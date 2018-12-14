Снова дома: Аршавин вернется в «Зенит»

Андрей Аршавин может вернуться в родной для него клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга после окончания профессиональной карьеры на одну из административных должностей.

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Как сообщил ФАН, вопрос об устройстве футболиста практически решен. Он может заступить на должность уже после Нового года. При этом пока неизвестно, какой деятельностью будет заниматься спортсмен.

Напомним, что последние три года один из лучших игроков в истории России провел в чемпионате Казахстана в составе «Кайрата», за который сыграл 84 матча в национальном первенстве, забив 24 мяча и сделав 34 передачи, а также провел 11 игр (2+1) в Кубке Казахстана и 13 встреч (4+2) в еврокубках.

В составе «Кайрата» Аршавин трижды стал серебряным призером чемпионата, дважды выиграл Кубок и один раз Суперкубок Казахстана.

В ноябре, по окончании очередного сезона в этой стране, клуб объявил о том, что нападающий покидает Казахстан, а сам 37-летний футболист заявил об окончании профессиональной карьеры.

Практически сразу появились слухи о том, что Аршавин может вернуться в «Зенит» в качестве игрока и провести в команде Сергея Семака вторую часть сезона-2018/19, но их синхронно опровергли и сам Андрей, и клуб из Северной столицы.

«Моя карьера уже закончена. Мне кажется, это уже все и так знают. Я объявлял. Слухи о возвращении? Эта информация исходила не от меня»,

– рассказал футболист, придя в телеэфир на «Матч ТВ».

«В клубе сильно удивлены этому сообщению, данному СМИ нужно еще раз проверить свой источник», – процитировало пресс-службу «Зенита» агентство «Р-Спорт».

Зато последний клуб в карьере яркого нападающего готов предложить ему административную должность официально, что подтвердил председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев.

«Мы договорились, что, если вдруг у него не будет никаких предложений, мы его всегда ждем в Казахстане. Предложим работу в академии, работу тренера», — цитирует Боранбаева Sports.kz.

Напомним, что Андрей Аршавин, являющийся воспитанником «Зенита», ярко дебютировал в команде в 19 лет в 2000 году при Юрии Морозове, который дал дорогу в большой футбол и многим другим воспитанникам сине-бело-голубых, включая Александра Кержакова, Игоря Денисова и Владимира Быстрова.

Аршавин быстро стал лидером и одним из символов «Зенита» и, завоевав в 2001 году бронзовые медали, а в 2003 году серебряные медали чемпионата России, в 2007 впервые выиграл вместе с родным клубом Российскую премьер-лигу.

Наиболее весомыми достижениями футболиста являются победа с «Зенитом» в Кубке УЕФА в сезоне-2007/08, а также бронзовая медаль Евро-2000, где именно Андрей был главной креативной и ударной силой национальной сборной под руководством Гуса Хиддинка.

В 2008 году форвард был продан в лондонский «Арсенал», где также ярко дебютировал, и в первый же сезон формил невероятный покер на «Энфилде» в сумасшедшем матче с «Ливерпулем» (4:4).

Проведя в Англии два с половиной неплохих сезона, затем Аршавин стал все реже попадать в состав и вернулся в «Зенит» по ходу чемпионата-11/12 в аренду, выиграв с командой свое второе российское чемпионство.

Окончательное возвращение в Санкт-Петербург случилось уже в сезоне-13/14, и Андрей снова примерил золотые медали чемпионата России – в третий и последний раз в своей карьере игрока.

После этого был не особенно яркий восьмиматчевый отрезок в краснодарской «Кубани», а затем вояж в Казахстан, где на протяжении трех лет Аршавин был одним из самых ярких футболистов «Кайрата» и всего чемпионата.

Например, в последнем сезоне именно он стал самым острым футболистом национального первенства, сделав в составе «Кайрата» 68 ключевых передач, 15 из которых стали голевыми.

Закончив профессиональную карьеру, Андрей вернулся в Санкт-Петербург и уже успел поучаствовать в предматчевой церемонии перед последним домашним матчем «Зенита» в осенне-зимнем отрезке сезона.

Перед началом поединка с казанским «Рубином» именно Аршавин вручил аргентинцу Себастьяну Дриусси приз лучшего игрока ноября в РПЛ.

Очевидно, что в «Зените» хотят видеть одну из своих главных легенд и едва ли не самого любимого болельщиками футболиста в клубе, а потому нет сомнений, что ему, как и другим легендам сине-бело-голубых, подберут административную должность по душе.

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