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«WADA усвоило урок»: Россия вновь под угрозой отстранения

Глава USADA надеется на лишение прав РУСАДА

Экспертная группа WADA посетила Россию с целью получения данных из Московской лаборатории. Поездка оказалась неудачной: специалисты не смогли завершить работу из-за несертифицированного оборудования. Теперь глава американского отделения организации требует повторно лишить прав РУСАДА.

Пять специалистов Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с независимым экспертом доктором Хосе Антонио Паскуалем не смогли завершить работу в Московской лаборатории, которой ранее руководил Григорий Родченков, и получить доступ к оригиналу электронной базы данных (LIMS) – этот пункт является одним из ключевых условий восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Как говорится в заявлении пресс-службы WADA, группа экспертов получила доступ в лабораторию, а с российскими властями был достигнут прогресс по поводу извлечения и экспорта данных в одну из западных лабораторий, которая имеет аккредитацию WADA.

Препятствием к завершению миссии специалистов стало их собственное оборудование – оказалось, что оно должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

Примечательно, что этот вопрос не обсуждался в ходе первого визита экспертов WADA в Москву, который состоялся 28 ноября. Однако эксперты WADA готовы продолжить работу, если Россия оперативно решит вопрос с сертификацией ввезенного оборудования.

«Если Россия оперативно решит этот вопрос, то команда специалистов WADA готова приступить к полному извлечению данных», — сказано в сообщении организации.

Напомним, что 20 сентября исполком WADA принял решение в полном объеме восстановить РУСАДА в правах. Одним из условий стало четкое соблюдение сроков (до 31 декабря 2018 года) предоставления материалов Московской лаборатории, собранных с 2011 по 2015 год. Тогда глава организации Крейг Риди подчеркнул, что

если задача не будет выполнена в поставленные срок, то РУСАДА снова признают несоответствующим кодексу.

В сообщении WADA говорится, что, несмотря на прецедент с оборудованием, комиссия напишет официальный отчет о визите в Россию, который будет рассмотрен комитетом по соответствию 14-15 января 2019 года. По итогам заседания комитет направит свои рекомендации исполкому WADA.

Оперативно на ситуацию отреагировал глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт. По мнению функционера, российская сторона в очередной раз «пытается избежать ответственности» и должна быть лишена прав.

«Вот так сюрприз.

Кто-нибудь шокирован тем, что русские пытаются избежать ответственности?

Будем надеяться, что на этот раз WADA усвоило урок и лишит их статуса», — приводит слова Тайгарта Reuters.

Министр спорта России Павел Колобков ранее отмечал, что специалисты WADA планируют третий визит в Московскую лабораторию.

«До конца года мы должны получить официальное заявление WADA по поводу очередного визита независимых экспертов в Московскую антидопинговую лабораторию. Будет еще один визит экспертов», — заявил Колобков в интервью ТАСС.

Теперь WADA будет принимать решение по статусу РУСАДА на основании выполненной лишь частично первоначальной договоренности. Не надо лишний раз подчеркивать, что организация имеет право как отобрать лицензию у РУСАДА, так и достигнуть с российской стороной компромиссного решения. Например, WADA сможет отсрочить предоставление данных Московской лаборатории, поскольку формально Россия дала доступ специалистам комиссии к лаборатории.

Однако организация может принять и более жесткую позицию, ведь в решении от 20 сентября четко прописывались все условия и сроки.

В том случае, если РУСАДА в очередной раз будет лишено лицензии, то возникнет вопрос: почему российские функционеры, заинтересованные в сохранении восстановленного статуса РУСАДА, не предусмотрели лицензирования зарубежного оборудования?

При этом нельзя забывать, что одним из вариантов по-прежнему остается оперативное вмешательство и разрешение вопроса. Если Россия в сжатые сроки разберется с сертификацией техники специалистов WADA, то комиссия, как это сказано в заявлении пресс-службы организации, будет готова продолжить свою работу.

Необходимо также понимать, что полный доступ к данным Московской лаборатории и проверка подозрительных допинг-проб отечественных спортсменов совершенно наверняка будут иметь печальные последствия, среди которых — очередные расследования и обвинения.

Препятствие работе экспертов WADA, было оно спланировано или нет, в любом случае негативно скажется на сотрудничестве РУСАДА и WADA.

На недавней пресс-конференции президент России Владимир Путин, обсуждая допинговый скандал, отметил, что «мы сами в значительной степени виноваты в той ситуации с допингом».

«Значит, мы не смогли организовать должным образом работу. Но в этом как раз и заключается вина организаций, государственных структур, которые должны были делать это лучшим образом. Что касается того, избавились мы от этого или нет? Наверное, на 100 процентов нет», — отметил глава государства.

Слова Путина на фоне срыва важнейших договоренностей с WADA максимально точно отражают текущую ситуацию с разрешением допинга в России. Как уже было сказано, именно российская сторона заинтересована в сохранении статуса РУСАДА, соответственно, именно на отечественных организациях лежит ответственность за обеспечение всех необходимых условий для работы комиссии WADA.

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