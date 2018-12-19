«Написал заявление»: Мутко порвал со спортом

Виталий Мутко написал заявление об уходе с поста президента Российского футбольного союза (РФС). Это была последняя ниточка, которая, пусть и эфемерно, но связывала чиновника со спортом. Почему эфемерно?

Мутко еще 26 декабря 2017 года временно приостановил работу на этой должности

и передал бразды правления генеральному директору РФС Александру Алаеву, который стал исполняющим обязанности.

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Такое решение было принято во многом из-за подпорченной репутации чиновника в мире спорта — за месяц до этого Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил его в пособничестве допинговым махинациям во время зимней Олимпиады в Сочи — 2014 и пожизненно отстранил от Игр.

Мутко подал апелляцию на этот вердикт в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако решение по его делу до сих пор не принято. И за полгода до чемпионата мира функционер начал терять свои спортивные посты.

Вскоре после временного ухода из РФС, 4 января 2018 года, чиновник покинул пост главы оргкомитета чемпионата мира «Россия-2018» и был исключен из его Наблюдательного совета.

На его место был назначен Алексей Сорокин.

«Сорокин будет взаимодействовать с Международной федерацией футбола (ФИФА). Я же займусь координацией работы со стороны правительства», — говорил тогда Мутко в комментарии ТАСС.

Однако в марте 2018 года чиновник уступил свою должность координатора от правительства России по вопросам организации, подготовки и проведения мундиаля другому вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

Таким образом, бывший министр спорта больше не имел никакого отношения к домашнему мундиалю.

«ФИФА понимает решение Мутко, которое также было принято в интересах мундиаля, который пройдет в России.

ФИФА благодарит Мутко за столь ответственный шаг и выполненную к этому моменту работу по подготовке к чемпионату мира», — заявили тогда в главной управляющей организации мирового футбола.

В мае был сделан еще один решительный шаг на пути перевода чиновника из спорта в другую сферу.

Дмитрий Медведев предложил назначить Мутко вице-премьером по вопросам строительства.

«Есть одна интересная идея, которая появилась с учетом опыта и с учетом персональных характеристик. Мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами. Есть предложение по назначению вице-премьером Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он занялся вопросами строительства», — сказал премьер-министр в ходе встречи с фракцией «Единой России» в Государственной думе.

Президент Владимир Путин поддержал эту идею.

«Мы знаем, какая атака предпринималась на Мутко в связи с допинговым скандалом, и в этих условиях отправлять его на пенсию невозможно.

За годы его работы в качестве министра спорта, а затем и вице-премьером, немало сделано в этой сфере. Достаточно посмотреть, что и сколько построено в сфере спорта и физической культуры. Надо обращаться не к эмоциональным сторонам его деятельности, а к фактическим сторонам», — сказал глава государства во время «Прямой линии».

Так Мутко погрузился в сферу строительства, хотя еще формально оставался президентом Российского футбольного союза. Он и сам уже понимал, что вскоре ему придется окончательно попрощаться со спортом.

«Руководство страны предложило очень серьезный вызов для меня (назначив на пост вице-премьера по строительству. — «Газета.Ru»). Вопросы, связанные с развитием регионов, качеством жизни, социалкой... люди хотят жить комфортно.

Месяца через три-четыре вы меня не увидите. Но мы будем думать, что футбол всегда from my heart.

Я буду всегда с вами и буду смотреть боковым взглядом, что происходит в российском футболе», — обещал чиновник.

Вице-премьер России Ольга Голодец, которая теперь курирует вопросы спорта в стране, отметила значимость ухода Мутко с поста главы РФС.

«Принято важное решение, которое ляжет в основу дальнейшего развития футбола в нашей стране.

Хочется поблагодарить Виталия Леонтьевича Мутко за все те усилия, которые он предпринял для достижения результатов в отечественном футболе. Я надеюсь, что новый руководитель РФС, который будет избран на полностью свободном голосовании, поднимет футбол в России на новый уровень», — цитирует Голодец ТАСС.

Об уходе Мутко высказался и почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

«Это правильный поступок Виталия Леонтьевича. Около года футбол был без руководителя, что в значительной степени осложняло принятие крупных и оперативных вопросов.

Его наследие — огромное, прежде всего в вопросах инфраструктуры. Такого масштаба строительства не было никогда: это стадионы, базы, центры и тренировочные площадки. Конечно, погашение двухмиллиардного долга — тоже его заслуга, приобретение спонсоров, которые позволяли РФС эффективно решать вопросы».

Главным претендентом на пост главы российского футбола, по информации СМИ, является председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Дюков.

Выборы нового президента РФС будут проведены 22 февраля. 13 января — последняя дата подачи заявки.

Для выдвижения в кандидаты нужна поддержка минимум пяти членов исполкома организации.

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