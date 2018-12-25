«Непростой выбор»: Брагин назвал состав молодежки

25 декабря на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР) был опубликован список хоккеистов, которые остаются в составе сборной страны для поездки на молодежный чемпионат мира в канадский Ванкувер.

Реклама

Помимо получивших по ходу тренировочного лагеря поверждения нападающих Артема Николаева и Ивана Чеховича, расположение команды покинули защитники Даниил Валитов и Артем Волков, а так же форвард Александр Яремчук.

Опубликованный состав молодожки выглядит следующим образом.

Вратари: Петр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»);

Защитники: Александр Алексеев («Ред Дир»), Даниил Журавлев («Барс»), Евгений Калабушкин («СКА-Нева»), Илья Морозов («Сибирь»), Савелий Ольшанский («Зауралье»), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»), Дмитрий Саморуков («Гельф»);

Нападающие: Артем Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (все – «Локомотив»), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все – «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Клим Костин («Сан-Антонио»), Степан Старков («ХК Сочи»), Александр Хованов («Монктон»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн («Салават Юлаев»).

«В этом сезоне тренерскому штабу предстоял непростой выбор, так как конкуренция была достаточно высокая. Очень внимательно анализировали итоги каждого из проведенных в течение сезона турниров, и остановили выбор на этих хоккеистах. Да, в чем-то помешали травмы или другие причины, но в наших силах побороться за самые высокие места, — цитирует Брагина официальный сайт ФХР.

— Все соперники нами хорошо изучены, все данные у нас есть. 99-й год рождения впервые за шесть лет завоевал медали юниорского чемпионата мира, такой опыт очень важен. В ноябрьской серии против сборных канадских лиг тоже победили впервые с 2014 года, а этот турнир очень полезен в плане успешного приобретения международного опыта».

На данный момент в составе молодежной сборной России 25 хоккеистов, хотя на самом молодежном чемпионате мира смогут выступить максимум только 23 игрока.

Ранее Брагин уже рассказывал, что планирует помимо трех голкиперов использовать семь защитников и 13 форвардов, так что можно ожидать решения тренерского штаба отцепить еще по одному игроку обороны и нападения.

Одной из главных потерь для команды уже, конечно, стала травма Ивана Чеховича. Форвард выступает в нынешнем сезоне в юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL) и в составе «Бэ-Комо» набрал уже более 40 очков, забросив 20 шайб в регулярном чемпионате.

Особенно обидно, что задрафтованный в НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» хоккеист получил травму спины во время занятий со штангой в тренажерном зале.

Молодежная сборная России уже находится в Канаде, где готовится к турниру и в недавнем контрольном матче со счетом 4:1 одолела Швейцарию, с которой встретится и на групповом этапе.

Кроме того, подопечным Брагина предстоит в группе встретится со сборными Чехии, Дании и Канады, причем встреча с «кленовыми листьями» состоится, когда в России будет новогодняя ночь.

Напомним, что под руководством Валерия Брагина молодежная сборная России с Евгением Кузнецовым, Владимиром Тарасенко и Артемием Панариным в составе победила на мировом форуме в 2011 году, когда в четвертьфинале с финнами и в полуфинале со шведами спасалась в концовках, а в финале против Канады уступала со счетом 0:3 после двух периодов, но забросила пять безответных шайб в третьей 20-минутке.

Под руководством этого специалиста молодежка была второй на ЧМ-2012, а затем он ушел из сборной и следующие два года не работал с молодежкой, вернувшись в нее перед чемпионатом мира-2015. На нем, и на следующем турнире Россия была второй, а вот в прошлом году прервала свою семилетнюю медальную серию, уступив в драматичном четвертьфинале американцам (2:4).

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице сборной России по хоккею, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».