Мимо чемпионата: Туктамышева попала в больницу

Курсы валют$ 66.36 (+0.01) 75.35 (+0.253)
Москва: -1°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига чемпионов
20:55
Галатасарай Порту
2:3
закончен
20:55
Шальке-04 Локомотив М
1:0
закончен
23:00
Брюгге Атлетико М
0:0
закончен
23:00
Монако Боруссия Д
0:2
закончен
23:00
Барселона Тоттенхэм Хотспур
1:1
закончен
23:00
Интер М ПСВ Эйндховен
1:1
закончен
23:00
Ливерпуль Наполи
1:0
закончен
23:00
Црвена Звезда ПСЖ
1:4
закончен
Юношеская лига УЕФА
16:00
Шальке-04 U19 Локомотив М U19
1:4
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
19:30
Динамо МСеверсталь
3:1
закончен
19:30
ЙокеритСалават Юлаев
2:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВанкувер Кэнакс
2:3
закончен
03:00
Каролина ХаррикейнзТоронто Мэйпл Лифс
1:4
закончен
03:00
Баффало СэйбрзЛос-Анджелес Кингз
4:3 (ОТ)
закончен
03:00
Бостон БрюинзАризона Койотс
4:3
закончен
03:30
Вашингтон КэпиталзДетройт Ред Уингз
6:2
закончен
04:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
6:3
закончен
04:00
Миннесота УайлдМонреаль Канадиенс
7:1
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзОттава Сенаторз
3:1
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзФлорида Пантерз
4:3
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшЭдмонтон Ойлерз
4:6
закончен
Еврокубок
20:00
Тофаш Лимож
92:98
закончен
20:30
Ратиофарм Ульм Андорра
88:80
закончен
22:30
Ассеко Альба
64:76
закончен
22:30
АСВЕЛ Партизан
75:78
закончен
22:30
Валенсия Зенит
97:89
закончен
22:30
Ауксилиум Торино Ритас
96:101
закончен
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Хьюстон РокетсПортленд Трэйл Блэйзерс
111:103
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсФиникс Санз
111:86
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсТоронто Рэпторс
99:123
закончен
Лига чемпионов
20:55
Реал Мадрид ЦСКА
не начался
20:55
Виктория Пльзень Рома
не начался
23:00
Аякс Бавария
не начался
23:00
Бенфика АЕК Афины
не начался
23:00
Шахтёр Д Лион
не начался
23:00
Манчестер Сити Хоффенхайм
не начался
23:00
Янг Бойз Ювентус
не начался
23:00
Валенсия Манчестер Юнайтед
не начался
Юношеская лига УЕФА
17:00
Реал Мадрид U19 ЦСКА U19
2:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Куньлунь Ред СтарБарыс
1:4
закончен
20:30
СлованДинамо Р
0:0
1 период
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк АйлендерсВегас Голден Найтс
не начался
04:00
Чикаго БлэкхоуксПиттсбург Пингвинз
не начался
04:30
Калгари ФлэймзФиладельфия Флайерз
не начался
06:00
Анахайм ДаксДаллас Старз
не начался
Еврокубок
19:00
УНИКС Уникаха
76:71
4 четверть
20:00
Локомотив-Кубань Цедевита
31:21
2 четверть
20:00
Тюрк Телеком Доломити Энергия
online
21:00
Црвена Звезда Брешия
не начался
21:00
Морнар Фрапорт Скайлайнерс
не начался
21:45
Монако Галатасарай
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсБостон Селтикс
не начался
03:00
Филадельфия СиксерсБруклин Нетс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсДетройт Пистонс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансОклахома-Сити Тандер
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:30
Даллас МавериксАтланта Хоукс
не начался
05:00
Юта ДжазМайами Хит
не начался
06:00
Сакраменто КингзМиннесота Тимбервулвз
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзТоронто Рэпторс
не начался
Лига Европы
20:55
Вильярреал Спартак М
не начался
20:55
Рапид В Рейнджерс
не начался
20:55
Севилья Краснодар
не начался
20:55
Акхисар Беледиеспор Стандард
не начался
20:55
Марсель Аполлон Л
не начался
20:55
Лацио Айнтрахт Ф
не начался
20:55
Ренн Астана
не начался
20:55
Динамо К Яблонец
не начался
20:55
Бешикташ Мальмё
не начался
20:55
Генк Сарпсборг 08
не начался
20:55
ПАОК БАТЭ
не начался
20:55
Види Челси
не начался
23:00
АЕК Ларнака Байер
не начался
23:00
Лудогорец Цюрих
не начался
23:00
РБ Лейпциг Русенборг
не начался
23:00
Селтик Ред Булл Зальцбург
не начался
23:00
Копенгаген Бордо
не начался
23:00
Славия П Зенит
не начался
23:00
Спартак Тр Фенербахче
не начался
23:00
Динамо З Андерлехт
не начался
23:00
Спортинг Ворскла
не начался
23:00
Арсенал Карабах
не начался
23:00
Дюделанж Бетис
не начался
23:00
Олимпиакос Милан
не начался
Еврохоккейтур
18:45
ШвецияРоссия
не начался
19:30
ФинляндияЧехия
не начался
18:45
ШвецияРоссия
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзАризона Койотс
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсКаролина Харрикейнз
не начался
04:00
Виннипег ДжетсЭдмонтон Ойлерз
не начался
04:00
Миннесота УайлдФлорида Пантерз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзВанкувер Кэнакс
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксДаллас Старз
не начался
Евролига
19:45
Олимпиакос Анадолу Эфес
не начался
20:00
ЦСКА Химки
не начался
21:30
Фенербахче Олимпия Милан
не начался
22:05
Маккаби Т-А Баскония
не начался
23:00
Реал Мадрид Барселона
не начался
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:30
Орландо МэджикЧикаго Буллз
не начался
06:30
Финикс СанзДаллас Маверикс
не начался
Мимо чемпионата: Туктамышева попала в больницу

Туктамышеву госпитализировали в больницу из-за воспаления легких

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева экстренно госпитализирована из-за воспаления легких. В больнице 21-летняя спортсменка проведет две недели. Таким образом, она пропустит чемпионат России, который пройдет в Саранске.

Неутешительные новости приходят из мира фигурного катания. Бронзовый призер финала Гран-при Елизавета Туктамышева будет вынуждена пропустить чемпионат России из-за серьезной болезни. Спортсменка была экстренно госпитализирована в больницу из-за воспаления легких. Об этом сообщил ее тренер Алексей Мишин.

«Она госпитализирована с воспалением легких на две недели»,

— цитирует специалиста ТАСС.

Реклама

Национальное первенство пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря. По итогам соревнований будет сформирована заявка сборной России на чемпионат Европы и Кубок мира, куда гарантированно попадут только фигуристки, занявшие первое и второе места. Однако в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) подчеркнули, что включение Туктамышевой в состав национальной команды даже в случае пропуска чемпионата России не исключено.

Решение об участии 21-летней фигуристки примет тренерский совет.

Сама же Туктамышева оказалась шокирована, заболев за неделю до начала важнейшего турнира.

«Жаль, что так получается, не знаю, как это произошло», — приводит слова фигуристки ТАСС.

Чуть ранее Туктамышева пожаловалась на состояние своего здоровья, выложив в Instagram Stories фотографию с градусником, на котором указана температура тела 38,5 градусов по Цельсию.

«Ушной градусник показывает на две-три десятых больше, но это не сильно спасает… Подготовка к чемпионату России идет полным ходом. Класс», — написала она.

Сожаление в связи с заболеванием Туктамышевой выразил президент ФФККР Александр Горшков, который также понадеялся на скорейшее выздоровление фигуристки.

«К сожалению, Лиза заболела, очень жаль. Мы все желаем ей скорейшего выздоровления», — сказал глава Федерации.

Туктамышева живет и тренируется в Санкт-Петербурге, а также поддерживает местный футбольный клуб «Зенит». Пресс-служба сине-бело-голубых не осталась в стороне и поддержала спортсменку.

«Выздоравливай, Лиза!» — написано в твиттере «Зенита».

В текущем сезоне Туктамышева демонстрирует один из лучших результатов в своей карьере. На этапе Гран-при в Канаде она заняла первое место, опередив японку Мако Ямашиту и свою соотечественницу Евгению Медведеву, а на этапе в японской Хиросиме завоевала бронзу, уступив представительницам Страны восходящего солнца Рике Кихире и Сатоко Мияхаре.

В финале Гран-при Туктамышева также заняла только третье место, проиграв Кихире и олимпийской чемпионке Пхенчхана Алине Загитовой.

В общем зачете 21-летняя фигуристка располагается на четвертой строчке.

Перед началом сезона Туктамышева сумела восстановить в своей программе сложнейший прыжок во взрослом женском одиночном катании — тройной аксель. Помимо россиянки данный элемент использует только победительница финала Гран-при Рика Кихира.

Сама же Елизавета, несмотря на то, что проиграла 16-летним соперницам, выразила удовлетворенность своим выступлением на прошедшем Гран-при.

«Наверное, меня можно назвать представителем старой школы в том смысле, что, когда я росла и развивалась как спортсменка, во главе угла стояли прыжки и только потом все остальное. Я ведь довольно рано выбилась на взрослый уровень, успешно там выступала, то есть, того, что умею делать на льду, мне всегда хватало.

Конечно же, мы пытаемся сейчас наработать более компонентное катание, но мне гораздо сложнее это сделать, нежели более юным девочкам. Мне, наоборот, нравится, что в женском катании сейчас такая высокая конкуренция и я ее выдерживаю.

Мне приятно, что в финале Гран-при я самая возрастная спортсменка. Мне это льстит», — цитирует Туктамышеву «РИА Новости».

В своей карьере подопечная Алексея Мишина стала чемпионкой мира 2015 года, а также завоевала золотую и серебряную медали на континентальных первенствах. Также в ее активе серебро командного чемпионата мира, который состоялся в Токио в 2015 году.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».