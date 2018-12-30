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Медали и реабилитация легкоатлетов: чего ждать от 2019-го

Анонс главных спортивных событий 2019 года

Шанс для Алины Загитовой стать двукратной чемпионкой Европы, судьба российских легкоатлетов и борьба сборной России по баскетболу. «Газета.Ru» рассказывает о главных спортивных событиях 2019 года.

Молодежный чемпионат мира по хоккею, 26 декабря — 5 января

После неудачного выступления в прошлом розыгрыше молодежная сборная России прибыла в Канаду, где поборется за медали МЧМ. В группе А соперниками команды Валерия Брагина стали канадцы, чехи, датчане и швейцарцы. Последних россияне обыграли в заключительном перед турнирном товарищеском матче со счетом 4:1.

Накануне чемпионата об игре своих подопечных Брагин высказался положительно, отметив, что к соревнованиям в Канаде его команда подойдет в лучших кондициях.

«Начало получилось неплохим, важно, что играли качественно. Когда повели со счетом 3:0, немного потеряли концентрацию, но смогли вернуться в правильное русло. В целом игра со Швейцарией порадовала тем, что хоккеисты большую часть матча правильно выполняли игровое задание. Это дает повод рассчитывать, что с каждой игрой чемпионата мира мы будем прибавлять», — приводит слова Брагина пресс-служба ФХР.

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На молодежном чемпионате мира российская сборная выступает в следующем составе:

Вратари: Петр Кочетков, Амир Мифтахов, Даниил Тарасов;
Защитники: Александр Алексеев, Даниил Журавлев, Евгений Калабушкин , Илья Морозов, Савелий Ольшанский, Александр Романов, Марк Рубинчик, Дмитрий Саморуков;
Нападающие: Артем Галимов, Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец, Виталий Кравцов, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин, Иван Муранов, Клим Костин, Степан Старков, Александр Хованов, Никита Шашков, Павел Шэн.

К слову, турнир уже вовсю идет. Сборная России уже обеспечила себе выход в плей-офф, одержав три победы над Данией (4:0), Чехией (2:1) и Швейцарией (7:4).

Чемпионат Европы по фигурному катанию, 21 — 27 января

Здесь не будет разговоров о противостоянии Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Последней на турнире не будет вообще, потому и отвлекать олимпийскую чемпионку вопросами об их соперничестве никто в здравом уме не станет.

На прошлом чемпионате Европы Загитова впервые в своей карьере завоевала золотые медали континентального первенства. В новом розыгрыше она имеет все шансы повторить свой успех.

На турнир в Минске сборная России имеет наибольшую квоту участников: по три фигуриста в каждой дисциплине. Полностью состав участников российской команды выглядит следующим образом:

Мужчины, одиночное катание: Максим Ковтун, Михаил Коляда и Александр Самарин;
Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев и Сергей Воронов;
Женщины, одиночное катание: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова;
Запасные: Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева;
Спортивные пары: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский;
Запасные: Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов;
Танцы на льду: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Софья Евдокимова и Егор Базин;
Запасные: Бетина Попова и Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

XXIX зимняя Универсиада, 2—12 марта

Историческое событие как для Красноярска, так и для все России.

Никогда ранее зимние всемирные студенческо-молодежные соревнования не проводились ни в России, ни даже в СССР.

«Добро пожаловать в Зиму»: с таким слоганом примет Красноярск около трех тысяч спортсменов из 50 стран. За данное право крупнейших из старинных городов Сибири выиграл борьбу у швейцарского Кантон Вале.

Всего на Универсиаде будет разыграно 76 комплектов медалей в 11 видах спорта: биатлон, горные лыжи, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование, фигурное катание, фристайл, хоккей с мячом, хоккей с шайбой и шорт-трек.

Чемпионат мира по биатлону, 7 — 17 марта

Практически параллельно с Универсиадой в шведском Эстерсунде состоится чемпионат мира по биатлону, где продолжится личное противостояние Йоханнеса Бё с Мартеном Фуркадом.

Примечательным предстоящий турнир станет не только поэтому. Впервые на чемпионате мира будет проведена одиночная смешанная эстафета 4×3 км + 1,5 км, он же — супермикст.

Сама по себе дисциплина не является новой. Впервые гонка подобного формата была проведена еще 16 лет назад. В похожем стиле сейчас проводятся шоу вроде Рождественской гонки. Суть проста: в команде числятся девушки и мужчины, каждый проходит по несколько укороченных кругов, передавая эстафету друг другу после каждого из них.

Причем сама дисциплина уже не является развлекательной. После того, как ее опробовали на этапе Кубка мира в Нове-Место в сезоне-2014/15, руководство IBU получило хорошие отзывы о супермиксе.

Чемпионат мира по фигурному катанию, 18 — 24 марта

Кажется, что фигурное катание не отпустит нас никогда. После того, как стал известен состав сборной России на чемпионат Европы, президент ФФККР Александр Горшков заявил, что по его итогам будут определены и участники мирового первенства.

Наибольшую мотивацию поехать в Сайтаму будет иметь Алина Загитова. И не только потому, что это Япония, которую так сильно любит олимпийская чемпионка. После своего триумфа в Пхенхчане Загитова неудачно выступила на чемпионате мира в Милане.

Идя второй после короткой программы, во время произвольной 16-летняя фигуристка трижды упала и заняло итоговое пятое место, после чего, по ее признаниям, расплакалась и долгое время сидела в одиночестве со своими мыслями.

Нынешний розыгрыш должен стать главным для ученицы Этери Тутберидзе, чтобы положить в свою копилку еще одну медаль.

Чемпионат мира по хоккею, 10 — 26 мая

Завершает насыщенную спортом весну чемпионат мира по хоккею в Словакии. Турнир примут Братислава и Кошице, где свой чемпионский титул вновь будет защищать сборная Швеции.

Российская команда, к слову, сыграет с «Тре Крунур» в одной группе. Также в группе В выступят сборные Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Все матчи групповой стадии с участием подопечных Ильи Воробьева пройдут в столице Словакии.

Сборная России не знает победы на чемпионате мира с 2014 года.

После этого россияне лишь однажды довольствовались серебром и два раза становились бронзовыми призерами. Прошлый розыгрыш вовсе оказался для нашей сборной удручающим — «Красная машина» доползла лишь до шестого места. Учитывая позитивную тенденцию на нынешнем Еврохоккейтуре, можно надеяться на то, что в этом году коллектив Ильи Воробьева как минимум займет место в тройке.

Чемпионат мира по баскетболу, 31 августа — 15 сентября

А вот мужская сборная России по баскетболу о пьедестале почета, к сожалению, приходится пока что только мечтать. В феврале этого года команда Сергея Базаревича проведет два судьбоносных матча на отборочном этапе к ЧМ, который пройдет в Китае.

На данный момент, российская сборная занимает третье место в группе К, уступая французам и чехам. За путевку на первенство мира наша команда поборется со своими основными конкурентами — Болгарией и Финляндией. Первые встречи завершились в пользу сборной России. Теперь же россиянам предстоит нелегкий выезд на Балканы (21 февраля), а затем домашняя игра с «Суоми» (24 февраля).

Чемпионат мира по легкой атлетике, 27 сентября — 6 октября

Предвещая мировое первенство по легкой атлетике, стоит упомянуть чемпионат Европы в крытом помещении, который состоится в начале марта в Глазго. На нем россияне вновь выступят в нейтральном статусе из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). О судьбе российских легкоатлетов на чемпионате мира прогнозы пока делать очень сложно: для всех россиян проводится сложнейшая процедура для получения права выступить на соревнованиях.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) до сих считает, что Россия не выполняет необходимых условий и критериев для того, чтобы быть восстановленной в правах.

В любом случае, главной надеждой России на грядущем чемпионате являются прыгунья в высоту Мария Ласицкене и атлету Сергею Шубенкову, выступающего в беге на 110 м с барьерами.

Ласицкене уже покорила Пекин в 2015 году и Лондон в 2017-м и имеет все шансы для того, чтобы повторить свой успех вновь. Шубенков же трижды занимал место на подиуме на последних трех чемпионатах, взяв золото в столице Китая. Теперь то же самое предстоит повторить в Катаре.

К слову, проведение турнира в Дохе уже стало головной болью для организаторов, которые вовсю готовятся принять и чемпионат мира по футболу в 2022 году. Несмотря на то, что соревнования будут проводиться в середине осени, в столице Катара в данное время года будет очень жарко.

Данную проблему организаторы намерены решить с помощью инновационной системы кондиционирования воздуха на стадионе, которая сможет охладить воздух до +24…+25 градусов по Цельсию.

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