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«Переливали кровь»: Родченков сдал Шипулина полиции

Австрийская полиция проведет допрос российских биатлонистов

Австрийская прокуратура обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене и начала расследование. Предполагается, что компрометирующие данные предоставил Григорий Родченков. Один из подозреваемых Антон Шипулин назвал происходящее «охотой на ведьм», а Александр Логинов выложил протокол своих допинг-тестов за последние два года, которые являются сплошь отрицательными.

Новый допинговый скандал в биатлоне набирает обороты. За день до старта второго этапа Кубка мира в Хохфильцене полиция Австрии ворвалась в расположение сборной России во время ужина и обвинила десять представителей отечественной команды в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года.

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Как сообщила пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU), инициатором таких действий стала Центральная прокуратура Австрии по уголовным преследованиям за экономические преступления и коррупцию.

«Проводится предварительное расследование против пяти должностных лиц российской команды в связи с подозрениями по использованию запрещенных препаратов и/или методов.

Расследование проводится также и в отношении пяти спортсменов, связанных с нарушением антидопинговых правил. Обвиняемым была передана информация о расследовании в соответствии с уголовными процессами, принятыми на территории Австрии. Обыска и допросов не производилось», — гласит текст пресс-релиза.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подтвердил, что по делу уже началась следственная проверка, однако заверил, что это не помешает сборной выступить на соревнованиях.

«Получили уведомление о начале следственных действий! Однако команда стартует на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Посольство России проинформировано и приступило к работе, сигнал принят. Выделены специалисты», — приводит слова функционера «РИА Новости».

Также Драчев сообщил в своем инстаграме, что планирует завтра, 14 декабря, вылететь в Австрию, чтобы лично взять контроль над ситуацией.

Любопытно, что даже руководство биатлонного мира до сих пор не владеет полной информацией о том, из-за чего австрийские полицейские заподозрили россиян в употреблении допинга.

Глава IBU Олле Далин заявил, что пребывает в абсолютном неведении по поводу разразившегося скандала.

«У меня нет информации по этому делу. Я только на пути в Австрию из Швеции. Возможно, вечером я буду знать больше. Пока я не могу ничего сказать», — приводит комментарий функционера «СЭ».

В Австрии употребление допинга является уголовно наказуемым преступлением, за которое можно получить три года тюрьмы.

Так что местные правоохранительные органы вполне имеют право инициировать собственные расследования в обход управляющих организаций биатлона.

Но что возбудило у них подозрения? Официальная версия пока не озвучена, однако один из обвиняемых в допинге россиян Александр Логинов немного пролил свет на ситуацию.

«Вчера меня и не только меня обвинили в каких-то махинациях с переливаниями крови и еще с чем-то (конкретно нам ничего не сказали).

И все это в феврале 2017 года, когда я бегал всего два месяца. И самое интересное, что это все на основании [показаний] 100 каких-то опрошенных людей и лично Григория Родченкова.

Могу на 1000% сказать, что то, в чем меня обвиняют, — неправда. И хочу задать риторический вопрос: неужели русские спортсмены настолько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, чтобы заниматься тем, в чем нас обвиняют?» — написал Логинов в своем инстаграме.

К этому посту биатлонист прикрепил снимок протоколов допинг-тестов с марта 2016 года по март 2018-го, где все анализы были признаны отрицательными.

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Я хотел выложить ещё вчера, но почему-то сотрудники прокуратуры очень просили не выкладывать это в сми. Видимо для того что бы современному русскому спортсмену бегать, уже не достаточно сдавать допинг тесты. Я уже был в плохой ситуации за то чего не делал, и вчера меня и не только меня, обвиняют в каких то махинациях с переливаниями крови и еще с чем то( конкретно нам не чего не сказали). И всё это в феврале 2017 года, когда я бегал всего 2 месяца. И самое интересное, что это всё на основании 100 каких то опрошенных людей и лично Родченкова. Могу на 1000% сказать, что в чём меня обвиняют не правда, и хочу задать риторический вопрос- не ужели Русские спортсмены на столько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, что бы заниматься тем в чём нас обвиняют!?

Публикация от Александр (@aleksandr_loginov)

Выходит, что никакие антидопинговые лаборатории в течение двух лет не обнаруживали у Логинова запрещенных веществ. Однако австрийскую прокуратуру это не остановило. Остается только гадать, какие сведения предоставил стражам порядка информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Родченков.

Кроме Логинова, в «черный список» попали еще четыре спортсмена — Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Алексей Волков и Ирина Старых, которой сегодня, 13 декабря, предстоит еще бежать женский спринт на 7,5 км на фоне этих неоднозначных событий.

Из биатлонистов в данный момент присутствуют в Хохфильцене только Логинов, Гараничев и Старых. Источник ТАСС сообщил, что

полиция планирует допросить их сразу после первой гонки данного этапа Кубка мира — того самого женского спринта.

Также на территории Австрии, только в другом городе — Обертиллиахе — находится Шипулин. После затянувшегося отпуска он еще не вошел в состав основной команды и приводит себя в порядок на сборах. Однако, как сообщил в прямом эфире «Матч ТВ» известный комментатор Дмитрий Губерниев, правоохранительные органы добрались и до него, чтобы вручить «письмо счастья».

Когда будут допрашивать Шипулина, пока неизвестно. Сам биатлонист написал в своем инстаграме возмущенный пост о том, что подобные события подрывают его доверие к биатлону.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил лидера сборной России до Игр в Пхенчхане — 2018, сославшись на подозрения в допинге. При этом Шипулин за свою карьеру не сдал ни одну положительную пробу, и доказательств его вины до сих пор не было представлено.

«Я никогда в жизни не употреблял допинг. Я всегда добросовестно проходил все допинг-тесты и всегда был открыт для всех антидопинговых служб, — заверил спортсмен. — У меня нет никакого объяснения происходящему.

Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает мое доверие, как абсолютно чистого спортсмена, не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в целом».

Помимо биатлонистов, в нарушении антидопинговых правил обвиняются бывший главный тренер сборной России Александр Касперович, врачи Артем Крынцилов, Александр Селявкин и Евгений Шутов, а также массажист Дмитрий Топычканов.

Из них ситуацию пока прокомментировал только Касперович, который выразил уверенность в своей невиновности и заявил, что готов прилететь в Австрию за счет местной полиции, если ему предоставят адекватное обоснование происходящего.

Официальный ответ российских властей на эту ситуацию прозвучал на брифинге Министерства иностранных дел.

«Наша реакция не заставит себя долго ждать. Честно говоря, немножко диковаты сообщения из Австрии о том, что представители австрийской полиции ночью прибыли в расположение сборной России и вручили уведомление,

адресованное ряду наших ведущих спортсменов, с обвинениями в употреблении допинга и так далее, — приводит «РИА Новости» слова главы пресс-службы МИДа Марии Захаровой. — Я, честно говоря, не очень понимаю, что возрождается такое в Европе, какие традиции вдруг начали проявляться на европейской земле, чтобы ночью врываться к спортсменам накануне важных спортивных мероприятий и создавать странную, дестабилизирующую и угнетающую для спортсменов атмосферу угроз, недоверия».

Также ситуацию прокомментировал зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

«Это, конечно, вообще не дело полиции. У нас нет информации о предпосылках к каким-либо уголовным действиям.

Скорее всего, это продолжение той политики, которую мы наблюдали раньше и перед чемпионатом мира по футболу, и перед другими соревнованиями. Это оказание давления на разные государственные структуры для решения своих задач.

Нужно подключить грамотных юристов, чтобы пресекать подобные действия», — приводит слова чиновника RT.

В посольстве России в Австрии сообщили, что представитель ведомства уже отправился в Хохфильцен для поддержки обвиненных биатлонистов.

«Мы находимся в контакте и с нашей сборной, и с министерством спорта России. Наш представитель выехал в Хохфильцен, чтобы оказывать необходимое содействие на месте.

Запросили в генеральной прокуратуре Австрии официальную информацию по вчерашним событиям и связались с руководством МВД Австрии. Какие-либо выводы или комментарии делать преждевременно. Разбираемся в ситуации», — рассказали в посольстве.

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова предположила, что действия австрийской прокуратуры могут быть лишь устрашающим приемом.

«Это может просто дядя с улицы прийти, сказать, что он из полиции. Так, напугать русских на всякий случай.

У меня вопрос, почему полиция предъявляет нарушение антидопинговых прав? Надо смотреть австрийское законодательство, что у них является точно нарушением антидопинговых правил. Если у тебя нашли шприцы, ты уже?

Или к любому человеку может прийти полиция и дальше выявлять, является ли это нарушением антидопинговых правил или нет? Под стражу заключить, а потом выяснить, что все хорошо, и отпустить. Очень странно. Или кто-то специально это сделал, розыгрыш такой», — приводит слова Журовой НСН.

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