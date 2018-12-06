«Змей попутал»: кто жалеет Кокорина и Мамаева

Продление ареста Александру Кокорину и Павлу Мамаеву еще на два месяца ожидаемо стало главной темой в новостной повестке дня в российском информационном поле. В поддержку футболистов «Зенита» и «Краснодара», например, высказалась звезда телешоу и певица Ольга Бузова.

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«Мне было жалко ребят. Они попали в такую ситуацию… Их попутал змей или кто-то еще, — рассказала Ольга на шоу у Андрея Малахова.

— Я просто очень хорошо знаю Сашку Кокорина, с другой стороны. Он очень добрый, порядочный, искренний, где-то даже глупый. Молодой еще парень!

После этой ситуации на их семьи обрушилось столько злости от людей. Страдают жены, мамы. Когда я вижу слезы мамы, мне становится плохо. Какое-то наказание должно быть, чтобы не поощрялось подобное. Но эти разговоры о том, что их надо лишить карьеры. Лишить карьеры футболистов — это как мне сейчас язык отрезать.

Эта ситуация должна стать уроком для молодежи, что нужно держать себя в руках. Потасовки возможны, но надо контролировать себя. Тем более если ты публичный человек».

В эире той же программы выступил и партнер игроков по сборной России, игравший также с Мамаевым в «Краснодаре», а ныне выступающий за московский «Локомотив» Федор Смолов.

«Парни, привет. Знаю, что вы сейчас находитесь в непростой ситуации. Хочу сказать, что вас не хватает на футбольном поле. Все вас ждут и поддерживают, — сказал Смолов.

— Хочется пожелать вам терпения и спокойствия. Все образуется, и все будет хорошо. Обнимаю».

Одним Смоловым слова поддержки от коллег арестантам не ограничились. Так, в том же эфире появился полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов, как и Смолов, летом дошедший со сборной России до четвертьфинала чемпионата мира.

«Парни, будьте сильными, держитесь. Я уверен, что все обязательно наладится и вы скоро будете с нами. Давайте, парни, удачи», — ветеран был лаконичен.

Мощно выступил санкт-петербургский «Зенит», подготовивший целое видеообращение к Кокорину и Мамаеву.

«Саша и Паша, мы вас поддерживаем. Все мы люди, все мы ошибаемся. Главное – всегда делать правильные выводы. Саша, мы в тебя верим и ждем тебя»,

– начал известный своей религиозностью главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Коко, привет! Мы ждем тебя как можно скорее. Уже не терпится тебя потренировать, чтобы ты поиграл, поборолся с нами за победу в чемпионате. Обнимаю. До встречи», – продолжил итальянский легионер питерского клуба Клаудио Маркизио.

«Саша и Паша, мы вас поддерживаем и ждем на футбольных полях. Уверен, что вы еще многим поможете своим клубам», – следующим вступил полузащитник клуба и сборной России Александр Ерохин.

«Ждем тебя скоро на футбольном поле, чтобы ты снова помог команде. Давай, брат, держись!» – добавил про Кокорина сербский ветеран сине-бело-голубых Бранислав Иванович.

«Хочу выразить свою поддержку. Думаю и надеюсь, что в скором времени они присоединятся к нам, вернутся в большой спорт и в свои семьи. Мы с вами!»

– подчеркнул один из героев мундиаля, до сих пор восстанавливающийся после него от травмы Юрий Жирков.

«Знайте, что мы вас ждем. Пашу ждет «Краснодар». Саша, мы тебя ждем к себе домой. Вы прекрасные люди и отличные футболисты. Нам вас очень сильно не хватает. Мы держим за вас кулачки и верим, что все будет хорошо», – подытожил игравший с обоими в российских командах Олег Шатов.

В поддержку игроков высказался также полузащитник московского «Спартака» Александр Ташаев, который накануне играл со своей командой в Кубке России против «Урала».

«Слежу за ситуацией с Кокориным и Мамаевым. С Сашей дружу с детства, он мой друг, я знаю его семью. Конечно, я шокирован тем, что их оставили там, — цитирует Ташаева Sport24.

— Думаю, что ситуация должна измениться. Прежде всего ребята должны вернуться на поле. Многие люди – за них».

В своей едкой и емкой манере высказался по поводу ситуации с продлением ареста футболистам и известный телекомментатор Василий Уткин, оставивший новую запись в своем телеграм-канале.

«Говорить о том, что они скроются, просто смешно. У обоих миллионные контракты, которые они рассчитывают сохранить», — считает он.

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