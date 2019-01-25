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Чудо Самодуровой: Загитову проучили в Минске

В Загитовой что-то надломилось: Самодурова завоевала золото на ЧЕ

На чемпионате Европы по фигурному катанию решилась судьба медалей у женщин. Первое место сенсационно заняла дебютантка континентального первенства Софья Самодурова, второй стала олимпийская чемпионка Алина Загитова, а еще одна россиянка Станислава Константинова оказалась четвертой.

У Европы — новая чемпионка. 16-летняя россиянка Софья Самодурова, получившая путевку на первенство континента во многом из-за болезни Елизаветы Туктамышевой и неудач Евгении Медведевой, стала настоящим открытием сезона. Подопечная Алексея Мишина идеально исполнила и короткую, и произвольную программу, оставив не у дел Алину Загитову.

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Страшный сон Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не смогла удержать титул чемпионки Европы. Ученица Этери Тутберидзе завалила произвольную программу, уступив лидерство соотечественнице Софье Самодуровой.

Номер Алины под музыку «Кармен» не задался уже с первых элементов.

Двойной аксель получился безупречно, а вот на каскаде тройной лутц + тройной тулуп Загитова упала со второго прыжка. После этой неудачи Алина ошиблась на каскаде тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер, а после тройного лутца оперлась рукой о лед.

В зоне kiss and cry Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз неловко улыбались и попытались подбодрить Загитову, но без слез на оценки было не взглянуть: 123,34 балла (198,34 по сумме двух программ) — очень мало для олимпийской чемпионки.

Однако удалось Алине обогнать финку Вивеку Линдфорс, которая жадно наблюдала за падением Загитовой. И это, пожалуй, все хорошее для Алины на сегодня.

Новая сенсация из России

Дебютантка чемпионата Европы Софья Самодурова накануне идеально откаталась в короткой программе, а в пятницу повторила успех. На фоне неудачи Загитовой 16-летняя ученица Алексея Мишина с еще более горящими глазами и холодной головой выходила на лед. Ее номер, поставленный известным хореографом Ильей Авербухом, сопровождала композиция из фильма «Бурлеск».

С первых же прыжков стало ясно: если не будет падения, то она станет новой чемпионкой Европы. Ей безукоризненно удался каскад тройной флип + тройной тулуп, а также сольные тройной лутц и тройной риттбергер.

Похоронила Самодурова шансы Загитовой на титул идеальным тройным сальховом, каскадом двойной аксель + тройной тулуп и тройным флипом.

После остановки музыки Софья не сдержала эмоций: радостные выкрики и подпрыгивания в мгновенье сменились ручьем слез. Уже тогда, вероятнее всего, Самодурова понимала, что сегодня она станет чемпионкой. От судей фигуристка получила 140,96 балла (213,84 по сумме двух программ) — это ее лучший результат в сезоне.

Неудавшаяся попытка Константиновой

Провалившая короткую программу Станислава Константинова, накануне покидавшая лед в слезах, выступала первой из россиянок. Перед зрителями она предстала в образе Анны Карениной под саундтрек из одноименного фильма.

И это уже напоминало то катание, которое от Станиславы ждали в короткой программе.

Ей успешно удалось исполнить тройной риттбергер и двойной аксель, а также без проблем дался каскад тройной флип + двойной тулуп.

Единственная помарка — неудавшийся тройной лутц. Из-за недокрута судьи засчитали Константиновой только двойной лутц. В целом же Станислава не допускала грубых ошибок, однако было видно, что прыжки давались ей с большим трудом. Судя по всему, от глаз судей это 18-летняя Константинова это утаить не смогла. За произвольную программу она получила 132,96 балла (189,72 в сумме) и даже долгое время находилась на промежуточном первом месте, но в итоге оказалась лишь четвертой.

Не допусти Станислава столько грубых осечек в короткой программе, то могла бы бороться за самые высокие места.

После проката Константинова рассказала, что довольна своим последним выступлением и прекрасно понимает цену предыдущих ошибок.

«Эмоции положительные. Но у меня была досадная ошибка, из-за которой я потеряла много баллов. Будем дальше работать, чтобы не повторилась столь трудная ситуация, как после короткой на чемпионате Европы. Из-за провала позавчера не удалось полностью отпустить себя сегодня», — начала девушка.

«Давили ли на меня разговоры о том, что меня могут заменить перед чемпионатом мира? Да, это давит. Но я привыкла к этому. Ты всегда должен быть на высоте», — приводит слова Константиновой Sport24.

Бронзовым призером чемпионата Европы стала 19-летняя финка Вивека Линдфорс (194,40 в сумме). А швейцарка Алексия Паганини, после выступления которой в короткой программе могло показаться, что у Загитовой появилась серьезная конкурентка, и вовсе завалила произвольный номер. По сумме двух программ она получила лишь 179,90 балла, заняв итоговое шестое место.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Минск, Белоруссия. Женщины

1. Софья Самодурова (Россия) — 213,84.
2. Алина Загитова (Россия) — 198,34.
3. Вивека Линдфорс (Финляндия) — 194,40.
4. Станислава Константинова (Россия) — 189,72.

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