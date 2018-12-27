Битва с Канадой за новогоднее золото: что ждет Россию на МЧМ

Великолепие без заката

Молодежный чемпионат мира по хоккею — 2019, который по традиции проходит на стыке уходящего и наступающего годов, дислоцируется в Канаде, в одном из главных хоккейных центров страны — Ванкувере.

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В последнее время молодежные мировые форумы проходят в Канаде не реже чем раз в три года. И это хорошо — ни в одной стране мира турнир лучших молодых хоккеистов не вызывает такого ажиотажа и не имеет такого антуража.

Например, на нынешний турнир билеты на абсолютно все матчи были проданы задолго до старта самих соревнований.

И речь не только о встречах с участием сборной Канады или других фаворитов турнира, но и о таких противостояниях, как Словакия — Казахстан, например.

В Ванкувере МЧМ уже проводился в 2006 году, и тогда вроде бы не самая талантливая в истории канадская команда уверенно выиграла турнир, разгромив в финале российскую молодежку (5:0), в составе которой блистал Евгений Малкин.

12 лет назад вместе с Ванкувером турнир принимали еще два города Британской Колумбии — Камлупс и Келоуна, теперь же вместе с главным хоккейным городом провинции турнир примет ее столица, соседняя Виктория.

В Ванкувере матчи пройдут на 19-тысячной «Роджерс Арене» — домашнем стадионе местных «Кэнакс» из Национальной хоккейной лиги. Тут пройдут поединки нашей группы А и все решающие матчи.

Семитысячный «Сейв-он-фудс Мемориал Центр» в Виктории примет поединки группы В, а также два четвертьфинала.

Ванкувер — 2,5-миллионный город с отличным уровнем жизни на Западном побережье Канады. Виктория же находится на острове Ванкувер в ста километрах от одноименного города через пролив Джорджия.

Здесь проживают почти пять миллионов жителей, город является самым теплым в Стране кленового листа (зимой нулевая температура и почти не бывает снега) и славится умопомрачительными по красоте парками.

Девиз Британской Колумбии — «Великолепие без заката». Можно не сомневаться, что в плане организации и атмосферы турнир пройдет на высшем уровне и станет незабываемым событием в жизни приехавших на него молодых хоккеистов.

Кто не поехал

Когда речь заходит о молодежных чемпионатах мира, всегда есть игроки, которые не добрались до турнира по причине выступлений на более высоком уровне. Таких в этом году немало — в практически каждой ведущей сборной.

Так, за США не выступит уже вовсю играющий за «Оттаву» Брэди Ткачак, Финляндия лишилась ведущего защитника Миро Хейсканена, который уже является основным игроком «Далласа», не случится второго молодежного ЧМ у нашего Андрея Свечникова, ныне забрасывающего за «Каролину», а талантливый чех Филип Хитил играет за «Рейнджерс».

Но главной потерей этого турнира станет, конечно же, отсутствие шведского суперперспективного защитника Расмуса Далина, который уже временами по-настоящему зажигает в составе «Баффало».

Главные звезды

Впрочем, и без тех, кого мы не увидим в эти дни в Ванкувере и Виктории, мировой молодежный форум будет напичкан суперзвездами.

Особое внимание стоит обратить, конечно же, на потенциальных первых номеров двух ближайших драфтов американца Джека Хьюза и канадца Алексиса Лафренье.

Хьюз является выходцем из очень хоккейной семьи, где на профессиональном уровне выступали и отец с матерью, а теперь к профессиональному хоккею идут еще и два брата Джека — старший и младший.

Собственно, старший — Куинн Хьюз — будет его партнером по команде и выбран как раз «Ванкувером» на драфте прошлого года под общим седьмым номером, крайне высоким для защитника. Интересно, что драфт-2019 пройдет, как и этот МЧМ, в Ванкувере.

Джек Хьюз играет в нападении, причем он предпочел программу подготовки юных американских хоккеистов USNTDP (по сути, юниорскую сборную страны) выступлениям в хоккейной лиге провинции Онтарио (OHL) и теперь близок к тому, чтобы побить юниорские рекорды самого Патрика Кейна!

Лафренье вообще родился в 2001 году и на драфт НХЛ выйдет только в 2020 году, где на данный момент ему не видно равных. В нынешнем сезоне юный хоккеист в составе «Римуски Ошеаник» в юниорской лиге Квебека (QMJHL) уже набрал 54 (17+34) очка в 31 матче!

Но на этой парочке список суперзвезд молодежного хоккея на турнире не заканчивается. Здесь и канадский капитан Максим Комтуа, его партнеры по атаке Коди Гласс и Баррет Хэйтон, защитник Эван Бушар...

Впрочем, у канадцев можно перечислять абсолютно весь состав, включая двух основных вратарей!

Куинн Хьюз является второй по яркости звездой американской команды и потенциальным элитным защитником НХЛ в будущем, у чехов выделяются Филип Задина, Мартин Нечас и уже отличившийся в игре с Швейцарией Мартин Каут.

Как всегда, очень сильный состав привезли шведы, хотя в этом году он и кажется не слишком сбалансированным. Впрочем, защитник Адам Боквист и форвард Эрик Браннстрем, задрафтованные «Чикаго» и «Вегасом», должны зажечь в любом случае.

В Финляндии выделяются главный конкурент Джека Хьюза за первый номер драфта Каапо Какко, талантливый форвард Расмус Купари, поигравший в «Йокерите» и «Нэшвилле» Эли Толванен, а также неожиданно отпущенный на турнир «Чикаго» защитник Хенри Йокихарью.

Да что там, даже в сборной Дании есть своя звезда. Речь о голкипере-гиганте Матсе Согаарде. Он вымахал уже на два метра ростом, а эксперты прочат ему первый раунд на ближайшем драфте. Что ж, уже сегодня сборная России испытает Согаарда на прочность.

С верой в Брагина и талант

Сборная России на молодежных чемпионатах мира — это в первую очередь ее главный тренер. Валерий «Камбэкович» Брагин стал известен на всю страну после легендарного МЧМ-2011, где наша молодежка отыгралась у финнов и шведов на последних минутах четвертьфинала и полуфинала, а в финале уступала Канаде после двух периодов со счетом 0:3, но выиграла — 5:3.

В той команде было много будущих звезд НХЛ — Евгений Кузнецов, Артемий Панарин, Владимир Тарасенко, Дмитрий Орлов...

После этого Брагин всегда брал с молодежной сборной медали, кроме последнего турнира (в прошлом году драматично уступили в четвертьфинале американцам — 2:4), но до золота уже не дотягивался.

При этом специалисте Россия всегда славится своим характером и компенсирует бойцовскими качествами традиционную нехватку (в сравнении с главными фаворитами) класса.

Однако в этом году у нас потрясающая команда. Капитан Клим Костин является одним из лучших проспектов «Сент-Луиса», Виталий Кравцов и Григорий Денисенко уже обладают достаточно богатым опытом игры в Континентальной хоккейной лиге, а защитник Александр Романов вообще является чуть ли не самым незаменимым не где-нибудь, а в ЦСКА, за который отыграл уже 28 матчей в нынешнем сезоне.

И отдельно стоит сказать о паре человек. Это, конечно, голкипер Даниил Тарасов, которого называют лучшим молодом вратарем мира, а также совсем юный, 17-летний форвард системы СКА Василий Подколзин.

Воспитанник московских «Белых Медведей» считается самым талантливым юниором России, а вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг даже назвал его новым Макдэвидом. Брагин очень редко берет на турнир 17-летних игроков, и Подколзин станет всего пятым таким хоккеистом.

Пока только не очень понятно, как Брагин уживется в тренерском штабе с новоиспеченным консультантом всех сборных страны Олегом Знарком, прилетевшим в составе нашей делегации в Канаду и даже проводящим часть тренировок команды!

Главные фавориты

Пожалуй, главным фаворитом сборная России на турнире не будет, но уходящий год был для наших молодежи и юниоров весьма удачным, а увенчала его долгожданная победа подопечных Брагина в молодежной Суперсерии с Канадой.

И все же именно «кленовые листья» снова главные претенденты на триумф. Родной лед, сумасшедший по качеству и балансу состав, где вообще не видно слабых мест, — эту сборную будет очень трудно остановить.

Пожалуй, ближе всех к этому, кажется, команда Финляндии, которая хлопнула канадцев в последнем контрольном матче — 5:2. Финны за последние пять лет дважды брали молодежный титул, что очень хорошо характеризует уровень развития молодежного хоккея в этой стране.

Впрочем, в плане систем все прекрасно и у США со Швецией, а Чехия вырастила весьма талантливое поколение после провала в начале 2010-х.

В общем, те же шесть привычных команд, включая, конечно, Россию, должны разыграть между собой медали, хотя поверить в чешское золото практически невозможно. Ну а Швейцария, Дания и Словакия будут стараться пощипать лидеров.

Сборная Казахстана, вышедшая в элиту взамен вылетевшей Белоруссии, будет осваиваться на новом для себя уровне и постарается сохранить прописку в высшем дивизионе, что сделать будет практически невозможно.

Новогодняя классика

Сборная России в группе А сразится с Данией, Чехией, Швейцарией и Канадой.

Датчанам будет очень тяжело, потому что они выйдут на лед против нашей сборной всего через сутки после порки от Канады, а вот затем уже наши в таком же режиме попадут на отдохнувших за два дня чехов.

Но главным блюдом группового этапа станет противостояние в новогоднюю ночь с канадцами, на которое уже сейчас настраиваются обе сборные.

Это будет действительно жаркий матч, в котором на кону будет стоять больше не место в группе, а собственный престиж.

Но для нас все же важнее не победить в нем (пусть и звучит крамольно), а сохранить эмоции на плей-офф. Правда, ничто так не окрыляет как виктория в самом принципиальном противостоянии мирового хоккея (во всех возрастных категориях).

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