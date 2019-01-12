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Дешевле Медведевой: Загитова заказала новые коньки

Загитова заказала коньки в несколько десятков раз дешевле, чем Медведева

Алина Загитова выступит на предстоящем чемпионате Европы в новых коньках. Канадская компания изготовила для олимпийской чемпионки украшенную золотым покрытием обувь с легчайшими лезвиями из материала, предназначенного для истребителей. Ранее Евгения Медведева заказала себе коньки стоимостью в несколько десятков раз дороже — с лезвиями из настоящего розового золота.

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова выступит на чемпионате Европы, который пройдет в Минске с 21 по 27 января, в новых коньках. Для 16-летней россиянки канадский производитель спортивной экипировки изготовил специальные лезвия для обуви, сделанные из анодированного авиационного алюминия 7-тысячной серии с золотым покрытием. Как отмечает производитель, данные лезвия отличаются уникальной легкостью и прочностью. При этом сообщается, что сам продукт является доступным для всех любителей фигурного катания и оценивается в $520.

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«С Загитовой мы сотрудничаем уже больше года. Изготовили несколько пар лезвий, в том числе для Олимпиады. Новые лезвия — наша последняя разработка. Они будут самыми лучшими.

Алина не просила особого заказа. С ней приятно работать, потому что она не требует к себе особого отношения как олимпийская чемпионка»,

— передает «Спорт Бизнес Online» заявление представителей компании-производителя.

Сама модель, как отметили в компании, не является эксклюзивной и находится в общем доступе. Однако лезвия примечательны тем, что материал, из которого они сделаны, служит для строительства военных кораблей и истребителей. При этом золото, которое находится на лезвиях, является лишь цветовым покрытием, которое защищено от стирания.

Лезвия отличаются легким весом. По утверждениям производителей, это должно позволить фигуристу тратить меньше сил на выполнение сложных прыжков и элементов. Как отметили в компании,

новые коньки помогут Загитовой в освоении четверных прыжков.

Помимо российской фигуристки, подобные лезвия заказал себе и победитель финала Гран-при, американец Нэйтан Чен, многократный чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпиады Гийом Сизерон из Франции, выступающий в танцах на льду в паре с Габриэлой Пападакис, а также россиянки Мария Сотскова и Наталья Забияко (катается в дуэте с Александром Энбертом).

Интересно, что соотечественница и бывшая партнерша 16-летней фигуристки по группе Этери Тутберидзе Евгения Медведева также поменяла спортивную экипировку перед началом нового сезона. При этом серебряная медалистка Пхенчхана заказала себе эксклюзивную модель, которая по стоимости в десятки раз превосходит ту, что приобрела Загитова.

Уникальность их состоит в том, что они изготовлены из настоящего розового золота.

Отмечается, что производству данных коньков поспособствовал бывший узбекистанский фигурист Миша Ге, который поставил Медведевой новую короткую программу под музыку из оперы «Тоска» за авторством итальянского композитора Джакомо Пуччини.

«Для меня большая честь быть первым обладателем этих невероятных лезвий. Эти лезвия стали не просто инструментом, эти лезвия стали ювелирным изделием, сделанным из настоящего розового золота», — написала Медведева в своем инстаграме, опубликовав текст на английском языке.

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Rose Gold perfection by favorite @johnwilsonblades This is a great honor for me, to be the first owner of this incredible blades. These blades became not instrument only, these blades are jewels, made by real Rose Gold. Thanks to @johnwilsonblades P.S. Had so much fun to custom my boots by @edeaskates with crystals . . . Совершенство из Розового Золота от любимых @johnwilsonblades Для меня большая честь, быть первым обладателем этих невероятных лезвий. Эти лезвия стали не просто инструментом, эти лезвия стали ювелирным изделием, сделанным из настоящего Розового Золота. Спасибо @johnwilsonblades П.С. Было очень интересно поэкспериментировать и обклеить коньки от @edeaskates стразиками

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Примечательно, что золото в мире фигурного катания не пользуется популярностью, а вызывает в основном скептицизм.

Считается, что подобный материал не подходит для качественного скольжения, а также является слишком «мягким» металлом, который легко гнется во время приземления с прыжков и потому недолговечен.

В текущем сезоне Загитова выиграла этапы Гран-при в Хельсинки и Москве, а также завоевала серебро в финале турнира. На чемпионате России, прошедшем в Саранске, подопечная Тутберидзе заняла пятое место, которое позволило ей напрямую квалифицироваться на первенство Европы.

Евгения Медведева на этапе в Канаде выиграла бронзу, а во Франции стала четвертой и не смогла пробиться в финал. На национальном первенстве 19-летняя фигуристка заняла итоговую седьмую строчку и не попала в заявку сборной России на чемпионат Европы, оказавшись в резерве вместе с Елизаветой Туктамышевой. Также серебряный призер Пхенчхана была включена в запас на зимнюю Универсиаду, которая пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.

Перед новым сезоном Медведева прекратила 11-летнее сотрудничество с Этери Тутберидзе и начала тренировки под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

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