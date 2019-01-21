Разминка перед Японией: Загитова приехала в Минск за победой

Загитова и ее свита

Безусловно, самым рейтинговым турниром в мире фигурного катания, приобретшего в последние годы в России особенную популярность, остается женская часть соревнований.

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Невероятная россыпь талантливых девушек, среди которых, словно на конвейере, продолжают появляться все новые и новые яркие имена, сложнейшие программы и отличные результаты – все это сделало женское катание безумно рейтинговым.

Российские девушки выиграли две последние Олимпиады, до прошлого сезона несколько лет первенствовали на чемпионатах мира (но кого волнует тот провал Алины Загитовой после выигранной ранее в сезоне Олимпиады?) и, само собой, доминировали на чемпионате Европы.

Вот уже пять лет подряд российским спортсменкам нет равных на чемпионатах Европы, причем за это время наши девушки взяли не только пять золотых медалей (Юлия Липницкая, Елизавета Туктамышева, дважды Евгения Медведева и Алина Загитова), но всегда завоевывали и серебро (Аделина Сотникова, дважды Елена Радионова, Анна Погорилая и Евгения Медведева), а два раза вообще забирали весь пьедестал (Погорилая выигрывала бронзу в 2015 и 2016 годах).

Не предвидится неприятных сюрпризов и в нынешнем сезоне, далеко не таком однозначным для представителей российского взрослого женского фигурного катания.

Честно говоря, сезон выходит даже неожиданно провальным, если оценивать по гамбургскому счету или по уровню ожиданий.

Наши достигшие взрослого по международным меркам возраста девушки отметились победами только на этапах Гран-при, а вот в финале всех обыграла выстрелившая юная японка Рика Кихира. Причем не просто обыграла, а не оставила нашим шансов даже с падением в произвольной программе.

Ну а на чемпионате России весь пьедестал почета достался действующим юниоркам Этери Тутберидзе, ни одна из которых еще не имеет права участвовать во взрослом чемпионате Европы.

В итоге в Минск прилетели спортсменки, расположившиеся в Саранске на местах с четвертого по шестое, что, правда, не лишает их статуса безоговорочных фавориток.

Тяжело представить, чтобы олимпийская чемпионка Пхенчхана и серебряный призер финала Гран-при нынешнего сезона Алина Загитова упустила континентальное золото, но если вдруг она допустит срыв, подобный тем, что случились в произвольных программах прошлом году на чемпионате мира или совсем недавно в Саранске, знамя подхватят Софья Самодурова и Станислава Константинова, вытеснившие из сборной оставшуюся на ЧР седьмой Евгению Медведеву и пропускавшую тот турнир из-за болезни Елизавету Туктамышеву.

Вообще, невключение ставшей третьей в финале Гран-при и вообще вернувшейся на топ-уровень чемпионки мира-2015 в состав сборной на главные старты – тема, едва ли не более резонансная, нежели неудачи Медведевой.

Впрочем, для Самодуровой и Константиновой чемпионат Европы является настоящим экзаменом. Сдадут – смогут рассчитывать на попадание на чемпионат мира. Нет – наверняка в японскую Сайтаму отправятся как раз Туктамышева и Медведева. Загитова, понятно, там будет в любом случае.

Ну а в Минске интересно будет понаблюдать за выступлениями француженок Лорен Лекавалье и Маэ Беренис Мейте, словачки Николь Райичовой, швейцарки Алексии Паганини, армянки Анастасии Галустян и представляющей Азербайджан Екатерины Рябовой. Ну и любители рока наверняка ждут проката экстравагантной венгерки Иветт Тот.

Вот только представить, что кто-то из них сможет опередить россиянок, кстати, не вышедших 21 января в Минске на официальную тренировку, просто невозможно.

Ковтун и ожидания

Сложнее всего России рассчитывать на большой успех в мужском одиночном катании. Оно у нас в последние годы серьезно провисает.

Впрочем, когда казалось, что просвета уже не будет, а Михаил Коляда окончательно закопал своей неуверенностью возлагавшиеся на него надежды, на чемпионате России вернулся во всех смыслах Максим Ковтун.

Бросивший заниматься ерундой, похудевший, повзрослевший и представивший отличную программу фигурист, как кажется до сих пор, не совсем справедливо лишенный шанса выступить в Сочи-2014, выиграл в Саранске сверхуверенно.

Теперь именно Ковтун в компании с Колядой и Александром Самариным выглядит первым номером сборной и главным претендентом на медали континентального турнира.

Вот только прервать гегемонию праздновавшего успех на шести последних чемпионатах Европы испанца Хавьера Фернандеса будет очень непросто – он снова в деле и настроен максимально решительно.

Ковтун уже дважды был за представителем Пиренеев вторым и имеет в коллекции также бронзовую медаль таких соревнований, не хватает только золотишка.

Впрочем, не стоит забывать и о других серьезных претендентах на высокие результаты. Тут и прогрессирующий в нынешнем сезоне чех Михал Бржезина, и грузин Морис Квителашвили, и Денис Васильев из Латвии, и выступающий за Швецию Александр Майоров…

Мужской турнир обещает стать если не одним из самых интересных, то точно одним из самых непредсказуемых.

Тарасова, Морозов и хет-трик

У спортивных пар чемпионате Европы пройдет под знаком ожидания третьей подряд победы на этом турнире дуэта Евгения Тарасова / Владимир Морозов, с нынешнего сезона тренирующегося под руководством Максима Транькова.

В прошлом году российские пары в третий раз в истории заняли весь пьедестал почета (не берем в расчет золотой советский период), но сейчас в столице Белоруссии нет распавшегося тандема Ксении Столбовой с Федором Климовым, а Наталья Забияко и Александр Энберт не приехали из-за очередной травмы.

При этом для Дарьи Павлюченко с Денисом Ходыкиным и Александры Бойковой с Дмитрием Козловским этот турнир – отличный шанс показать себя и завоевать первые медали на таком уровне.

Обе пары демонстрируют по ходу нынешнего сезона большой прогресс и яркое катание, так что их выступление предвкушается с большим нетерпением.

Вот только если говорить о борьбе за медали, то фаворитами в ней, кроме Тарасовой с Морозовым, выглядят опытные французский (Ванесса Джеймс с Морганом Сипре) и итальянский (Николь Делла Моника с Маттео Гуаризе) дуэты.

Российские претенденты и гегемония французов

Ну а, безусловно, самым остросюжетным обещает стать сражение за победу в танцах на льду. По крайней мере, очень хочется верить, что российские дуэты смогут навязать настоящее сопротивление французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

Вот уже четыре года подряд они не знают себе равных на континентальных первенствах, а лучшим достижением Александры Степановой и Ивана Букина является прошлогодняя бронза, а также такой же результат в 2015.

Самым титулованным российским участником в турнире танцевальных пар является дважды серебряный и один раз бронзовый призер первенства континента Никита Кацалапов, но он те результаты показывал в тандеме с Еленой Ильиных.

Вместе с Викторией Синицыной Кацалапов в 2017 году был десятым, но с тех пор пара, конечно, добилась очень внушительного прогресса, и неспроста в Саранске победила на чемпионате России, показав блестящие прокаты и закономерно опередив выглядевших тоже здорово Степанову с Букиным.

Французский и два российских дуэта и должны разыграть между собой места на подиуме и хотелось бы, чтобы хотя бы одна из наших пар смогла быть выше Пападакис с Сизероном.

«Пока еще Пападакис с Сизероном вообще никто не обыгрывал. Они – безусловные фавориты.

Наша задача сокращать дистанцию межу нами и пытаться с ними уже в каких-то моментах конкурировать. Надеюсь, что у нас, может быть, получится когда-нибудь оказаться сильнее их, — рассказал тренер чемпионов России Александр Жулин «Газете.Ru» в преддверии ЧЕ.

— Вижу, что мои ученики Вика Синицина и Никита Кацалапов в этом году очень сильно прогрессировали и, слава богу, попали на чемпионат Европы. Они к текущему моменту отлично катаются весь сезон».

Ну и не забываем, что в Минске выступят также молодые Софья Евдокимова и Егор Базин, для которых это будет первый старт такого уровня.

Кстати, только Россия имеет на чемпионате Европы максимальные квоты (три участника) во всех четырех видах программы!

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