова (Россия) – 72,88 3. Алексия Паганини (Швейцария) – 65,64 4. Вивека Линдфорс (Финляндия) – 65,61 5. Николь Райичова (Словакия) – 64,08 6. Лорен Лекавалье (Франция) – 63,29 7. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 59,95 8. Мэй Беренис Мейте (Франция) – 58,95 9. Александра Фейгин (Болгария) – 58,80 10. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 58,06
Третья участница ЧЕ от России Станислава Константинова, к сожалению, провалилась в короткой программе. Она потеряла один прыжок, прыгнув двойной лутц вместо тройного: в короткой программе двойные не считаются (кроме акселя), и потому девушка получила ноль баллов за этот элемент. Кроме того, затем Станислава упала со второго прыжка в каскаде. В итоге россиянка получила 56,76 балла и заняла промежуточное 11-е место.
По итогам короткой программы лидирует олимпийская чемпионка Алина Загитова (75 баллов), второе место тоже занимает россиянка Софья Самодурова (72,88), а третьей стала швейцарка Алексия Паганини (65,64).
Старт прокатов запланирован на 18.00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция произвольной программы среди женщин на чемпионате Европы в Минске. Сегодня решится судьба медалей! Сможет ли Алина Загитова защитить титул чемпионки Европы? Узнаем совсем скоро.