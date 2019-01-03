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«Хотим удивить»: состав сборной на ЧЕ по фигурному катанию

Стал известен список участников чемпионата Европы-2019 по фигурному катанию

Объявлен список участников чемпионата Европы по фигурному катанию, который состоится в Минске с 23 по 27 января. В столицу Белоруссии приедет шестикратный победитель европейского турнира Хавьер Фернандес, а также россияне Михаил Коляда и Максим Ковтун. В женском одиночном катании Россию представят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.

Стал известен список участников чемпионата Европы-2019 по фигурному катанию, который пройдет в Минске с 23 по 27 января. В столицу Белоруссии, в частности, приедет испанец Хавьер Фернандес, который становился победителем шести предыдущих турниров, а также является двукратным чемпионом мира. За золотые медали с ним также поборются российские фигуристы – Михаил Коляда и Максим Ковтун, сообщает Белорусский союз конькобежцев.

В женском одиночном катании сборную России представит Алина Загитова, которая считается одним из главных фаворитов предстоящих соревнований. Также в данной дисциплине за российскую команду выступят Станислава Константинова и Софья Самодурова.

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Напомним, что еще одна известная фигуристка Евгения Медведева заняла седьмое место на минувшем чемпионате России в Саранске и не смогла отобраться на чемпионат Европы в Минске. А Загитова наоборот показала пятый результат на российском первенстве, что позволило ей получить путевку на европейский турнир. Тройку призеров на чемпионате России в одиночном катании заняли 14-летние Анна Щербакова и Александра Трусова, а также 15-летняя Алена Косторная, но из-за юного возраста они не могут выступать на европейском турнире.

Также отметим, что на прошлом чемпионате Европы Загитова впервые в своей карьере завоевала золотые медали континентального первенства. Интересно, получится ли у нее в этот раз повторить свой успех.

Что касается Медведевой, то ее вместе с другой россиянкой Елизаветой Туктамышевой, которая пропустила чемпионат России из-за болезни, включили в запас на чемпионат Европы. Это означает, что теоретически у них может появиться возможность выступить на предстоящем турнире.

В соревнованиях пар на ЧЕ по фигурному катанию, в свою очередь, выступят французы Ванесса Джеймс и Морган Дипре, чьими основными конкурентами будет российский дуэт Евгения Тарасова-Владимир Морозов.

Кроме того, в танцах на льду в качестве одних из главных фаворитов выступят трехкратные чемпионы мира Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции. Им попробуют навязать конкуренцию Виктория Синицина-Никита Кацалапов, а также итальянский дуэт Шарлен Гийяр-Марко Фаббри.

Напомним, что Тарасова с Морозовым в соревнованиях пар завоевали золото на минувшем чемпионате России в Саранске, а Синицина с Кацалаповым стали лучшими в танцах на льду.

В спортивных дуэтах сборную России помимо Тарасовой с Морозовым на европейском турнире также представят Наталья Забияко и Александр Энберт, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. А в танцах на льду на чемпионат Европы еще отобрались Александра Степанова и Иван Букин, Софья Евдокимова и Егор Базин.

Степанова и Букин недавно рассказали о своей подготовке к чемпионату Европы. Спортсмены собираются поставить новый показательный номер на турнире. Степанова считает, что на чемпионате Европы им обязательно нужно удивить зрителей.

«Нам надо поставить какой-то показательный номер, потому что уже много раз катали одно и то же. Хочется удивить зрителей, сказать им тем самым спасибо за поддержку. Думаем, что с 3 января уже вернемся на лед», — заявила Степанова телеканалу «360».

«Ну и нужно отработать те моменты, которые не получились в прошлых прокатах. Времени до чемпионата Европы не так много, как хотелось бы. И все-таки чуть-чуть хочется выдохнуть в новогодние праздники, чтобы в новый год выступить с новыми силами»,

— дополнил Букин.

Также ранее известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу прошедшего чемпионата России в Саранске.

По ее мнению, национальное первенстве показало, что российское фигурное катание в данный момент находится на подъеме.

«Российское фигурное катание находится сейчас на очень высоком уровне. Такой чемпионат! Просто подарочный. Все нервы истрепали. Просто на острие ножа.

Сколько было драматических моментов! Как Женька Медведева сорвала короткую программу, как Алинка Загитова падала в произвольной программе! Сколько было всего разного!» — говорила Тарасова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Есть основания полагать, что чемпионат Европы в Минске, который стартует в Минске менее чем через месяц, тоже принесет праздник, а также преподнесет немало сюрпризов.

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