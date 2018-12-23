«Выучим новые четверные»: юниорки заставили Загитову замолчать

Ни для кого не была секретом сложность программ юниорок Этери Тутберидзе, но все равно поражение лидировавшей после короткой программы Алины Загитовой, в итоге оставшейся вообще без медалей и отказавшейся общаться с прессой, и — особенно — победа Анны Щербаковой, чисто исполнившей четверной лутц, стали сюрпризом.

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«Очень приятно было поехать на чемпионат России среди взрослых, но мысли были только о том, как откатать чисто. Прогнозов не делала. Подход ко всем соревнованиям одинаковый, и всегда задача стоит откатать чисто, а подготовка почти никак не меняется, — цитирует «Чемпионат» новоиспеченную чемпионку.

— Наверное, никаких эмоций после победы над чемпионкой мира и победительницей Олимпиады нет. Мне приятно, что я выполнила свою программу.

Почему российские юниорки такие сильные? Думаю, все зависит от работы. Главное — работать и работать. Нам очень помогает тренер, и все складывается в результат. Все благодаря тренерскому составу. Именно они помогают нам каждый день становиться сильнее».

Занявшая второе место с отставанием всего в 0,07 балла Александра Трусова, исполнившая четверной лутц, но упавшая в Саранске с четверного тулупа, рассказала, что второе место на ЧР-2018 станет для нее новой мотивацией.

«Я буду учить новые четверные — остался флип и риттбергер. Я сделаю для этого все возможное, нужно много работать, с каждым годом все больше и больше.

В короткой программе можно исполнять только тройной аксель, он тоже мне очень нужен. В юниорах даже аксель нельзя было в короткой делать».

Бронзовый призер чемпионата России Алена Косторная рассказала о различиях юниорского и взрослого катания, а также об эмоциях от преимущества над мировыми звездами.

«Конечно, тех, кто старше, обыгрывать приятно, это твои кумиры. По моему опыту, юниорское катание другое — там упор делается на прыжки, там девочки еще не оформились, им это легче дается, меньше страха повредиться, — рассказала ТАСС подопечная Тутберидзе, славящаяся как раз своей техникой катания.

— И так как они еще не сформировались, у юниорок более угловатое катание. У взрослых было больше времени, и они научились кататься плавно и грациозно».

«Я сейчас планирую отдохнуть, настроиться на позитив и на позитиве отпахать весь этот месяц, и к чемпионату Европы быть готовой на 100% и быть спокойной», – рассказала «Р-Спорту» ставшая четвертой и отобравшаяся в состав сборной России на взрослый чемпионат Европы Станислава Константинова.

Довольно критично, но вместе с тем позитивно оценила свое выступление занявшая пятое место в финале взрослого Гран-при, но в Саранске оставшаяся лишь шестой Софья Самодурова.

«Может быть концентрацию потеряла, но все равно я в шестерке – это круто.

Я вечером себя плохо чувствовала после короткой программы, пришла в номер, сходила на ужин, начало морозить. Но это не должно никак сказываться на прокате, и все-таки сейчас я испытываю удовлетворение от проделанной работы в сезоне», – рассказала спортсменка.

Прославленный российский фигурист, призер Олимпиады, а ныне хореограф Илья Авербух для «Спорт-Экспресса» оценил выступление в Саранске Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

«Думаю, что всех девочек немного загнали колоссально повышенным вниманием. Могу представить, какая сложная была обстановка на чемпионате России. На каждом спортсмене, особенно на лидерах, висит тяжелый груз ответственности, ведь вершину атакуют амбициозные юниорки», — отметил Авербух.

«Конечно, Загитова видит их каждый день на тренировках, но, так или иначе, на соревнованиях все чувствуется по-другому. К тому же, уровень техники, который показывают девочки, занимающие места с первого по десятое, такой, что на чемпионате мира и не снилось.

Наверное, у Алины просто случился психологический сбой и наложилась усталость из-за участия на этапах и в финале «Гран-при», это не могло не сказаться»,

— подчеркнул призер Игр-2002.

Сама же Загитова после неудачного проката не вышла в микст-зону и отказалась общаться с журналистами. При этом отбор на чемпионат Европы она прошла, в отличие от Медведевой, которая, заняв седьмое итоговое место, может рассчитывать на попадание в сборную России только решением тренерского совета.

«Женя всегда каталась более-менее ровно, но ошибки в короткой программе не позволили ей догонять в произвольной. Сейчас сложнее всего рассуждать, потому что у Медведевой сейчас наступит тяжелый период — ей надо не просто вернуться на уровень той Жени Медведевой, которую мы все знаем. Этого недостаточно для побед прямо сейчас.

Жене нужно кардинально прибавить в технической базе, разучить более трудные каскады, значительно усложнить свою программу, если она хочет побеждать. Это большой вызов, причем не только для Медведевой, но и для Загитовой в следующем году», — заключил Авербух.

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