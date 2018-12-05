«Мощнейший злодей»: суд не пожалел Кокорина и Мамаева

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пробудут в следственном изоляторе еще как минимум два месяца — до 8 февраля. Такое решение было принято Тверским районным судом города Москвы на заседании, где рассматривалось ходатайство о продлении срока ареста футболистам и их подельникам.

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В зале суда Кокорин и Мамаев, а также младший брат форварда «Зенита» Кирилл и еще один фигурант дела Александр Протасовицкий теснились в одном конвойном помещении.

Для них это первая встреча с момента ареста. Выглядели игроки откровенно плохо — следственный изолятор заметно потрепал футболистов. Перед камерами все четверо предстали с бледными уставшими лицами, на которых читалось отчаяние. Кокорин и вовсе весь процесс прослушал с опущенной головой, Мамаев несколько раз подтянулся за решетку — нехватка спортивной деятельности ощущается.

Следствие в ходе заседания твердо настаивало на продлении ареста игрокам. По словам прокурора, «вне СИЗО футболисты будут иметь возможность продолжить заниматься преступной деятельностью», а свое преступление они совершили «с особым цинизмом и жестокостью».

Находящийся в зале суда отец Мамаева Константин рассмеялся на этих словах.

К слову, в начале заседания адвокаты игроков ходатайствовали по поводу изучения видеозаписей, которые содержат «иную версию событий», однако суд отклонил прошение, поскольку к данному заседанию этот вопрос не относится.

Интересно, что в ходе процесса были озвучены характеристики на игроков. Так, «Краснодар», который ранее намеревался разорвать контракт с Мамаевым, дал положительный отзыв на игрока. Выяснилось, что хавбек «быков» занимался благотворительностью, оказав содействие сотруднице клуба в организации операции за границей. Отмечалось, что на Кокорина характеристику прислал не только «Зенит», но и столичный «Локомотив», однако впоследствии выяснилось, что в руководстве «железнодорожников» об этом ничего не знают.

Когда дело дошло до слов подсудимых, Мамаев предложил отдать за себя залог в размере 5 млн рублей, а также заявил, что согласен на домашний арест в Краснодаре или в поселке Шишкин лес. Более того, футболист отверг обвинения в причастности к делу о нападении на чиновника Минпромторга Дениса Пака. На камерах видеонаблюдения действительно было видно, что Павел достаточно опосредованно вел себя во время инцидента в кафе.

«Обратите внимание, нас обвиняют по статье 213 часть 2 — хулиганство в исполнении группы лиц по предварительному сговору. На всех видеозаписях, которые были показаны публике, заметно, что нет никакого сговора. Все произошло спонтанно, не было плана. Также на очной ставке с Паком потерпевший сказал, что не имеет ко мне претензий. Я его не бил и не оскорблял, поэтому не признаю причастности к этому делу», — начал Мамаев.

В качестве аргумента прокурор также заявлял, что футболисты могут предпринять попытку скрыться за пределы страны, хотя, как выяснилось, они оба сдали загранпаспорта.

«Следствие утверждает, что я опасен для общества и собираюсь скрываться. Опровергаю это: мы сразу начали сотрудничать со следствием, сами сдались, помогали найти свидетелей и никак не препятствовали расследованию», — сказал Мамаев.

«Слова о бегстве за границу и продолжении преступной деятельности — это предвзятое к нам отношение.

Я 15 лет посвятил профессиональному спорту, я не рецидивист.

Отдал все загранпаспорта и согласен на любую меру пресечения, кроме ареста», — добавил игрок.

Если причастность к нанесению побоев Паку полузащитник «Краснодара» полностью отрицал, то в ситуации с избиением водителя Виталия Соловчука он частично признал вину. Мамаев сообщил, что открыл счет на его имя и положил туда деньги в качестве компенсации ущерба. Со слов адвоката футболиста Евгения Бушманова, «по неизвестным причинам» Соловчук пока не воспользовался этими средствами.

На суде Мамаева поддерживал отец и супруга Алана, которая пользовалась у журналистов не меньшей популярностью, чем ее муж. Несколько дней назад девушка подробно рассказала об изменах Павла, а также пообещала не приводить детей на заседание — не обманула. В зале она подошла к конвойному помещению и несколько минут томным взглядом смотрела на мужа, после чего молча удалилась. С таким же недовольным видом жена футболиста отказалась давать комментарии прессе.

«Я что, клоун, что ли? Зачем ты меня снимаешь? Нет у меня никакой позиции по этому вопросу, давайте подождем решения!» — говорила Алана.

Когда речь дошла до Кокорина, форвард сине-бело-голубых даже встал в момент зачитывания судьей обвинений. В своем заявлении он отметил, что следователь во время допроса его оскорбил, а выбранную меру пресечения он считает необоснованной.

«Тверской районный суд избрал слишком суровую меру пресечения для нас. Мы ведь помогаем следствию разобраться. Именно мы нашли недостающих свидетелей происшествия. На даче показаний, кстати, следователь оскорбил меня и объяснил это тем, что видел видео с регистратора автомобиля. Мы же эту запись увидели только через месяц», — заявил Кокорин.

Также игрок «Зенита» подчеркнул, что не понимает, почему его обвиняют в нападении на Соловчука, когда как на видеозаписях присутствуют кадры, говорящие об обратном.

По его мнению, потерпевшие лгут следствию.

Адвокат форварда подчеркнул, что инициатором конфликта выступил именно Соловчук, оскорбляя спутниц игроков, после чего первым ударил Мамаева и Кирилла Кокорина.

«Потерпевшие обманывают, это подтверждается видео. Никакого сговора между нами не было. Я нанес удар в ответ на оскорбления — это понятно из видеозаписи. Почему меня обвинили в эпизоде и с водителем Соловчуком, хотя видео показывает, что я его вообще не трогал? Я хочу ответить за то, что я совершил, а не за то, что мне приписывают», — заявил Кокорин.

Любопытно, что если к Мамаеву Пак изначально не имел претензий, то с Кокориным он и вовсе заключил мировую. И, по словам адвоката форварда «Зенита», стороны пожали друг другу руки. Защитник Кокорина попросил об изменении меры пресечения на домашний арест или на залог не больше 10 млн рублей.

Кокорин и Мамаев оказались единодушны касательно признания вины — частичное согласие и отвержение возможной попытки скрыться.

«Признаю вину частично. Скрываться я не собираюсь.

Я спортсмен и каждый день нахожусь в определенном месте, меня узнают на улицах, и куда-то уезжать не вижу смысла.

Мы сейчас ждем заключений по автомобилю и медицинских справок — думаю, это можно было сделать быстрее», — сказал Кокорин.

Еще один фигурант дела Александр Протасовицкий, который работает футбольным тренером и играет в любительской лиге, также попросил выпустить его из СИЗО.

«Я частично признаю свою вину и раскаиваюсь в содеянном. За два месяца в следственном изоляторе я многое понял. На очной ставке чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин подтвердили, что у них нет ко мне претензий. Прошу принять во внимание, что у меня маленькая дочь и неработающие родители-пенсионеры», — заявил он.

Заметно оживился зал при выступлении адвоката 19-летнего Кирилла Кокорина, которому грозит самое большое наказание – ему вменяется сразу четыре эпизода.

Юрист молодого человека не отказывал себе в саркастических и язвительных замечаниях, больше веселя суд, а не защищая своего клиента.

«Кирилл — мощнейший злодей! На фоне других ребят он, конечно, тоже силен, но пока только духом. Боюсь что-то лишнее сказать, чтобы вас не сердить, ваша честь. Человек изменился на глазах. Мы теперь каждую неделю обсуждаем с ним прочитанные книги. Ему дома надо уроки учить. Мой подзащитный уже достаточно отсидел!» — говорил адвокат.

На судью доводы и аргументы адвокатов не повлияли. Все четверо фигурантов дела остаются за решеткой, где встретят 2019 год. Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова во время общения с прессой заявила, что она вместе со своим клиентом будет обжаловать приговор, а также назвала сегодняшний процесс «казнью на Дворцовой площади».

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