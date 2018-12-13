«Переливали кровь»: Родченков сдал Шипулина полиции

Новый допинговый скандал в биатлоне набирает обороты. За день до старта второго этапа Кубка мира в Хохфильцене полиция Австрии ворвалась в расположение сборной России во время ужина и обвинила десять представителей отечественной команды в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года.

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Как сообщила пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU), инициатором таких действий стала Центральная прокуратура Австрии по уголовным преследованиям за экономические преступления и коррупцию.

«Проводится предварительное расследование против пяти должностных лиц российской команды в связи с подозрениями по использованию запрещенных препаратов и/или методов.

Расследование проводится также и в отношении пяти спортсменов, связанных с нарушением антидопинговых правил. Обвиняемым была передана информация о расследовании в соответствии с уголовными процессами, принятыми на территории Австрии. Обыска и допросов не производилось», — гласит текст пресс-релиза.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подтвердил, что по делу уже началась следственная проверка, однако заверил, что это не помешает сборной выступить на соревнованиях.

«Получили уведомление о начале следственных действий! Однако команда стартует на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Посольство России проинформировано и приступило к работе, сигнал принят. Выделены специалисты», — приводит слова функционера «РИА Новости».

Также Драчев сообщил в своем инстаграме, что планирует завтра, 14 декабря, вылететь в Австрию, чтобы лично взять контроль над ситуацией.

Любопытно, что даже руководство биатлонного мира до сих пор не владеет полной информацией о том, из-за чего австрийские полицейские заподозрили россиян в употреблении допинга.

Глава IBU Олле Далин заявил, что пребывает в абсолютном неведении по поводу разразившегося скандала.

«У меня нет информации по этому делу. Я только на пути в Австрию из Швеции. Возможно, вечером я буду знать больше. Пока я не могу ничего сказать», — приводит комментарий функционера «СЭ».

В Австрии употребление допинга является уголовно наказуемым преступлением, за которое можно получить три года тюрьмы.

Так что местные правоохранительные органы вполне имеют право инициировать собственные расследования в обход управляющих организаций биатлона.

Но что возбудило у них подозрения? Официальная версия пока не озвучена, однако один из обвиняемых в допинге россиян Александр Логинов немного пролил свет на ситуацию.

«Вчера меня и не только меня обвинили в каких-то махинациях с переливаниями крови и еще с чем-то (конкретно нам ничего не сказали).

И все это в феврале 2017 года, когда я бегал всего два месяца. И самое интересное, что это все на основании [показаний] 100 каких-то опрошенных людей и лично Григория Родченкова.

Могу на 1000% сказать, что то, в чем меня обвиняют, — неправда. И хочу задать риторический вопрос: неужели русские спортсмены настолько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, чтобы заниматься тем, в чем нас обвиняют?» — написал Логинов в своем инстаграме.

К этому посту биатлонист прикрепил снимок протоколов допинг-тестов с марта 2016 года по март 2018-го, где все анализы были признаны отрицательными.

Выходит, что никакие антидопинговые лаборатории в течение двух лет не обнаруживали у Логинова запрещенных веществ. Однако австрийскую прокуратуру это не остановило. Остается только гадать, какие сведения предоставил стражам порядка информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Родченков.

Кроме Логинова, в «черный список» попали еще четыре спортсмена — Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Алексей Волков и Ирина Старых, которой сегодня, 13 декабря, предстоит еще бежать женский спринт на 7,5 км на фоне этих неоднозначных событий.

Из биатлонистов в данный момент присутствуют в Хохфильцене только Логинов, Гараничев и Старых. Источник ТАСС сообщил, что

полиция планирует допросить их сразу после первой гонки данного этапа Кубка мира — того самого женского спринта.

Также на территории Австрии, только в другом городе — Обертиллиахе — находится Шипулин. После затянувшегося отпуска он еще не вошел в состав основной команды и приводит себя в порядок на сборах. Однако, как сообщил в прямом эфире «Матч ТВ» известный комментатор Дмитрий Губерниев, правоохранительные органы добрались и до него, чтобы вручить «письмо счастья».

Когда будут допрашивать Шипулина, пока неизвестно. Сам биатлонист написал в своем инстаграме возмущенный пост о том, что подобные события подрывают его доверие к биатлону.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил лидера сборной России до Игр в Пхенчхане — 2018, сославшись на подозрения в допинге. При этом Шипулин за свою карьеру не сдал ни одну положительную пробу, и доказательств его вины до сих пор не было представлено.

«Я никогда в жизни не употреблял допинг. Я всегда добросовестно проходил все допинг-тесты и всегда был открыт для всех антидопинговых служб, — заверил спортсмен. — У меня нет никакого объяснения происходящему.

Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает мое доверие, как абсолютно чистого спортсмена, не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в целом».