Мимо чемпионата: Туктамышева попала в больницу

Неутешительные новости приходят из мира фигурного катания. Бронзовый призер финала Гран-при Елизавета Туктамышева будет вынуждена пропустить чемпионат России из-за серьезной болезни. Спортсменка была экстренно госпитализирована в больницу из-за воспаления легких. Об этом сообщил ее тренер Алексей Мишин.

«Она госпитализирована с воспалением легких на две недели»,

— цитирует специалиста ТАСС.

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Национальное первенство пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря. По итогам соревнований будет сформирована заявка сборной России на чемпионат Европы и Кубок мира, куда гарантированно попадут только фигуристки, занявшие первое и второе места. Однако в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) подчеркнули, что включение Туктамышевой в состав национальной команды даже в случае пропуска чемпионата России не исключено.

Решение об участии 21-летней фигуристки примет тренерский совет.

Сама же Туктамышева оказалась шокирована, заболев за неделю до начала важнейшего турнира.

«Жаль, что так получается, не знаю, как это произошло», — приводит слова фигуристки ТАСС.

Чуть ранее Туктамышева пожаловалась на состояние своего здоровья, выложив в Instagram Stories фотографию с градусником, на котором указана температура тела 38,5 градусов по Цельсию.

«Ушной градусник показывает на две-три десятых больше, но это не сильно спасает… Подготовка к чемпионату России идет полным ходом. Класс», — написала она.

Сожаление в связи с заболеванием Туктамышевой выразил президент ФФККР Александр Горшков, который также понадеялся на скорейшее выздоровление фигуристки.

«К сожалению, Лиза заболела, очень жаль. Мы все желаем ей скорейшего выздоровления», — сказал глава Федерации.

Туктамышева живет и тренируется в Санкт-Петербурге, а также поддерживает местный футбольный клуб «Зенит». Пресс-служба сине-бело-голубых не осталась в стороне и поддержала спортсменку.

«Выздоравливай, Лиза!» — написано в твиттере «Зенита».

В текущем сезоне Туктамышева демонстрирует один из лучших результатов в своей карьере. На этапе Гран-при в Канаде она заняла первое место, опередив японку Мако Ямашиту и свою соотечественницу Евгению Медведеву, а на этапе в японской Хиросиме завоевала бронзу, уступив представительницам Страны восходящего солнца Рике Кихире и Сатоко Мияхаре.

В финале Гран-при Туктамышева также заняла только третье место, проиграв Кихире и олимпийской чемпионке Пхенчхана Алине Загитовой.

В общем зачете 21-летняя фигуристка располагается на четвертой строчке.

Перед началом сезона Туктамышева сумела восстановить в своей программе сложнейший прыжок во взрослом женском одиночном катании — тройной аксель. Помимо россиянки данный элемент использует только победительница финала Гран-при Рика Кихира.

Grand Prix 2018 = 46 days, 58k kilometers, 3 podiums, 1 win. Total satisfaction pic.twitter.com/E6W8VQyz0S — Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 11 декабря 2018 г.

Сама же Елизавета, несмотря на то, что проиграла 16-летним соперницам, выразила удовлетворенность своим выступлением на прошедшем Гран-при.

«Наверное, меня можно назвать представителем старой школы в том смысле, что, когда я росла и развивалась как спортсменка, во главе угла стояли прыжки и только потом все остальное. Я ведь довольно рано выбилась на взрослый уровень, успешно там выступала, то есть, того, что умею делать на льду, мне всегда хватало.

Конечно же, мы пытаемся сейчас наработать более компонентное катание, но мне гораздо сложнее это сделать, нежели более юным девочкам. Мне, наоборот, нравится, что в женском катании сейчас такая высокая конкуренция и я ее выдерживаю.

Мне приятно, что в финале Гран-при я самая возрастная спортсменка. Мне это льстит», — цитирует Туктамышеву «РИА Новости».

В своей карьере подопечная Алексея Мишина стала чемпионкой мира 2015 года, а также завоевала золотую и серебряную медали на континентальных первенствах. Также в ее активе серебро командного чемпионата мира, который состоялся в Токио в 2015 году.

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