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«Let me speak from my heart»: Мутко — 60

Бывшему министру спорта Виталию Мутко исполняется 60 лет

8 декабря 60 лет исполняется едва ли не самому известному в мире российскому спортивному чиновнику и политику Виталию Мутко. Многолетний президент Российского футбольного союза и в прошлом министр спорта внес большой вклад в развитие отечественного спорта, хотя при этом имеет очень неоднозначную репутацию среди болельщиков.

Свою политическую карьеру Мутко начал в секретариате ВЛКСМ Речного училища, где обучался, пройдя путь до главы администрации Кировского района ставшего родившемуся в Краснодарском крае будущему министру спорта и президенту Российского футбольного союза (РФС) родным Санкт-Петербурга.

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После развала Советского Союза Мутко вошел в правительство Северной столицы и был заместителем мэра города Анатолия Собчака. Когда тот в 1996 году потерпел поражение на выборах губернатора Ленинградской области, Мутко ушел из администрации города.

Возможно, именно это привело его в футбол и связало со спортом на вот уже двадцать с лишним лет, позволив сделать головокружительную и вместе с тем неоднозначную карьеру.

В 1997 году Мутко возглавил в качестве президента санкт-петербургский «Зенит» и пробыл на этом посту до 2003 года.

За время его управления клубом сине-бело-голубые превратились из только что вышедшей в высшую лигу российского футбола команды в мощную силу, которая постоянно участвует в борьбе за призовые места в чемпионате страны.

Этот пост функционер покинул осенью 2003 года, когда стал представителем правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации.

Также Мутко был членом Комитета по делам Федерации и региональной политике, председателем Комиссии по делам молодежи и спорта и членом Комиссии по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации.

При этом Виталий Леонтьевич никогда не переставал пристально следить за российским футболом и 2 апреля 2005 года на эпохальных выборах президента Российского футбольного союза, проведенных на внеочередной конференции организации, сменил на этом посту, казалось, непотопляемого Вячеслава Колоскова.

Тогда за Мутко проголосовали 96 делегатов, имевших право голоса, из 99-ти, участвовавших в конференции.

Именно Мутко был одним из главных сторонников приглашения на пост главного тренера сборной России голландца Гуса Хиддинка, договорившись с созданной Романом Абрамовичем Национальной академией футбола о финансировании контракта дорогостоящего специалиста.

Решение сработало, и под руководством Хиддинка сборная России добилась своего первого большого успеха в истории, сначала героически отобравшись на Евро-2008 (победив англичан в «Лужниках»), а затем завоевав там бронзовые медали.

При этом российская сборная тогда не только показала результат, но и покорила весь футбольный мир своей игрой, а четвертьфинальная победа над родными для Хиддинка Нидерланды (3:1) была признана лучшим матчем турнира.

Другим новшеством, появившимся при Мутко в российском футболе, стал лимит на легионеров в чемпионате страны, копья по поводу целесообразности которого сейчас ломают особенно рьяно.

Мутко всегда отстаивал это решение, в том числе и когда возглавлял весь отечественный спорт.

В 2006 году он был избран членом технического комитета Международной федерации футбола (ФИФА), а в 2008 году указом президента Владимира Путина был назначен министром спорта, туризма и молодежной политики.

В карьере Мутко было множество различных должностей в различных организациях, включая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), ФИФА и Международный олимпийский комитет (МОК).

Всем запомнилось «Let me speak from my heart» от Мутко во время презентации заявки России на проведение чемпионата мира по футболу — 2018, который в итоге достался нашей стране.

Кроме того, именно когда Мутко руководил спортом, Россия провела и одержала победу на домашних зимних Олимпийских Играх в Сочи в 2014 году.

Но при этом имя чиновника стало одним из главных в докладе канадского профессора юриспруденции Ричарда Макларена об организованной системе поддержки допинга в российском спорте.

Мутко многократно попадал под огонь критики как за рубежом, так и внутри страны, где среди обывателей бытует мнение, что именно он виноват во в санкциях, вынесенных в адрес российского спорта.

Указом президента он был назначен этой весной заместителем председателя правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития, однако в последние месяцы вернулся в футбол и руководит РФС.

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