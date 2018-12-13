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«Чалов уничтожил дух «Реала»: что пишут испанцы о разгроме

«Реал» запомнит унижение от ЦСКА»: что пишут в Испании о разгроме

Московский ЦСКА разгромил мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» в матче группового этапа Лиги чемпионов (3:0). Это поражение стало самым крупным в истории «королевского клуба» в рамках еврокубков на своем поле. После встречи испанские СМИ расхвалили игру Федора Чалова, уничтожили «Реал» за безынициативность и предположили, как это поражение скажется на моральном духе и престиже мадридцев.

Московский ЦСКА разгромил на выезде мадридский «Реал» (3:0) в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов и нанес «сливочным» самое крупное домашнее поражение в еврокубках за всю историю существования «королевского клуба».

Эта победа над испанским грандом стала для армейцев уже второй в европейской кампании сезона-2018/19: в Москве на стадионе «Лужники» они также одолели «сливочных» — только с более скромным счетом 1:0.

Жаль, но два этих триумфа не помогли красно-синим квалифицироваться хотя бы в Лигу Европы: при равенстве очков они уступили чешской «Виктории» по личным встречам и финишировали на последнем месте в группе.

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Тем не менее для «Реала», который завершил групповой этап на первом месте, это поражение стало сильным ударом по самолюбию. Испанские СМИ буквально разобрали «королевский клуб» на части, обсуждая прошедшую игру.

Главный редактор спортивной газеты AS Альфредо Реланьо написал колонку с заголовком «Удар по престижу «Мадрида».

«Это поражение ничего не изменило в турнирной таблице: «Реал» уже обеспечил себе первое место в группе, и даже для ЦСКА эта победа оказалась бесполезна, поскольку три очка «Виктории» в матче против «Ромы» оставили его на четвертом месте.

Однако у москвичей останется восторг от этого результата, который они уже никогда не забудут, в то время как «Реал» будет вспоминать унижение от ужаснейшего матча в своем самом любимом турнире».

Это было все равно что разбить памятный сервиз бабушки и дедушки. Неудовлетворительную оценку можно поставить почти всему второму составу «сливочных», который недавно блистал в игре Кубка Испании с «Мелильей», но против ЦСКА провел плохой и бессодержательный матч, даже не разозлившись как следует, чтобы сделать счет более-менее приличным.

«Реал» начал неплохо, но его моменты быстро закончились, а ЦСКА дал мощный ответ.

Армейцы играли хорошо, развивали атаки в нужном темпе, при этом соорудив надежную конструкцию в обороне и действуя в целом без лишней агрессии.

Такая игра позволила им сделать счет 2:0 в свою пользу уже к перерыву. Но дальше было хуже. Мы ждали от «Реала» чувства жгучего стыда и мгновенной реакции на происходящее, учитывая, что на поле находились запасные, которым нужно сражаться за свое будущее. Но ничего не случилось.

Второй тайм стал отображением абсолютной вялости «Реала». Так что неудивительно, что он проиграл 0:3», —

заключил Реланьо.

Обозреватель AS Луис Ньето также высказался по ситуации в заметке с красноречивым названием «Клякса в истории».

«Это был кошмар накануне Рождества. Матч, в котором должны были получить практику запасные, закончился поражением,

не сыгравшим роль в турнирном положении, однако ударившим психологически, — болельщики снова ненавидят Иско и боятся за Гарета Бэйла.

Сантьяго Солари пытался выпускать игроков основного состава — того же Бэйла, Тони Крооса, Даниэля Карвахаля… Но они не смогли привести в порядок ни команду, ни атмосферу на стадионе.

А ведь ЦСКА даже не пробился в Лигу Европы, несмотря на третий гол в ворота «Реала».

Известный в медийном пространстве Испании болельщик «Реала» Томас Ронсеро совершенно не стеснялся в выражениях, описывая на страницах AS свой гнев после поражения.

«Реал» уже 929 дней подряд не снимает с себя корону победителя Лиги чемпионов. Это называется творить историю. Однако есть множество способов вычеркнуть себя из славной летописи — например, потерпев худшее поражение в истории на глазах у своих болельщиков, которые не заслуживали такого вечера.

Счет 0:3 вызывает чувство стыда, разочаровывает, раздражает — подберите в словаре любое слово. И ошибаются те, кто говорят, будто этот матч ничего не значил. Когда звучит гимн Лиги чемпионов и «Реал» выходит на поле, уже не до шуток. Меня разбирает ярость.

Это поражение запятнало историю и честь лучшего клуба всех времен.

Болельщики были чрезвычайно расстроены. Эти люди, конечно, сносят все, что творит клуб, однако и у терпения есть свои пределы. Хватит уже».

В газете Marca более спокойно восприняли случившееся. На своем сайте журналисты даже отдельно разместили видео первого гола ЦСКА в ворота «Реала» — Федор Чалов красиво закрутил в левый угол ворот, а Тибо Куртуа не дотянулся.

«Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов (ему всего 20 лет) провел этот удивительный гол на 37-й минуте. С этого начался исторический разгром от российского клуба на «Сантьяго Бернабеу», — гласит подпись к видеоролику.

Тем не менее и в этом издании не обошлись без заслуженной критики в сторону «сливочных». Хосе Феликс Диас выпустил статью с названием «Оплеуха по моральному состоянию «Реала».

«После 15 минут хорошего футбола и около пяти явных моментов в исполнении «Реала» Чалов забил мяч и разрушил моральный дух мадридцев, сломив их сопротивление.

После этого «сливочные» буквально выстелили красную дорожку для московской команды, и та продолжила забивать под свист местных болельщиков, которые перестали верить в «королевский клуб».

После гола Чалова не последовало никакого ответа, не было никаких признаков того, что «Реал» может вернуться в игру. Несмотря на выход из группы Лиги чемпионов с первого места, мадридисты остались недовольны — они не терпят подобных оскорблений, как то, что нанес им ЦСКА».

В каталонском издании Mundo Deportivo, вопреки ожиданиям, тон статьи оказался довольно сдержанным. Громким оказался лишь заголовок «ЦСКА лишил «Реал» клубных цветов на Бернабеу», однако в самом тексте злорадства почти не ощущалось. Видимо, репортер Мануэль Брунья решил не добивать окончательно и так лежащего соперника.

«До 37-й минуты ЦСКА не показал абсолютно ничего, несмотря на то что боролся за выход в Лигу Европы. «Реал» контролировал ход встречи, создавал хорошие моменты

— особенно Марко Асенсио, который однажды попал в каркас ворот. Казалось, что «сливочные» неизбежно победят, однако на 37-й минуте Чалов забил после удачных действий Арнора Сигурдссона.

Армейцы воспользовались пассивностью «Реала» в обороне. То же самое произошло на 43-й минуте, когда забивал Георгий Щенников.

Во втором тайме ЦСКА закрылся в защите, ожидая очередного провала мадридцев, чтобы укрепить свое преимущество в счете. И «Реал» допустил ошибку на 73-й минуте — Сигурдссон довел дело до разгрома».

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